Atac ucrainean masiv, cu peste 500 drone, asupra Rusiei. Trei morți lângă capitală, 12 răniți în Moscova

Ucraina a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra teritoriului rus de la începutul invaziei din 2022. Peste 500 de aparate fără pilot au vizat 14 regiuni ale Federației Ruse, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

Autoritățile ruse susțin că 556 de drone au fost doborâte între orele 22.00 și 7.00, ora locală. Atacul vine la trei zile după bombardamentele rusești asupra Kievului, în urma cărora președintele Volodimir Zelenski a promis o ripostă pe măsură, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Guvernatorul Andrei Vorobiov a anunțat că, în regiunea Moscova, trei persoane au murit în urma prăbușirii unor drone.

În capitală, peste 80 de drone au fost interceptate, însă una dintre lovituri a rănit 12 persoane, majoritatea muncitori, în apropierea unei rafinării, a declarat primarul Serghei Sobianin.

Autoritățile spun că producția instalației nu ar fi fost afectată.

„O schimbare de atitudine în rândul rușilor de pe front. Sunt epuizați”

Pentru prima dată, după patru ani de lupte, ucrainenii din prima linie au sentimentul că lucrurile încep să se schimbe pe front, relatează CNN, citând mărturiile soldaților.

„Vedem și simțim o schimbare de atitudine în rândul rușilor de pe front. Sunt epuizați”, a declarat pentru CNN Kirilo Bondarenko, un ofițer din grupul Lazăr, care luptă în zona Zaporojie.

Industria de apărare a Ucrainei lucrează intens la concretizarea unei viziuni extrem de ambițioase asupra unui război al viitorului: roiuri de drone controlate de inteligență artificială, capabile să comunice între ele și să execute atacuri autonome asupra țintelor, relatează AFP.