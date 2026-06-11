search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bătaie şi scandal în Primăria Slatina. O femeie a rănit o angajată şi a agresat un poliţist local. Ce a declanșat haosul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Incident grav în incinta Primăriei Slatina, unde o femeie din judeţul Vâlcea a lovit o angajată a instituţiei, a provocat distrugeri şi l-a agresat pe unul dintre poliţiştii locali care au intervenit pentru aplanarea situaţiei.

Femeia a lovit o angajată şi a provocat distrugeri. FOTO: Primăria Slatina
Femeia a lovit o angajată şi a provocat distrugeri. FOTO: Primăria Slatina

Incidentul a avut loc joi, 11 iunie, în jurul orei 11:15, și a pornit dintr-un conflict spontan izbucnit în incinta Primăriei Slatina, după ce unei femei de 41 de ani, din comuna Mihăești, județul Vâlcea, i s-a atras atenţia că şi-a parcat maşina într-un loc interzis, chiar lângă monumentul istoric din fața instituției.

Totul a pornit de la locul unde a parcat maşina. FOTO: Primăria Slatina
Totul a pornit de la locul unde a parcat maşina. FOTO: Primăria Slatina

Nervoasă, aceasta s-a luat la ceartă cu o angajată, agent de pază în cadrul instituției publice, ajungând să jignească pe toată lumea. În scurt timp, lucrurile au scăpat de sub control şi femeia a devenit violentă şi fizic, lovind-o pe angajată cu un baston pe care îl avea în mână şi distrugând mai multe bunuri în jur.

În aceste condiţii, s-a cerut ajutorul poliţiştilor locali, dar scandalul a continuat şi după venirea acestora, femeia continuând se se manifeste la fel de violent şi agresând unul dintre agenţii care au intervenit pentru aplanarea situaţiei.

scandal primarie 02 Primăria Slatina jpg
Imaginea 1/2: scandal primarie 02 Primăria Slatina jpg
scandal primarie 02 Primăria Slatina jpg
scandal primarie 04 Primăria Slatina jpg

„Astăzi, în jurul orei 11:00, sediul Primăriei Municipiului Slatina a fost scena unui incident grav, în urma căruia o angajată a instituției a ajuns la spital, iar un polițist local a fost agresat în timpul intervenției.

O persoană din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a reacționat violent după ce i s-a atras atenția că a parcat într-o zonă interzisă, chiar lângă monumentul istoric din fața instituției. Aceasta a pătruns cu forța în clădire, a agresat fizic angajata aflată la poartă, a provocat distrugeri și a amenințat funcționari publici aflați la serviciu.

Facem precizarea că persoana implicată în acest incident nu se afla în Primăria Municipiului Slatina pentru rezolvarea vreunei probleme administrative și nu solicitase niciun sprijin din partea instituției. Aceasta nu avea programată nicio audiență, nu depusese nicio cerere și nu urmărea soluționarea vreunei situații care să țină de administrația locală. Persoana căuta o anumită persoană, fără nicio legătură cu Primăria Municipiului Slatina, iar comportamentul său a fost agresiv încă din primele momente ale prezenței sale în instituție.

Deși colegii noștri au încercat să gestioneze situația cu calm și responsabilitate, comportamentul persoanei a devenit din ce în ce mai violent. Angajata aflată în serviciul de pază a fost lovită în repetate rânduri în timp ce încerca să protejeze atât personalul instituției, cât și cetățenii aflați în clădire.

La sosirea echipajelor Poliției Locale Slatina, persoana a manifestat agresivitate inclusiv față de polițiștii locali.

Poliția Locală a solicitat sprijinul Poliției Municipiului Slatina și al Serviciului de Ambulanță Olt pentru gestionarea situației.

Persoana a fost preluată de autoritățile competente și transportată pentru evaluare și îngrijiri medicale de specialitate.

Angajata Primăriei agresată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, prezentând traumatisme la nivelul feței”, au transmis reprezentanţii Primăriei Slatina.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
fanatik.ro
image
Iranul fortifică de zor Insula Kharg după ce Trump a amenințat că o va cuceri la noapte și va încheia războiul
libertatea.ro
image
Pentru prima dată în 23 de ani. Moscova a anulat unul dintre cele mai importante evenimente, de frica dronelor ucrainene
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
digisport.ro
image
Ingredientul din bucătărie care te poate ajuta să vezi mai bine. Are beneficii uriașe pentru sănătate
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în vara 2026. Meteorologii anunță schimbări față de anii trecuți. Ce fenomen ar putea afecta cea mai mare parte a țării
playtech.ro
image
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Are 55 de ani, dar toți o ”acuză” că n-a împlinit încă 30! Imaginile spun totul: ”Incredibil” / ”Minți!”
digisport.ro
image
Alin Oprea, mesaj emoționant adresat soacrei sale. Ce relație există între ei? „Sunteți un om drag, respectat și prețios”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Rusia face baze militare la granița cu NATO. Mari îngrijorări în Europa
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
click.ro
image
Vica Blochina, apariție spectaculoasă în Mykonos. Vedeta și-a etalat silueta în costum de baie la 50 de ani
click.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
Regele Ludovic al XIV lea al Franței foto profimedia 0431767784 jpg
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Promulgarea Constituției de la 1948 în Țara Românească. Litografie de epocă (© Wikimedia Commons)
De ce sărbătorim „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” la 11 iunie?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!