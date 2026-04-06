Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Video Imagini cu o navă de război a Rusiei, lovită de forțele ucrainene în Novorosiisk. Teritoriile recâștigate de Ucraina pe front

Război în Ucraina
Armata ucraineană susține că a lovit în noaptea de 5 spre 6 aprilie o navă de război rusă aflată în portul Novorosiisk, precum și o platformă de foraj din Marea Neagră, în apropierea Crimeii ocupate. Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor de drone ale Kievului, în timp ce comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina a recâștigat 480 km² de teritoriu pe frontul din sud-est și est de la sfârșitul lunii ianuarie, relatează Reuters.

Nava distrusă de ucraineni FOTO: captură video X Nexta

Potrivit lui Robert Madiar Brovdi, comandantul forțelor de sisteme fără pilot, dronele ucrainene au lovit fregata „Amiral Makarov”, echipată cu rachete de croazieră Kalibr. Inițial, în mesajul publicat pe rețelele sociale se menționa fregata „Amiral Grigorovici”, însă Brovdi și-a actualizat ulterior declarația, după ce analiști OSINT au semnalat că aceasta se află în Marea Mediterană.

Brovdi a precizat că echipajul rus a lansat rachete de apărare aeriană direct de la bordul navei în momentul apropierii dronelor, însă acestea nu au putut împiedica lovirea țintei. Operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), iar gradul de avariere urmează să fie evaluat de serviciile de informații.

Tot SBU a revendicat și atacul asupra platformei petroliere plutitoare „Sivaș”, realizat în colaborare cu forțele navale ucrainene specializate în lovituri în adâncime. potrivit News.ro, care citează Reuters.

Autoritățile ruse și pagini publice din Rusia au confirmat un atac cu drone asupra Novorosiisk în cursul serii de duminică.

Ucraina afirmă că a recâștigat 480 km² de teritoriu

Generalul Oleksandr Sîrski a declarat că, în ultimele două luni, Ucraina a recâștigat opt localități în regiunea Dnipropetrovsk și patru în regiunea Zaporojie. El a avertizat însă că Rusia continuă ofensiva de primăvară și își regrupează forțele pentru noi atacuri.

„Trupele ruse nu renunță la planurile lor ofensive și urmăresc să cucerească mai mult teritoriu, inclusiv să creeze o zonă tampon în regiunea Dnipropetrovsk”, a transmis Sîrski pe Telegram. Acesta a precizat că liniile de apărare ucrainene au rezistat în ciuda presiunii constante.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat recent că situația de pe front este „cea mai favorabilă din ultimele luni”.

Contraofensivele ucrainene complică planurile Rusiei

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că acțiunile ucrainene din sud-est, în special în direcțiile Huliaipole și Oleksandrivka, pun presiune pe comandamentul rus și împiedică avansul Moscovei de-a lungul celor peste 1.200 km de linie de front.

În regiunea Donețk, trupele ruse continuă să avanseze în zona orașului Pokrovsk, un nod logistic strategic, unde luptele sunt intense încă din 2024. Sîrski a vizitat recent zona și a ordonat suplimentarea muniției și a proviziilor pentru trupele ucrainene.

În paralel, Ucraina își intensifică atacurile la distanță asupra infrastructurii petroliere ruse. În ultimele două săptămâni, au fost vizate porturi de la Marea Baltică și obiective energetice din regiunea Leningrad.

