Cum schimbă inteligența artificială regulile războiului și „descoperă” inamicul ascuns. Roboții umanoizi,încă imperfecți, dar promițători

Inteligența artificială începe să rescrie regulile de pe front, devenind un aliat tăcut, dar extrem de eficient pentru militari. Noile tehnologii nu doar că sporesc capacitatea de reacție a operatorilor, ci pot identifica amenințări invizibile pentru ochiul uman, în timp real.

Într-un interviu acordat publicației Focus, fondatorul școlii de complexe robotizate terestre din cadrul Corpului 3 Armată, Viktor Pavlov, a explicat că implementarea inteligenței artificiale produce deja rezultate concrete pe câmpul de luptă. Potrivit acestuia, tehnologia are potențialul de a influența decisiv modul în care vor fi purtate conflictele viitoare.

Deși sistemele bazate pe inteligență artificială sunt încă într-o fază de dezvoltare accelerată, ele reușesc deja să ușureze semnificativ activitatea operatorilor de drone și a unităților robotizate. Mai mult, aceste sisteme pot analiza situația din teren, pot oferi suport pentru navigație și pot compensa, în anumite cazuri, problemele de comunicații.

Un exemplu relevant îl reprezintă sistemele de recunoaștere automată a obiectelor. În timpul deplasării unui robot terestru, tehnologia poate detecta o posibilă amenințare și o marchează pentru operator, chiar dacă acesta nu o observă inițial.

„Practic, sistemul funcționează ca un asistent: analizează datele și îți atrage atenția — «Uite, fii atent, acolo se află o dronă inamică. Tu nu o vezi, dar eu am identificat-o în tufișuri»”, explică Pavlov.

În opinia sa, utilizarea corectă a acestor soluții ar putea permite militarilor să anticipeze pericolele, să-și ajusteze traseele și să evite ambuscadele, luând decizii tactice mai eficiente.

Un scenariu tipic: sistemul marchează o țintă cu un indicator vizual — de exemplu, un pătrat verde. Operatorul presupune că este o simplă piatră sau un obstacol banal. În realitate, poate fi o dronă ascunsă, pregătită să atace. Identificarea timpurie ar permite evitarea pericolului — fie prin retragere, ocolire sau alte manevre tactice.

Totuși, expertul subliniază că autonomia completă a acestor sisteme rămâne, deocamdată, un obiectiv de viitor. În prima etapă, inteligența artificială va avea rol de suport, însă, în timp, ar putea prelua parțial procesul decizional, pe baza datelor acumulate.

Roboții umanoizi,încă imperfecți, dar promițători

Pavlov a adus în discuție și dezvoltarea roboților umanoizi — încă imperfecți, dar promițători. În perspectivă, aceștia ar putea executa sarcini mai complexe decât platformele clasice pe roți sau șenile. Pentru asta însă este nevoie de resurse semnificative: putere de procesare, infrastructură de stocare și algoritmi mult mai avansați.

„Când vor deveni pe deplin funcționali, acești roboți ar putea înlocui oamenii în anumite misiuni. Dar totul depinde de cât de ‘inteligent’ va fi sistemul lor de decizie. Evident, există și riscuri — important este să nu ajungem într-un scenariu de tip Skynet”, a punctat acesta.

În paralel, interesul pentru sectorul MilTech este în creștere, inclusiv pe piețele financiare, ceea ce confirmă potențialul strategic al domeniului. Ucraina are, în prezent, un avantaj în ceea ce privește viteza de implementare a inovațiilor, însă rămâne în urmă la capitolul producție la scară largă.

Pe de altă parte, Rusia dezvoltă activ aceleași tehnologii și are capacitatea de a le produce rapid în masă după testare. În acest context, menținerea avantajului tehnologic devine esențială și depinde de colaborarea eficientă între armată, industrie, stat și partenerii internaționali.

„Totul depinde de noi. Avem oportunitatea — întrebarea este dacă vom ști să o valorificăm”, a conchis Pavlov.

În același timp, Ucraina continuă să dezvolte soluții concrete pe teren. Complexul robotizat TerMIT, de exemplu, a fost echipat recent cu un modul special pentru evacuarea în siguranță a răniților, reducând riscurile pentru militari. Sistemul include blindaj, tehnologii de stabilizare și comunicații care permit intervenții chiar și în cele mai periculoase zone.

Anterior, comandantul batalionului de sisteme robotizate „AlterEgo”, din Brigada 93 mecanizată, un militar cunoscut sub indicativul „Electricianul”, declara că armata ucraineană implementează treptat conceptul de apărare robotizată — unde dronele terestre, turelele automate și punctele autonome joacă un rol-cheie pe linia frontului.