România, ținta unui val de atacuri cibernetice, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cea mai agresivă este o grupare de hakeri pro-Kremlin

România se confruntă în ultimele zile cu o intensificare fără precedent a atacurilor cibernetice îndreptate împotriva instituțiilor publice și a companiilor din mai multe domenii, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a declarat pentru Digi24 că atacurile sunt aproape zilnice și urmăresc blocarea accesului la site‑uri și subminarea încrederii în autorități.

Este vorba în principal despre atacuri de tip DDoS, care vizează supraîncărcarea portalurilor și aplicațiilor online, potrivit acestuia. Deși multe dintre grupările care revendică aceste acțiuni invocă conflictul din Orientul Mijlociu, explicația nu reflectă întotdeauna realitatea din spatele operațiunilor.

„Scopul acestor atacuri este, în esență, blocarea accesului la platforme și erodarea încrederii utilizatorilor, mai ales atunci când sunt vizate instituții ale statului”, a subliniat directorul DNSC.

Aproape zilnic au loc atacuri cibernetice

Dacă în trecut astfel de incidente apăreau sporadic, în perioade electorale sau în contextul unor evenimente politice și sociale, acum ele au devenit o rutină.

Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică precizează că România se confruntă cu atacuri „practic zilnice”, un fenomen care depășește cu mult tiparul obișnuit al ultimilor ani.

O grupare pro-Kremlin, printre cele mai agresive

Nu doar grupările pro‑iraniene sunt însă active în această perioadă. Printre cele mai agresive se numără Noname057(16), o grupare cunoscută pentru legăturile sale cu Kremlinul. Aceasta desfășoară atacuri DDoS ca parte a strategiilor de război hibrid, dar și din motive financiare, întrucât astfel de operațiuni sunt adesea monetizate.

„Vorbim atât despre motivații politice și ideologice, specifice actorilor statali, cât și despre interese strict financiare ale unor grupări de hackeri”, a explicat Dan Cîmpean.

Valul de atacuri vine într‑un context geopolitic tensionat, în care spațiul cibernetic devine un teren de confruntare tot mai activ pentru actori statali și non‑statali.