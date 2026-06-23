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BBC: Cum au fost nevoite 100 de spitale din România să revină la pix și hârtie după un atac cibernetic major

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Mai multe spitale din toată țara au fost direct vizate de un atac cibernetic al hakerilor, la începutul anului 2024,  fiind deconectate de la internet.

Medic scriind o rețetă
Medicul prescrie o rețetă FOTO: X

BBC scrie în ediția de marți despre atacul cibernetic din  februarie 2024, asupra spitalelor din România, care a afectat zeci de unități spitalicești din țara noastră.

„Unul după altul, au început să sosească apeluri de la spitale; infractorii infectau rețelele informatice într-un atac cibernetic de amploare care punea în pericol nenumărate vieți. La Centrul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) din București, personalul privea neputincios cum hackerii se răspândeau în toată România prin intermediul unui program medical foarte utilizat. Șeful departamentului de securitate cibernetică, Dan Cimpean, a avut de luat o decizie dificilă, dar era singura opțiune pe care o aveau. Ordinul a fost transmis către peste 100 de spitale: deconectați-vă de la internet, imediat”, scrie BBC.

Atacul cibernetic asupra spitalelor din România din februarie 2024 este unul dintre cele mai grave atacuri care au vizat sistemele de sănătate din întreaga lume, dar astfel de incidente devin din ce în ce mai frecvente.

FBI a declarat recent că sectorul sănătății este în prezent cel mai vizat domeniu al infrastructurii naționale critice.

Deconectarea a 100 de spitale din România de la internet a oprit atacul hackerilor, câștigând astfel timp pentru a evalua amploarea atacului.

Însă această măsură a însemnat că nu s-a mai putut accesa niciun dispozitiv conectat, nici e-mailurile, nici browserele web.

Personalul medical a fost nevoit să recurgă la stilou și hârtie, improvizând soluții alternative pentru a proteja pacienții, în timp ce echipele IT se străduiau să rezolve problema, iar centrul național de intervenție cibernetică încerca să afle cum au reușit hackerii să pătrundă în sistem și cum ar putea să-i oprească.

Acțiunile lor din cele patru zile începând cu 10 februarie 2024, precum și cele ale medicilor și asistenților medicali, au fost lăudate pe scară largă.

„Modul în care au reacționat și au făcut față situației a devenit un caz de referință pentru specialiștii în planificarea măsurilor de urgență la nivel internațional, în contextul în care autoritățile caută sfaturi privind modul de reacție la un atac cibernetic de amploare asupra unui spital”, scriu jurnaliștii BBC.

Chirurgul Oana Goidescu era de gardă la Spitalul din Buzău, situat la 120 km (75 mile) nord-est de București, când a primit alerta că niște atacatori au pătruns în sediul firmei de software RSC din București, infiltrându-se într-un sistem medical foarte utilizat, numit Hippocrates.

Experiență neplăcută pentru medici

„A fost o experiență destul de neplăcută, deoarece un dosar informatic nu este doar o listă de pacienți”, a spus ea. „Pentru fiecare pacient, solicităm analize de laborator, radiologii, medicamente și consumabile. Toate acestea au dispărut.”

Hippocrates este utilizat de medici, asistente medicale și chirurgi pentru a gestiona totul, de la internări până la salarizare, logistica farmaceutică și rezultatele analizelor.

În tăcere, atacatorii cibernetici începuseră să infecteze spitalele din toată țara care foloseau sistemul cu o variantă de ransomware numită BackMyData. Fișierele erau transformate în caractere fără sens, iar cererea era o răscumpărare în bitcoin.

Încă patru spitale atacate de hakeri. Sfaturile experților în securitate cibernetică

Personalul de la Spitalul de Copii din Pitești, situat la nord-vest de București, a fost primul care a observat erorile duminică dimineață, a doua zi după ce atacul a început.

Până în zori, luni, multe alte spitale au semnalat că sistemul Hippocrates nu funcționa.

În condițiile în care spitalele erau deconectate, experții în securitate cibernetică au colaborat îndeaproape cu producătorul sistemului Hippocrates pentru a stabili câte sisteme fuseseră infectate și pentru a-i elimina pe hackeri.

Medicii din spitale au reacționat prin crearea unor soluții alternative pentru a proteja pacienții până la restabilirea funcționării sistemului.

„Când am văzut că sistemul nu va fi reparat rapid, am dezvoltat o metodă offline pentru a putea înregistra fiecare pacient”, a declarat Vlad Paic de la Spitalul „Carol Davila” din București.

Am solicitat laboratorului să ne furnizeze rezultatele pe hârtie. Am folosit Excel și alte instrumente offline pentru a ne asigura că activitatea medicală nu va fi afectată.”

Unii medici au afirmat că revenirea la procese mai „analogice” a fost facilitată de trecerea relativ recentă a României la sistemele digitale.

Analiștii cibernetici au lucrat toată noaptea și au descoperit că 26 de spitale fuseseră infectate cu BackMyData.

A doua zi, spitalele neafectate de infecție și-au reluat activitatea, cu măsuri suplimentare de protecție. DNSC afirmă că o parte din succesul operațiunii a constat în modul în care au folosit mass-media pentru a comunica cu spitalele și cu publicul. Mesajele adresate publicului îndemnau pacienții să evite spitalele, cu excepția cazurilor de urgență.

Cu toate acestea, sălile de așteptare continuau să se aglomereze, iar Goidescu a menționat că unii pacienți frustrați și-au descărcat furia asupra personalului.

„Ni s-a pus întrebarea: «Ce-ar fi dacă ar fi vorba de mama ta?» Aveau dreptate să fie supărați, dar am încercat să le explicăm că nu era vina noastră”, a spus ea.

Un alt mesaj esențial a fost acela că spitalele nu trebuie să ia legătura cu hackerii și nici să plătească răscumpărarea.

Atacatorii ceruseră 160.000 de euro în bitcoin, dar s-a luat o decizie la nivel național de a nu plăti.

La spitalele care erau încă offline, echipele IT s-au grăbit să restabilească sistemele din copiile de rezervă.

Majoritatea dispuneau de copii relativ recente ale datelor lor – o lecție esențială. Copiile de rezervă regulate permit organizațiilor să se redreseze mai rapid.

În termen de cinci zile, majoritatea spitalelor erau din nou online și funcționau aproape normal, fără a se raporta decese sau vătămări grave ale pacienților.

Poliția este secretoasă

Poliția nu face comentarii cu privire la ancheta sa privind identitatea celor care au stat în spatele atacului.

Cu toate acestea, anul trecut, site-ul web al unei bande de ransomware legate de BackMyData a fost închis în cadrul unei operațiuni internaționale.

Patru ruși au fost arestați în afara Rusiei, ale cărei autorități nu cooperează cu forțele de ordine occidentale.

Cimpean a afirmat că atacul s-ar fi putut produce oriunde.

„Cu cât dispui de mai multă tehnologie, cu cât ești mai digitalizat, cu atât riscul este mai mare”, a spus el.

Alina Bîzgă, de la firma de securitate cibernetică Bitdefender, cu sediul în București, afirmă că atacurile asupra spitalelor sunt atractive pentru infractorii care încearcă să provoace haos în schimbul banilor.

26 de spitale au fost afectate de atacul cibernetic. Majoritatea și-au reluat activitatea

„Spitalele gestionează servicii critice, iar infractorii consideră că, cu cât pot provoca mai multe perturbări, cu atât sunt mai mari șansele să primească răscumpărarea”, a spus ea.

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