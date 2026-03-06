search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Război în Orientul Mijlociu

Europa și implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu. Analist: „Există riscul ca lucrurile să escaladeze”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunile din Orientul Mijlociu se propagă rapid pe continentul european, unde guvernele sunt tot mai preocupate de implicațiile directe ale conflictului dintre Iran și alianța SUA - Israel. Profesorul Cristian Pârvulescu atrage atenția, într-un interviu la ProTV, că Europa nu este un actor pasiv, ci un participant direct încă de la începutul crizei din Orientul Mijlociu.

Cristian Pârvulescu spune că Europa e deja implicată în conflict. FOTO Adevărul
Cristian Pârvulescu spune că Europa e deja implicată în conflict. FOTO Adevărul

Europa este prinsă între presiunea aliată, riscurile de securitate și propriile limite strategice, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă dincolo de granițele regiunii. În Marea Britanie, nivelul de alertă teroristă rămâne ridicat, iar patru bărbați au fost arestați la Londra, fiind suspectați că spionau comunitatea evreiască în favoarea Iranului. În același timp, Ciprul și Londra se află în plin schimb de replici după atacurile iraniene asupra bazei britanice de la Akrotiri.

Europa este deja implicată și, de fapt, nu știam. Este din prima zi implicată. Baze franțuzești au fost atacate de iranieni încă de sâmbătă.”, a afirmat Cristian Pârvulescu.

Analistul explică și modul în care Iranul interpretează acțiunile defensive ale Occidentului:

„Din perspectivă iraniană, și apărarea este o formă de atac. Există riscul ca lucrurile să escaladeze.”

Potrivit lui Cristian Pârvulescu, capacitatea Iranului de a lovi s-a redus drastic:

„Capacitatea Iranului de a ataca este acum la 10% față de cât era acum cinci zile”, a spus analistul.

„Europenii nu pot influența conflictul”

Întrebat dacă poate Europa influența conflictul analistul a răspuns:

„Nu. Navele trimise în Cipru sunt un mesaj politic de solidaritate, dar europenii nu pot influența conflictul. S-au dovedit foarte sceptici”.

Amintim că baza militară britanică din Cipru a fost vizată de atacuri iraniene, iar autoritățile cipriote susțin că Marea Britanie trebuie să-și asume responsabilități suplimentare. Ministrul de externe Constantinos Kombos a declarat că Nicosia a transmis Londrei o listă clară de preocupări:

În replică, oficialii britanici evită să spună dacă ar putea interveni direct în conflictul cu Iranul, insistând că rolul lor este strict defensiv.

Europa, divizată: Spania critică dur atacurile asupra Iranului

Italia, Franța și Olanda au anunțat trimiterea de nave militare în zonă, în timp ce Germania nu intenționează, deocamdată, să suplimenteze prezența militară.

În schimb, Spania rămâne una dintre cele mai vocale țări împotriva atacurilor americano-israeliene.

