Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea opri exporturile de energie din Golf. Țițeiul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril

Qatar se așteaptă ca toți producătorii de energie din Golf să oprească exporturile timp de săptămâni sau chiar luni dacă conflictul din Iran continuă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, a declarat ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, pentru Financial Times într-un interviu publicat vineri.

Qatarul a oprit luni producția de gaze naturale lichefiate, în contextul în care Iranul a continuat să atace țările din Golf ca represalii la atacurile israeliene și americane.

Producția de GNL a țării este echivalentă cu aproximativ 20% din oferta globală și joacă un rol major în echilibrarea cererii de combustibil atât pe piețele asiatice, cât și pe cele europene.

„Toți cei care nu au solicitat forță majoră, ne așteptăm să o facă în următoarele zile, dacă situația continuă. Toți exportatorii din regiunea Golfului vor trebui să solicite forța majoră”, a declarat Kaabi pentru FT, relatează Reuters.

„Dacă acest război continuă câteva săptămâni, creșterea PIB-ului la nivel mondial va fi afectată”, a spus el.

„Prețul energiei va crește pentru toată lumea. Va exista o penurie a anumitor produse și va exista o reacție în lanț a fabricilor care nu pot aproviziona”, a spus Kaabi.

Kaabi a spus că, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat, Qatarului i-ar lua „săptămâni sau chiar luni” pentru a reveni la un ciclu normal de livrări.

Analiștii și economiștii au subliniat impactul potențial al războiului asupra economiilor la nivel global.

Kaabi, care este și CEO-ul QatarEnergy, unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale lichefiate din lume, a declarat pentru FT că proiectul de extindere North Field al companiei ar întârzia prima producție.

„Cu siguranță va întârzia toate planurile noastre de extindere”, a spus Kaabi. „Dacă revenim peste o săptămână, poate că efectul va fi minim, dacă e peste o lună sau două, va fi diferit.”

Proiectul era programat să înceapă producția la mijlocul anului 2026.

El a prognozat că prețurile țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril în două-trei săptămâni dacă navele și petrolierele nu ar putea trece prin Strâmtoarea Hormuz, care este cea mai vitală rută de export de petrol din lume, legând cei mai mari producători de petrol din Golf cu Golful Oman și Marea Arabiei.

Kaabi se așteaptă, de asemenea, ca prețurile la gaze să crească la 40 de dolari pe milion de unități termice britanice.