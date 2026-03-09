Probleme cu apa în Kiev după o pană de curent. În mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență

La Kiev, mai multe obiective ale companiei de apă au rămas fără electricitate, iar în câteva regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie.

În capitala ucraineană, în dimineața zilei de 9 martie, mai multe instalații ale companiei municipale „Kievvodokanal” au fost afectate de o pană de curent, ceea ce a dus la scăderea presiunii apei în rețeaua orașului, au anunțat reprezentanții întreprinderii.

Potrivit informațiilor transmise de compania municipală, presiunea apei este deosebit de scăzută în rețelele din districtele Solomianskîi, Sviatoșîn, Holosiiv și Podil. Echipele tehnice lucrează pentru stabilizarea situației, au precizat oficialii. Primele probleme cu alimentarea cu apă au fost semnalate încă de la ora 7:30 dimineața.

În același timp, luni dimineață, întreruperi de urgență ale energiei electrice au fost introduse și în mai multe regiuni ale țării, printre care Poltava, Harkov, Sumî și Cernihiv.

„Din cauza atacurilor inamice asupra infrastructurii energetice și a luptelor din zonele de pe linia frontului, în această dimineață există consumatori rămași fără electricitate. Acolo unde situația de securitate permite, au început deja lucrările de intervenție și restabilire a rețelelor”, au transmis reprezentanții operatorului național de transport al energiei, Ukrenergo.

Ulterior, compania regională Poltavaoblenergo a anunțat că, începând cu ora 10:08, în regiunea Poltava a fost introdus și un program de întreruperi de urgență pentru consumatorii de energie electrică.

Pe de altă parte, operatorul rețelelor electrice DTEK nu a raportat restricții în alimentarea cu energie pentru Kiev și regiunea Kiev.

Autoritățile amintesc că, în urma atacurilor masive lansate anterior de Rusia asupra infrastructurii energetice, în unele regiuni ale Ucrainei sunt aplicate și în prezent programe de limitare a consumului pentru industrie, precum și întreruperi programate, pe intervale orare, pentru toate categoriile de consumatori.