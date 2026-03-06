search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lovitură economică pentru Teheran: Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Emiratele Arabe Unite iau în considerare înghețarea activelor iraniene deținute în statul din Golf, în valoare de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, o mișcare care ar putea întrerupe una dintre cele mai importante rampe economice ale Teheranului.

Emiratele Arabe Unite iau în considerare înghețarea activelor iraniene. Foto Shutterstock
Emiratele Arabe Unite iau în considerare înghețarea activelor iraniene. Foto Shutterstock

Dacă Emiratele Arabe Unite vor continua, acest lucru ar reduce semnificativ accesul Teheranului la valută străină și la rețelele comerciale globale, deoarece economia sa internă, deja afectată de inflație , este acum cufundată într-un conflict militar, scrie WSJ.

Oficialii emiratezi au avertizat în privat Iranul — care a lansat peste 1.000 de drone și rachete asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite — cu privire la posibila acțiune, au declarat persoane familiarizate cu avertismentele. Nu este clar când sau dacă guvernul emiratez va decide să acționeze.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspuns solicitărilor WSJ de comentarii.

Emiratele Arabe Unite au funcționat timp de ani de zile ca un centru financiar pentru companiile și persoanele fizice iraniene care căutau un refugiu de la sancțiunile occidentale, potrivit analiștilor care urmăresc activitățile Teheranului și ale Trezoreriei SUA. Infrastructura de eludare a sancțiunilor Iranului a permis Teheranului să continue să vândă petrol în străinătate și să folosească veniturile pentru a finanța programe de armament și intermediari regionali, spun aceștia.

Emiratele Arabe Unite au declarat anterior că respectă sancțiunile și că se angajează ferm să protejeze integritatea sistemului financiar global.

Orice mișcare a Emiratelor Arabe Unite de a limita activitățile financiare iraniene de acolo „ar fi foarte semnificativă, deoarece Emiratele Arabe Unite reprezintă cel mai important canal pentru implicarea Iranului în economia globală”, a declarat Esfandyar Batmanghelidj, director executiv al think tank-ului Bourse & Bazaar, axat pe Iran.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite analizează mai multe măsuri pentru a desființa operațiunile ilicite iraniene, au declarat oficiali familiarizați cu situația. Acestea variază de la înghețarea activelor companiilor din umbră cu sediul în Emiratele Arabe Unite, utilizate pentru a masca comerțul, până la o represiune financiară amplă asupra burselor valutare locale, care sunt folosite pentru a muta bani în afara canalelor bancare formale.

Conturile Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice sunt primele vizate

Dacă Emiratele Arabe Unite decid să acționeze asupra imperiului finanțat din umbră al Iranului, o țintă principală ar fi conturile afiliate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, puternicul grup responsabil de apărarea și perpetuarea regimului, au declarat oficialii familiarizați cu discuțiile.

Teheranul a alocat o parte tot mai mare din petrolul său pentru IRGC, precum și pentru alte părți ale complexului de apărare și securitate, pentru a fi vândut pe piața internațională, potrivit unei publicații a Trezoreriei din iunie anul trecut.

Dincolo de manevrele financiare, factorii de decizie politică iau în considerare și acțiuni maritime directe, cum ar fi confiscarea navelor iraniene, au declarat doi dintre oficialii familiarizați cu discuțiile. Astfel de mișcări ar avea ca scop paralizarea flotei din umbră a Iranului, formată din petroliere și intermediari care operează în porturile și rutele de transport maritim din Emirate.

Orice efort de a reduce activele iraniene ar marca o abatere drastică de la efortul istoric al Emiratelor Arabe Unite de a echilibra alianța sa strategică cu SUA cu proximitatea sa față de Iran. Până acum, țara s-a abținut în mare măsură de la a-și transforma sectorul financiar în armă împotriva vecinului său de la Golful Persic.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
gandul.ro
image
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
mediafax.ro
image
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cum se calculează gradul de îndatorare la bancă: Explicaţia clară oferită de un specialist
playtech.ro
image
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Cristi Tănase a divorțat: prima reacție a fostului fotbalist
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, întoarsă în România cu un avion comercial. Daciana Sârbu a confirmat: Vă mulțumesc din suflet tuturor
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal