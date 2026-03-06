Lovitură economică pentru Teheran: Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene

Emiratele Arabe Unite iau în considerare înghețarea activelor iraniene deținute în statul din Golf, în valoare de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, o mișcare care ar putea întrerupe una dintre cele mai importante rampe economice ale Teheranului.

Dacă Emiratele Arabe Unite vor continua, acest lucru ar reduce semnificativ accesul Teheranului la valută străină și la rețelele comerciale globale, deoarece economia sa internă, deja afectată de inflație , este acum cufundată într-un conflict militar, scrie WSJ.

Oficialii emiratezi au avertizat în privat Iranul — care a lansat peste 1.000 de drone și rachete asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite — cu privire la posibila acțiune, au declarat persoane familiarizate cu avertismentele. Nu este clar când sau dacă guvernul emiratez va decide să acționeze.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspuns solicitărilor WSJ de comentarii.

Emiratele Arabe Unite au funcționat timp de ani de zile ca un centru financiar pentru companiile și persoanele fizice iraniene care căutau un refugiu de la sancțiunile occidentale, potrivit analiștilor care urmăresc activitățile Teheranului și ale Trezoreriei SUA. Infrastructura de eludare a sancțiunilor Iranului a permis Teheranului să continue să vândă petrol în străinătate și să folosească veniturile pentru a finanța programe de armament și intermediari regionali, spun aceștia.

Emiratele Arabe Unite au declarat anterior că respectă sancțiunile și că se angajează ferm să protejeze integritatea sistemului financiar global.

Orice mișcare a Emiratelor Arabe Unite de a limita activitățile financiare iraniene de acolo „ar fi foarte semnificativă, deoarece Emiratele Arabe Unite reprezintă cel mai important canal pentru implicarea Iranului în economia globală”, a declarat Esfandyar Batmanghelidj, director executiv al think tank-ului Bourse & Bazaar, axat pe Iran.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite analizează mai multe măsuri pentru a desființa operațiunile ilicite iraniene, au declarat oficiali familiarizați cu situația. Acestea variază de la înghețarea activelor companiilor din umbră cu sediul în Emiratele Arabe Unite, utilizate pentru a masca comerțul, până la o represiune financiară amplă asupra burselor valutare locale, care sunt folosite pentru a muta bani în afara canalelor bancare formale.

Conturile Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice sunt primele vizate

Dacă Emiratele Arabe Unite decid să acționeze asupra imperiului finanțat din umbră al Iranului, o țintă principală ar fi conturile afiliate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, puternicul grup responsabil de apărarea și perpetuarea regimului, au declarat oficialii familiarizați cu discuțiile.

Teheranul a alocat o parte tot mai mare din petrolul său pentru IRGC, precum și pentru alte părți ale complexului de apărare și securitate, pentru a fi vândut pe piața internațională, potrivit unei publicații a Trezoreriei din iunie anul trecut.

Dincolo de manevrele financiare, factorii de decizie politică iau în considerare și acțiuni maritime directe, cum ar fi confiscarea navelor iraniene, au declarat doi dintre oficialii familiarizați cu discuțiile. Astfel de mișcări ar avea ca scop paralizarea flotei din umbră a Iranului, formată din petroliere și intermediari care operează în porturile și rutele de transport maritim din Emirate.

Orice efort de a reduce activele iraniene ar marca o abatere drastică de la efortul istoric al Emiratelor Arabe Unite de a echilibra alianța sa strategică cu SUA cu proximitatea sa față de Iran. Până acum, țara s-a abținut în mare măsură de la a-și transforma sectorul financiar în armă împotriva vecinului său de la Golful Persic.