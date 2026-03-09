Putin a semnat legea care interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă

Președintele Vladimir Putin a semnat o lege care interzice extrădarea către alte state a străinilor care au servit prin contract în armata rusă, pentru a fi judecați sau pentru executarea unor sentințe.

Proiectul de lege, introdus de guvernul rus în noiembrie 2025 și adoptat de camera inferioară a parlamentului rus în februarie 2026, modifică Codul de procedură penală pentru a introduce această regulă.

Legea prevede că cetățenii străini care servesc sau au servit prin contract în Forțele Armate ale Rusiei sau în alte unități militare ruse și au participat la operațiuni de luptă nu vor putea fi extrădați pentru acuzații penale sau pentru executarea unor sentințe pronunțate în alte state, potrivit presei ruse.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat la Conferința de Securitate de la München că Rusia depinde tot mai mult de recrutarea de luptători străini, pe măsură ce pierderile de pe câmpul de luptă depășesc capacitatea de a le compensa cu noi recruți din Rusia.

John Healey a declarat că Ucraina a provocat în ultimele două luni mai multe pierderi armatei ruse decât numărul de soldați recrutați de Moscova.

Pentru a-și completa efectivele, Rusia ar recruta persoane din mai multe țări, inclusiv India, Nepal, Cuba și Nigeria, iar aproximativ 17.000 de soldați nord-coreeni ar lupta de partea sa.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că Rusia pierde între 7.000 și 8.000 de soldați în fiecare săptămână în războiul său împotriva Ucrainei, relatează presa ucraineană.

Potrivit ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, Kievul își propune să provoace până la 50.000 de pierderi rusești pe lună, un nivel care, potrivit oficialilor occidentali, l-ar putea forța pe Vladimir Putin să ia în calcul o nouă mobilizare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia ar fi pierdut circa 30.000 de soldați doar în ianuarie.