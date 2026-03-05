Europa se mobilizează: Spania și aliații trimit nave și avioane pentru a apăra Ciprul

Spania a trimis urgent fregata sa de top, Cristóbal Colón (F105), pentru a sprijini apărarea aeriană a Ciprului, după atacurile cu drone asupra bazei britanice RAF Akrotiri. Nava de război se va alătura unei forțe navale europene multinaționale conduse de portavionul francez Charles de Gaulle (R91), împreună cu nave din Olanda, Grecia și Italia, pentru a proteja insula și pentru eventuale evacuări civile.

Fregata spaniolă va opera în estul Mediteranei, la aproximativ 150 de mile de coasta Israelului, și va contribui la protejarea Ciprului împotriva amenințărilor aeriene, potrivit The Telegraph. Oficialii britanici au precizat că atacul cu drone de luni dimineață a provocat pagube minime și nu a făcut victime, subliniind că drona nu a fost lansată din Iran.

Marea Britanie a trimis distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon (D35), însoțit de elicoptere Wildcat echipate cu rachete anti-drone, iar Franța a redirecționat grupul său de portavioane către regiune. Italia va trimite resurse navale suplimentare și sisteme de apărare aeriană partenerilor din Golf, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, confirmând declarațiile prim-ministrului Giorgia Meloni.

Sursa video: X/ @TheRiser100x

Europa în alertă

Europa rămâne în stare de alertă după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța și Grecia își consolidează prezența militară în regiune, în timp ce Germania a exclus orice implicare directă. Grecia a trimis deja patru avioane de vânătoare F-16 la Paphos și două fregate, dintre care una echipată cu sistemul anti-dronă Centauros, pentru a sprijini Ciprul. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, se află pe insulă pentru a coordona acțiunile cu autoritățile cipriote.

Franța va trimite, de asemenea, sisteme antirachetă și antidronă, iar președintele Emmanuel Macron a informat președintele cipriot Nikos Christodoulides despre planurile de consolidare a securității. Avioanele franceze Rafale au survolat Emiratele Arabe Unite ca parte a operațiunilor de securitate aeriană, după atacurile drone iraniene asupra unei baze navale franceze din Abu Dhabi. Autoritățile franceze pregătesc și zboruri charter pentru evacuarea celor mai vulnerabili dintre cei 400.000 de cetățeni francezi din zona afectată.

Iranul a avertizat statele europene să nu intervină în conflictul său cu Israelul și SUA. „Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii… Focul va cuprinde întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei. În schimb, Germania a anunțat clar că nu va participa direct în conflict, potrivit ministrului de Externe german Johann Wadephul.

Sprijin internațional suplimentar

Și alte țări au luat măsuri pentru protejarea cetățenilor și intereselor lor. Premierul australian Anthony Albanese a confirmat că Australia a trimis resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a facilita repatrierea cetățenilor afectați de blocajele de transport provocate de conflict. Printre acestea se numără un avion de transport și unul de realimentare în aer, iar șase echipe de răspuns în situații de criză sunt pregătite pentru asistență consulară. În regiune trăiesc aproximativ 115.000 de cetățeni australieni, dintre care 24.000 în Emiratele Arabe Unite.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia va sprijini, alături de Franța și Regatul Unit, statele din Golf prin furnizarea de capacități de apărare, în special aeriană, protejând astfel comunitățile italiene din regiune și interesele strategice ale Italiei. Meloni a subliniat că Italia nu dorește să intre în război și respectă acordurile bilaterale privind utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul său, destinate operațiunilor logistice și non-cinetice. „Nu suntem în război și nu dorim să intrăm în război”, a declarat ea, confirmând că toate acțiunile Italiei sunt coordonate în cadrul parteneriatelor europene.