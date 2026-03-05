search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa se mobilizează: Spania și aliații trimit nave și avioane pentru a apăra Ciprul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Spania a trimis urgent fregata sa de top, Cristóbal Colón (F105), pentru a sprijini apărarea aeriană a Ciprului, după atacurile cu drone asupra bazei britanice RAF Akrotiri. Nava de război se va alătura unei forțe navale europene multinaționale conduse de portavionul francez Charles de Gaulle (R91), împreună cu nave din Olanda, Grecia și Italia, pentru a proteja insula și pentru eventuale evacuări civile.

Spania și aliații europeni își întăresc prezența militară în Cipru FOTO: X/ @visegrad24
Spania și aliații europeni își întăresc prezența militară în Cipru FOTO: X/ @visegrad24

Fregata spaniolă va opera în estul Mediteranei, la aproximativ 150 de mile de coasta Israelului, și va contribui la protejarea Ciprului împotriva amenințărilor aeriene, potrivit The Telegraph. Oficialii britanici au precizat că atacul cu drone de luni dimineață a provocat pagube minime și nu a făcut victime, subliniind că drona nu a fost lansată din Iran.

Marea Britanie a trimis distrugătorul de apărare aeriană HMS Dragon (D35), însoțit de elicoptere Wildcat echipate cu rachete anti-drone, iar Franța a redirecționat grupul său de portavioane către regiune. Italia va trimite resurse navale suplimentare și sisteme de apărare aeriană partenerilor din Golf, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, confirmând declarațiile prim-ministrului Giorgia Meloni.

Sursa video: X/ @TheRiser100x

Europa în alertă

Europa rămâne în stare de alertă după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța și Grecia își consolidează prezența militară în regiune, în timp ce Germania a exclus orice implicare directă. Grecia a trimis deja patru avioane de vânătoare F-16 la Paphos și două fregate, dintre care una echipată cu sistemul anti-dronă Centauros, pentru a sprijini Ciprul. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, se află pe insulă pentru a coordona acțiunile cu autoritățile cipriote.

Franța va trimite, de asemenea, sisteme antirachetă și antidronă, iar președintele Emmanuel Macron a informat președintele cipriot Nikos Christodoulides despre planurile de consolidare a securității. Avioanele franceze Rafale au survolat Emiratele Arabe Unite ca parte a operațiunilor de securitate aeriană, după atacurile drone iraniene asupra unei baze navale franceze din Abu Dhabi. Autoritățile franceze pregătesc și zboruri charter pentru evacuarea celor mai vulnerabili dintre cei 400.000 de cetățeni francezi din zona afectată.

Iranul a avertizat statele europene să nu intervină în conflictul său cu Israelul și SUA. „Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii… Focul va cuprinde întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei. În schimb, Germania a anunțat clar că nu va participa direct în conflict, potrivit ministrului de Externe german Johann Wadephul.

Sprijin internațional suplimentar

Și alte țări au luat măsuri pentru protejarea cetățenilor și intereselor lor. Premierul australian Anthony Albanese a confirmat că Australia a trimis resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a facilita repatrierea cetățenilor afectați de blocajele de transport provocate de conflict. Printre acestea se numără un avion de transport și unul de realimentare în aer, iar șase echipe de răspuns în situații de criză sunt pregătite pentru asistență consulară. În regiune trăiesc aproximativ 115.000 de cetățeni australieni, dintre care 24.000 în Emiratele Arabe Unite.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia va sprijini, alături de Franța și Regatul Unit, statele din Golf prin furnizarea de capacități de apărare, în special aeriană, protejând astfel comunitățile italiene din regiune și interesele strategice ale Italiei. Meloni a subliniat că Italia nu dorește să intre în război și respectă acordurile bilaterale privind utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul său, destinate operațiunilor logistice și non-cinetice. „Nu suntem în război și nu dorim să intrăm în război”, a declarat ea, confirmând că toate acțiunile Italiei sunt coordonate în cadrul parteneriatelor europene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Golurile care l-au convins pe Mircea Lucescu să-l ia în calcul pentru Turcia – România! Atacantul a făcut spectacol cu AC Milan și Fiorentina. Video
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Pensia pe care o oferă statul unui român care a muncit o singură zi. Ce spune legea în 2026
playtech.ro
image
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă