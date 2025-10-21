Video Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș, dificilă

Grupul rus de asalt care a împușcat mortal civili neînarmați în orașul asediat Pokrovsk, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a fost lichidat, a anunțat luni Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Voluntarul ucrainean Denis Hristov, care evacuează civili din așezările de pe front și publică activitatea pe rețelele de socializare, a distribuit o filmare obținută de la soldații de pe frontul din Pokrovsk, în care se văd civili împușcați sau răniți. O femeie rănită a fost salvată de un bărbat, care a fugit cu ea în brațe către pozițiile ucrainene.

Atacul a fost efectuat pe strada Mostovi, lângă o cale ferată care traversează centrul orașului Pokrovsk.

„Recent, un grup inamic de sabotaj și recunoaștere a reușit să se infiltreze în centrul orașului Pokrovsk. Din păcate, în timp ce înaintau, rușii au încălcat dreptul internațional umanitar și au ucis mai mulți civili în oraș”, a scris Corpul 7.

Numărul victimelor civile este încă în curs de stabilire, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din regiunea Donețk, Pavlo Diacenko, pentru Kyiv Independent.

Potrivit lui Hristov, femeia rănită, vizibilă în imaginile filmate cu drona, se află încă în Pokrovsk, întrucât circumstanțele fac imposibilă evacuarea ei.

Din cauza pericolului reprezentat de atacurile cu drone rusești asupra oricăror vehicule care ar intra sau ieși Pokrovsk, voluntarii umanitari - inclusiv cei care evacuează civilii - și-au întrerupt aproape complet misiunile.

Potrivit lui Diacenko, nici măcar unitatea specială Îngerii Albi a Poliției Naționale, dedicată evacuării civililor din cele mai periculoase zone de pe linia frontului, nu mai intră în Pokrovsk, ci se coordonează cu soldații pentru a evacua locuitori când se ivește ocazia.

Situație dificilă în Pokrovsk

Apărarea ucraineană a periferiei sudice a orașului Pokrovsk a rezistat în ultimele luni, însă situația s-a deteriorat serios în ultimele zile.

Conform proiectului ucrainean de cartografiere a câmpurilor de luptă Deep State, care monitorizează mișcările de pe linia frontului atât din surse deschise, cât și prin comunicarea cu comandanții de pe teren, forțele rusești dețin acum un teritoriu semnificativ în cartierele sudice ale orașului.

Linia de cale ferată unde se presupune că au avut loc împușcăturile, se află la aproximativ 2,5 kilometri nord de zonele aflate sub control rusesc, potrivit Deep State.

Potrivit Corpului 7, soldații ruși implicați în împușcăturile asupra civililor au fost eliminați ulterior în timp ce se ascundeau în clădirea gării. Situația în oraș rămâne „tensionată”.

Ca și pe linia frontului, trupele rusești, deplasându-se adesea în grupuri de trei sau de doi, au înregistrat un succes din ce în ce mai mare în acțiunile de infiltrare dincolo de prima linie de apărare, pentru a înainta adânc în spatele liniilor Ucrainei.

Recentele incursiuni în mare amploare nu sunt primele care au loc în Pokrovsk. Într-o operațiune la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, zeci de soldați ruși au pătruns la periferia orașului, ascunzându-se în clădiri și prinzând în ambuscadă vehicule ucrainene.

Deși nu auzise personal de împușcături asupra civililor din sectorul său, pilotul ucrainean de drone Vladislav „Venia” din brigada 68 Jaeger a declarat pentru Kyiv Independent că forțele rusești au vizat frecvent populația locală cu drone FPV, în pofida faptului că nu pe putea scăpa faptul că țintele erau civili.

Crime similare au fost raportate recent și în alte părți ale frontului.

În septembrie, Corpul al Treilea de Armată al Ucrainei a raportat că trupele ruse au ucis doi părinți și le-au folosit copilul pe post de scut uman în satul Shandriholove, în nordul regiunii Donețk.

Pe 9 octombrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a identificat pe comandantul rus care a tras asupra asupra a trei locuitori din Kupiansk, regiunea Harkov, pe 2 octombrie.