search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș, dificilă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Grupul rus de asalt care a împușcat mortal civili neînarmați în orașul asediat Pokrovsk, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a fost lichidat, a anunțat luni Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

FOTO Captură de ecran Denis Hristov
FOTO Captură de ecran Denis Hristov

Voluntarul ucrainean Denis Hristov, care evacuează civili din așezările de pe front și publică activitatea pe rețelele de socializare, a distribuit o filmare obținută de la soldații de pe frontul din Pokrovsk, în care se văd civili împușcați sau răniți. O femeie rănită a fost salvată de un bărbat, care a fugit cu ea în brațe către pozițiile ucrainene.

Atacul a fost efectuat pe strada Mostovi, lângă o cale ferată care traversează centrul orașului Pokrovsk.

„Recent, un grup inamic de sabotaj și recunoaștere a reușit să se infiltreze în centrul orașului Pokrovsk. Din păcate, în timp ce înaintau, rușii au încălcat dreptul internațional umanitar și au ucis mai mulți civili în oraș”, a scris Corpul 7.

Numărul victimelor civile este încă în curs de stabilire, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din regiunea Donețk, Pavlo Diacenko, pentru Kyiv Independent.

Potrivit lui Hristov, femeia rănită, vizibilă în imaginile filmate cu drona, se află încă în Pokrovsk, întrucât circumstanțele fac imposibilă evacuarea ei.

Din cauza pericolului reprezentat de atacurile cu drone rusești asupra oricăror vehicule care ar intra sau ieși Pokrovsk, voluntarii umanitari - inclusiv cei care evacuează civilii - și-au întrerupt aproape complet misiunile.

Potrivit lui Diacenko, nici măcar unitatea specială Îngerii Albi a Poliției Naționale, dedicată evacuării civililor din cele mai periculoase zone de pe linia frontului, nu mai intră în Pokrovsk, ci se coordonează cu soldații pentru a evacua locuitori când se ivește ocazia.

Situație dificilă în Pokrovsk

Apărarea ucraineană a periferiei sudice a orașului Pokrovsk a rezistat în ultimele luni, însă situația s-a deteriorat serios în ultimele zile.

Conform proiectului ucrainean de cartografiere a câmpurilor de luptă Deep State, care monitorizează mișcările de pe linia frontului atât din surse deschise, cât și prin comunicarea cu comandanții de pe teren, forțele rusești dețin acum un teritoriu semnificativ în cartierele sudice ale orașului.

Linia de cale ferată unde se presupune că au avut loc împușcăturile, se află la aproximativ 2,5 kilometri nord de zonele aflate sub control rusesc, potrivit Deep State.

Potrivit Corpului 7, soldații ruși implicați în împușcăturile asupra civililor au fost eliminați ulterior în timp ce se ascundeau în clădirea gării. Situația în oraș rămâne „tensionată”.

Ca și pe linia frontului, trupele rusești, deplasându-se adesea în grupuri de trei sau de doi, au înregistrat un succes din ce în ce mai mare în acțiunile de infiltrare dincolo de prima linie de apărare, pentru a înainta adânc în spatele liniilor Ucrainei.

Recentele incursiuni în mare amploare nu sunt primele care au loc în Pokrovsk. Într-o operațiune la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, zeci de soldați ruși au pătruns la periferia orașului, ascunzându-se în clădiri și prinzând în ambuscadă vehicule ucrainene.

Deși nu auzise personal de împușcături asupra civililor din sectorul său, pilotul ucrainean de drone Vladislav „Venia” din brigada 68 Jaeger a declarat pentru Kyiv Independent că forțele rusești au vizat frecvent populația locală cu drone FPV, în pofida faptului că nu pe putea scăpa faptul că țintele erau civili.

Crime similare au fost raportate recent și în alte părți ale frontului.

În septembrie, Corpul al Treilea de Armată al Ucrainei a raportat că trupele ruse au ucis doi părinți și le-au folosit copilul pe post de scut uman în satul Shandriholove, în nordul regiunii Donețk.

Pe 9 octombrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a identificat pe comandantul rus care a tras asupra  asupra a trei locuitori din Kupiansk, regiunea Harkov, pe 2 octombrie.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”
gandul.ro
image
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc
playtech.ro
image
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
„Asta înseamnă să fii mafiot”: Pe Giovani Becali îl dă frigul afară din casă! Și-a cumpărat calorifer electric „de firmă” de la Dedeman FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Rușinea Casei Regale! Palatul i-ar putea retrage și titlul de Prinț, deși se acordă pe viață

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze