UE elaborează reguli care să permită statelor membre să abordeze și să rețină navele flotei fantomă a Rusiei

SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă), divizia diplomatică a UE, își propune să consolideze drepturile de inspecție maritimă ale blocului comunitar, astfel încât statele membre să poată aborda și prelua controlul asupra petrolierelor suspectate că transportă petrol rusesc, scrie Kyiv Post, citând documente interne văzute de Reuters și Politico.

Demersul țintește acțiunile pin care Moscova încearcă să eludeze sancțiune impuse Rusiei din cauza războiului său În Ucraina, amenințând în același timp mediul și siguranța navigației în apele europene.

Totodată, sunt vizate operațiunile sub pavilion fals ale Rusiei, o tactică folosită de Moscova pentru a eluda restricțiile europene prin înregistrarea navelor în țări cu o supraveghere minimă a navelor ce navighează sub pavilionul lor.

UE a început deja discuții cu mai multe state ce înregistrează petroliere rusești în vederea încheierii unor acorduri bilaterale privind inspectarea navelor suspecte.

Panama, una dintre țările despre care se crede că facilitează operațiunile sub pavilion fals ale Rusiei, a acceptat „să retragă din registru navele sancționate de UE și a decis recent să nu mai înregistreze nave mai vechi de 15 ani”, a relatat Politico.

Proiectul SEAE atrage atenția și asupra riscurilor ca Moscova să folosească flota de petroliere pentru a purta războiul hibrid împotriva Europei, de pildă prin utilizarea lor în calitate de platforme pentru lansarea unor drone. Germania, Danemarca, dar și Franța au exprimat suspiuni în această privință, după incidentele cu drone neidentificare care au survolat aeroporturi și baze aeriene.

În primăvară, UE a autorizat statele membre să solicite dovezi de asigurare navelor care trec prin apele lor, iar mai multe au început deja să rețină petroliere suspecte în încercarea de a combate tacticile Rusiei.

La începutul acestei luni, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că UE va „împiedica accesul navelor suspecte” în apele europene, după ce forțele franceze au arestat doi membri ai echipajului unui petrolier suspectați că face parte din flota rusească din umbră.