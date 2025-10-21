search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump nuanțează declarațiile privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul: „Orice se poate întâmpla”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele america Donald Trump a revenit luni cu clarificări privind declarația anterioară potrivit căreia Kievul și-ar putea recupera toate teritoriile de la Rusia.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

„Încă e posibil să câștige. Nu cred că se va întâmpla, dar e totuși posibil să câștige”, a declarat Trump reporterilor luni, la începutul unei întâlniri la Casa Albă cu prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care SUA și Rusia au convenit asupra unui nou summit cu Vladimir Putin la Budapesta. Între timp, Kremlinul a declarat, drept răspuns la apelul președintelui american la înghețarea frontului, că poziția Rusiei în această  privință a rămas neschimbată și Moscova respinge un armistițiu de acest fel.

După o lungă convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută, urmată de o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski , Trump a solicitat Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt ostilităților înainte de a se lansa în negocieri complexe privind un acord de pace.

„Nu am spus niciodată că vor câștiga. Am spus că e posibil. Orice se poate întâmpla. Știți că războiul este un lucru foarte ciudat”, a răspuns Trump la întrebarea despre declarațiile sale anterioare referitoare la șansele Kievului de a învinge Rusia.

Luni, Zelenski a declarat că, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump l-a informat că cerința maximalistă a lui Putin - ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk - a rămas neschimbată.

Totuși, Zelenski a descris întâlnirea ca fiind „pozitivă”, cu toate că Trump a refuzat deocamdată solicitarea sa privind transferul de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

În comentariile publice din săptămânile premergătoare întâlnirii sale cu Zelenski, Trump părea să fie favorabil posibilității de a trimite rachete Tomahawk, ceea ce ar permite forțelor ucrainene să atace mai adânc în teritoriul rus.

Însă tonul liderului american s-a schimbat după ultima sa convorbire cu Putin, el arătându-se reticent față de pasul de a trimite Ucrainei sistemul de rachete, cel puțin deocamdată, notează AP.

Volodimir Zelenski este sceptic, dar susține noul efort diplomatic al lui Donald Trump

„În opinia mea, el nu dorește o escaladare a tensiunilor cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, a declarat Zelenski reporterilor duminică.

El și-a exprimat, totodată, scepticismul față de propunerea lui Putin de a schimba o parte din teritoriile pe care le deține în regiunile Herson și Zaporijie în schimbul cedării regiunilor Donețk și Lugansk, subliniind că propunerea este neclară. 

„Împărtășim perspectiva pozitivă a președintelui Trump dacă aceasta duce la sfârșitul războiului”, a declarat Zelenski, menționând „numeroase runde de discuții pe parcursul a peste două ore cu el și echipa sa”.

Președintele ucrainean a spus că, în opinia sa, toate părțile „s-au apropiat” de un posibil sfârșit al războiului.

„Asta nu înseamnă că se va termina definitiv, dar președintele Trump a realizat multe în Orientul Mijlociu și, profitând de acest val, vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

Ucraina speră să achiziționeze 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot de la firme americane folosind active rusești înghețate și sprijin din partea partenerilor. Zelenski a atras atenția că achiziționarea acestora va necesita timp din cauza cozilor lungi de producție. El a spus că a discutat cu Trump despre modalități pentru achiziționarea lor mai rapidă, eventual de la parteneri europeni.

El a mai spus că Statele Unite sunt interesate de proiecte bilaterale de gaze cu Ucraina, inclusiv construcția unui terminal GPL în orașul portuar Odesa din sudul țării. Alte proiecte de interes includ cele legate de energia nucleară și petrol.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în sportul mondial! Campionul a murit la doar 29 de ani
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
gandul.ro
image
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
mediafax.ro
image
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
playtech.ro
image
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Vești proaste pentru români. Pensiile ajung mai târziu în noiembrie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Ele sunt reginele în așteptare. E doar o chestiune de timp până vor urca pe tron. Au împreună și un grup de Whatsapp

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze