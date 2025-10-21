Trump nuanțează declarațiile privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul: „Orice se poate întâmpla”

Președintele america Donald Trump a revenit luni cu clarificări privind declarația anterioară potrivit căreia Kievul și-ar putea recupera toate teritoriile de la Rusia.

„Încă e posibil să câștige. Nu cred că se va întâmpla, dar e totuși posibil să câștige”, a declarat Trump reporterilor luni, la începutul unei întâlniri la Casa Albă cu prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care SUA și Rusia au convenit asupra unui nou summit cu Vladimir Putin la Budapesta. Între timp, Kremlinul a declarat, drept răspuns la apelul președintelui american la înghețarea frontului, că poziția Rusiei în această privință a rămas neschimbată și Moscova respinge un armistițiu de acest fel.

După o lungă convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută, urmată de o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski , Trump a solicitat Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt ostilităților înainte de a se lansa în negocieri complexe privind un acord de pace.

„Nu am spus niciodată că vor câștiga. Am spus că e posibil. Orice se poate întâmpla. Știți că războiul este un lucru foarte ciudat”, a răspuns Trump la întrebarea despre declarațiile sale anterioare referitoare la șansele Kievului de a învinge Rusia.

Luni, Zelenski a declarat că, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump l-a informat că cerința maximalistă a lui Putin - ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk - a rămas neschimbată.

Totuși, Zelenski a descris întâlnirea ca fiind „pozitivă”, cu toate că Trump a refuzat deocamdată solicitarea sa privind transferul de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

În comentariile publice din săptămânile premergătoare întâlnirii sale cu Zelenski, Trump părea să fie favorabil posibilității de a trimite rachete Tomahawk, ceea ce ar permite forțelor ucrainene să atace mai adânc în teritoriul rus.

Însă tonul liderului american s-a schimbat după ultima sa convorbire cu Putin, el arătându-se reticent față de pasul de a trimite Ucrainei sistemul de rachete, cel puțin deocamdată, notează AP.

Volodimir Zelenski este sceptic, dar susține noul efort diplomatic al lui Donald Trump

„În opinia mea, el nu dorește o escaladare a tensiunilor cu rușii până nu se întâlnește cu ei”, a declarat Zelenski reporterilor duminică.

El și-a exprimat, totodată, scepticismul față de propunerea lui Putin de a schimba o parte din teritoriile pe care le deține în regiunile Herson și Zaporijie în schimbul cedării regiunilor Donețk și Lugansk, subliniind că propunerea este neclară.

„Împărtășim perspectiva pozitivă a președintelui Trump dacă aceasta duce la sfârșitul războiului”, a declarat Zelenski, menționând „numeroase runde de discuții pe parcursul a peste două ore cu el și echipa sa”.

Președintele ucrainean a spus că, în opinia sa, toate părțile „s-au apropiat” de un posibil sfârșit al războiului.

„Asta nu înseamnă că se va termina definitiv, dar președintele Trump a realizat multe în Orientul Mijlociu și, profitând de acest val, vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

Ucraina speră să achiziționeze 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot de la firme americane folosind active rusești înghețate și sprijin din partea partenerilor. Zelenski a atras atenția că achiziționarea acestora va necesita timp din cauza cozilor lungi de producție. El a spus că a discutat cu Trump despre modalități pentru achiziționarea lor mai rapidă, eventual de la parteneri europeni.

El a mai spus că Statele Unite sunt interesate de proiecte bilaterale de gaze cu Ucraina, inclusiv construcția unui terminal GPL în orașul portuar Odesa din sudul țării. Alte proiecte de interes includ cele legate de energia nucleară și petrol.