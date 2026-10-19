 Alertă cu bombă la un avion Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv–Viena. Aeronava a aterizat de urgență la Sofia | adevarul.ro
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Alertă cu bombă la un avion Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv–Viena. Aeronava a aterizat de urgență la Sofia

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Un avion al companiei Austrian Airlines, care efectua o cursă între Tel Aviv și Viena, a fost nevoit să aterizeze de urgență în capitala Bulgariei, Sofia, după o amenințare cu bombă. La bord se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului, iar autoritățile au declanșat procedurile de securitate, relatează AFP și presa israeliană.

Alertă cu bombă la un avion Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv–Viena.
Alertă cu bombă la un avion Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv–Viena. Foto: Arhivă

Potrivit Ministerului bulgar al Transporturilor, alerta ar fi fost transmisă de un cetățean austriac care nu se afla la bordul aeronavei. Echipajul a decis devierea zborului către Sofia în timp ce avionul se apropia de spațiul aerian al României, notează Times of Israel. 

Forțele aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații. După aterizare, pasagerii au fost evacuați, iar avionul a fost supus unor verificări amănunțite.

Grupul Lufthansa, din care face parte Austrian Airlines, a confirmat că aeronava este verificată din motive de securitate. Compania a precizat că pasagerii vor putea continua călătoria cu alte zboruri după încheierea operațiunilor.

„Odată ce percheziţia aeronavei va fi finalizată, pasagerii vor fi reîmbarcaţi pe alte zboruri cât mai repede posibil”, a transmis compania aeriană.

Datele platformei Flightradar24 arată că avionul a intrat în spațiul aerian al României în jurul orei 21:10, după care și-a schimbat direcția și s-a întors spre Bulgaria. În aceeași perioadă, aeronava a transmis codul 7700, utilizat pentru semnalarea unei situații de urgență generală.

Ministerul bulgar al Transporturilor a anunțat constituirea unei celule de criză și deschiderea unei anchete pentru clarificarea incidentului.

Incidentul are loc după alte două situații recente care au determinat intervenții în domeniul aviației. La sfârșitul lunii septembrie, copilotul unui avion Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv ar fi agresat comandantul și ar fi încercat să provoace prăbușirea aeronavei. Acesta a fost oprit cu ajutorul celorlalți membri ai echipajului și al pasagerilor.

Săptămâna trecută, avioane de vânătoare din Croația și Germania au fost trimise pentru a intercepta o aeronavă comercială care zbura între insula grecească Corfu și Nürnberg, după ce avionul a transmis din greșeală un semnal de deturnare.

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