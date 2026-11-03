Alertă cu bombă la bordul unui avion cu 181 de pasageri, pe ruta Londra-Varşovia. Aeronava a aterizat de urgență pe un alt aeroport, închis ulterior

Un avion LOT cu 181 de persoane la bord a aterizat de urgență pe aeroportul Varșovia-Modlin, în Polonia, după ce autoritățile au primit informații despre un posibil dispozitiv exploziv la bord. Alerta a dus la închiderea aeroportului.

Avionul a fost reddirecţionat către un alt aeroport şi dus în zona de siguranţă. Foto: Unsplash

O cursă aeriană de la Londra la Varșovia s-a transformat într-o operațiune de securitate, marți dimineață, după ce autoritățile au fost avertizate că la bord s-ar putea afla o bombă.

Echipajul unui Boeing 737 MAX 8 al companiei LOT, care transporta 181 de persoane, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Varșovia-Modlin, iar serviciile de securitate au început imediat verificările.

Avionul Boeing 737 MAX 8 decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra la ora 6:30 dimineața și trebuia să ajungă la Varșovia, pe aeroportul Chopin. La ora 9:54, însă, echipajul a schimbat ruta aeronavei, după ce autoritățile au primit informații despre un posibil dispozitiv exploziv aflat la bord. Aeroportul Varșovia-Modlin a confirmat redirecționarea într-un comunicat, invocând „informații privind existența unui dispozitiv exploziv la bord”, potrivit The Sun.

După aterizare, avionul a fost direcţionat către o zonă special amenajată, unde a rămas sub supravegherea autorităților. Piloții așteaptă în continuare instrucțiuni, în timp ce serviciile de securitate verifică dacă amenințarea se confirmă.

Între timp, aeroportul a fost închis, iar un reprezentant al instituției a anunțat că activitatea nu va fi reluată până la noi dispoziții.

„Siguranța pasagerilor, a echipajului și a angajaților aeroportului reprezintă în acest moment prioritatea absolută”, a precizat acesta.

Alerta din Polonia vine la doar o zi după un incident similar, petrecut tot în cazul unei curse care plecase din Londra. Luni, 2 noiembrie, un avion Wizz Air cu destinația Sofia a fost redirecționat către Budapesta, după ce autoritățile au primit o amenințare cu bombă. Aeronava a fost escortată până la aterizare de un avion de vânătoare Gripen al armatei ungare.