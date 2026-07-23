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Kremlinul pregătește terenul pentru o posibilă mobilizare și ia în calcul riscul unor proteste interne

Război în Ucraina
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Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că autoritățile de la Moscova creează cadrul legislativ pentru o posibilă nouă mobilizare militară și, în paralel, pregătesc măsuri pentru gestionarea unor eventuale tulburări sociale. Analiștii subliniază însă că decizia finală îi aparține președintelui rus Vladimir Putin și va depinde de evoluția războiului din Ucraina și de situația internă din Rusia.

Recruți ruși/FOTO:Profimedia
Recruți ruși/FOTO:Profimedia

Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul face noi pași care ar putea facilita o mobilizare oficială, în timp ce pregătește mecanisme pentru a face față eventualelor nemulțumiri provocate de o astfel de decizie.

În acest context, Duma de Stat a Rusiei a adoptat pe 22 iulie un proiect de lege care permite, în cazul declarării mobilizării, înrolarea în baza unui contract cu Ministerul rus al Apărării a persoanelor cu antecedente penale neșterse sau nereabilitate, inclusiv condamnate pentru infracțiuni precum traficul de droguri sau fapte asociate criminalității organizate.

Adjunctul ministrului rus al Apărării și șeful Direcției Principale Militar-Politice, generalul Viktor Goremîkin, a declarat că modificările legislative vor extinde baza de recrutare și vor permite atragerea unui număr mai mare de cetățeni în serviciul militar. Potrivit acestuia, măsura ar urma să contribuie la completarea efectivelor armatei ruse în cursul anului 2026.

Garda pretoriană a lui Putin ia măsuri

În paralel, pe 21 iulie, Rosgvardia a publicat un proiect de modificare a normelor privind apărarea civilă, care prevede consolidarea măsurilor de protecție a populației în cazul mobilizării, al instituirii legii marțiale sau în timpul războiului.

ISW amintește că, încă din noiembrie 2025, Vladimir Putin a promulgat o lege care permite trimiterea rezerviștilor în zonele de luptă fără declararea oficială a mobilizării. La acel moment, analiștii institutului apreciau că această prevedere ar putea permite Kremlinului să recruteze treptat rezerviști, evitând costurile politice ale unei mobilizări generale.

Potrivit ISW, adoptarea noilor măsuri legislative și administrative sugerează că autoritățile ruse încearcă să creeze condițiile necesare pentru o eventuală mobilizare oficială și chiar pentru introducerea legii marțiale, anticipând în același timp posibile reacții negative din partea populației.

Analiștii subliniază însă că nu există indicii că o astfel de decizie este iminentă. În opinia lor, hotărârea va depinde în totalitate de Vladimir Putin, care va evalua atât evoluția operațiunilor militare din Ucraina, cât și stabilitatea regimului de la Kremlin.

În consecință, ISW apreciază că, în acest moment, nu poate fi anticipat dacă Rusia va anunța în perioada următoare o nouă mobilizare și nici amploarea unei eventuale măsuri.

Rusia se apropie de o limită critică în ceea ce privește completarea efectivelor armatei, în condițiile în care industria sa de apărare funcționează deja la capacitate maximă. Potrivit CNN, autoritățile ruse ar putea întâmpina dificultăți în menținerea ritmului actual de recrutare fără o nouă mobilizare obligatorie.

La rândul său, Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului pentru Securitate și Apărare Națională al Ucrainei, a susținut că Moscova pregătește pentru această toamnă un nou val de mobilizare, care ar putea viza cel puțin 500.000 de persoane.

Potrivit oficialului ucrainean, o parte dintre recruți ar urma să fie trimiși pe front în primele două săptămâni după încorporare pentru a acoperi deficitul de personal militar, în timp ce restul ar urma să beneficieze de cel puțin o lună de instruire înainte de o posibilă desfășurare pe noi direcții ale frontului.

Afirmațiile privind planurile Kremlinului și amploarea unei eventuale mobilizări nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

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