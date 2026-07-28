 Zelenski: Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina | adevarul.ro
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Zelenski: Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se pregătește să mobilizeze între 300.000 și 500.000 de militari pentru războiul din Ucraina, începând din luna octombrie.

Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși. FOTO: Shutterstock
Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși. FOTO: Shutterstock

Într-un interviu acordat postului britanic Sky News, Zelenski a afirmat că noul val de mobilizare ar reflecta dificultățile tot mai mari cu care se confruntă armata rusă, după aproape patru ani și jumătate de război.

„Putin va mobiliza între 300.000 și 500.000 de oameni la începutul lunii octombrie”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a susținut că autoritățile ruse vor trimite pe front militari insuficient pregătiți.

„Nu va fi atât de dificil pentru Putin să mobilizeze până la jumătate de milion de oameni. Va arunca pe câmpul de luptă oameni slab pregătiți. Putin se pregătește pur și simplu să trimită și mai mulți ruși la război”, a afirmat Zelenski.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia întâmpină probleme în recrutarea de noi soldați și nu reușește să compenseze pierderile suferite pe front.

Serviciul de informații externe al Ucrainei susține că Moscova a ratat cu aproximativ 30.000 de persoane obiectivul de recrutare în primele trei luni ale anului 2026, fiind nevoită să majoreze bonusurile oferite celor care se înrolează.

Zelenski a declarat că, de la începutul acestui an, aproximativ 221.000 de persoane s-au alăturat armatei ruse, în timp ce pierderile Rusiei s-ar ridica la 225.500 de militari în aceeași perioadă.

Aceste cifre nu au putut fi verificate independent.

Mobilizarea ar putea avea loc după alegerile parlamentare

Președintele ucrainean susține că noul val de mobilizare ar urma să înceapă după alegerile pentru Duma de Stat, programate în această toamnă. Acestea vor fi primele alegeri parlamentare organizate în Rusia după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

În toamna anului 2022, Kremlinul a mobilizat aproximativ 300.000 de rezerviști, decizie care a declanșat proteste în mai multe orașe din Rusia și a determinat zeci de mii de persoane să părăsească țara pentru a evita înrolarea.

Sondaj: doar un sfert dintre ruși ar mai susține continuarea războiului

Potrivit unui sondaj publicat în luna mai de centrul independent rus Levada, doar unul din patru ruși mai susține continuarea războiului din Ucraina.

În același timp, economia Rusiei resimte tot mai puternic costurile conflictului, iar cheltuielile pentru industria militară afectează finanțarea altor domenii.

Estimările occidentale și ucrainene indică faptul că Rusia ar fi suferit aproximativ 1,4 milioane de victime – morți și răniți – de la începutul invaziei din februarie 2022. Moscova și Kievul nu publică în mod regulat bilanțuri oficiale ale pierderilor, iar astfel de estimări nu pot fi verificate independent și pot fi influențate de contextul războiului și de propaganda ambelor părți.

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