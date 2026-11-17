În timp ce extremele politice câștigă teren, mai multe personalități din afara competiției electorale tradiționale încearcă să intre în cursa pentru președinția Franței. De la șefa Băncii Centrale Europene la un campion olimpic, aceștia speră să ofere o alternativă la confruntarea dintre extrema dreaptă și extrema stângă.

Palatul Élysée, sediul președinției Franței Foto: AFP

Cursa pentru președinția Franței devine tot mai imprevizibilă.

În condițiile în care politicienii moderați întâmpină dificultăți în a-și mobiliza electoratul, persoane din domenii foarte diferite încep să ia în calcul o candidatură. Obiectivul lor este să împiedice transformarea alegerilor într-o confruntare directă între populismul de extremă dreapta și cel de extremă stânga.

Printre numele vehiculate se află Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, un campion olimpic cu cinci medalii de aur, un fost comisar european care a intrat în conflict cu Elon Musk, dar și foști miniștri, foști premieri și lideri socialiști.

Pe lista potențialilor candidați apar chiar și personaje mai puțin obișnuite pentru politica franceză: un om care traversează țara cu bicicleta, șoferi de Uber care își exprimă opiniile politice și obișnuiți ai cafenelelor pariziene care dezbat actualitatea la cafea și țigară.

Unii dintre aceștia au șanse mai mari decât alții.

„Este clar că francezii nu sunt mulțumiți de oferta politică actuală”, a declarat un senator din partidul Horizons, formațiunea de centru-dreapta a lui Édouard Philippe, referindu-se la dificultățile întâmpinate de fostul premier în campania electorală.

Chiar dacă nu toți și-au anunțat oficial candidatura, numele lor merită urmărite în lunile următoare, în condițiile în care Marine Le Pen rămâne una dintre principalele favorite ale dreptei radicale, iar liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, înregistrează o creștere în sondaje.

Publicația Politico prezită potențiali candidați care ar putea schimba configurația alegerilor prezidențiale.

Christine Lagarde, candidata cu profil economic

Christine Lagarde, șefa BCE Foto: EPA/EFE

Christine Lagarde este de mai mult timp subiectul speculațiilor privind o posibilă candidatură la președinția Franței, iar în ultimele luni au apărut mai multe indicii care au alimentat aceste zvonuri.

Șefa BCE pregătește o autobiografie și a atras atenția în septembrie, când a participat la un eveniment politic în regiunea sa natală, Normandia. Acolo a luat micul dejun cu stridii și a discutat cu producători de băuturi tradiționale din mere, într-un stil care amintește de turneele electorale ale politicienilor francezi.

Speculațiile s-au intensificat luna trecută, când Lagarde a anunțat că va părăsi conducerea Băncii Centrale Europene pe 7 februarie, pentru a-și recâștiga libertatea de a vorbi public despre politică, nu doar despre politica monetară.

„Nu mai pot rămâne neutră”, le-a spus ea jurnaliștilor la Frankfurt.

Întrebată de POLITICO, miercuri, în cadrul Forumului pentru Pace de la Paris, dacă exclude în continuare o candidatură, Lagarde și-a menținut poziția: „Am spus că vreau să-mi recapăt libertatea de a vorbi și de a mă implica în probleme care nu țin de politica monetară. Asta îmi doresc”.

În tabăra de centru și în cea conservatoare există susținători ai unei eventuale candidaturi. Printre aceștia se numără fostul ministru al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire.

Un sondaj comandat recent de POLITICO arată că Lagarde are un nivel de susținere comparabil cu cel al lui Édouard Philippe.

Experiența sa economică, atât la conducerea BCE, cât și în fruntea Fondului Monetar Internațional în timpul crizei datoriilor suverane din zona euro, ar putea reprezenta un avantaj pentru o Franță care încearcă să-și redreseze finanțele publice.

Nu toată lumea este însă convinsă că ar fi o alegere potrivită.

„Este ruptă de realitate”, a comentat un fost ministru de centru, care a preferat să rămână anonim. „Vă puteți imagina că ar înțelege cu adevărat preocupările oamenilor obișnuiți?”

Teddy Riner, campionul olimpic care vrea să intre în politică

Teddy Riner, judoka francez Foto: X@L_ThinkTank

Dacă alegătorii francezi își doresc un președinte capabil să-l înfrunte pe Vladimir Putin chiar și în sportul său preferat, ar putea lua în calcul candidatura lui Teddy Riner.

Judoka francez, care are în palmares cinci medalii olimpice de aur, a surprins opinia publică săptămâna trecută, când și-a anunțat intenția de a candida la președinție.

Într-un interviu acordat publicației Le Parisien, Riner, în vârstă de 37 de ani, a declarat că nu se consideră nici de stânga, nici de dreapta.

Deși este una dintre cele mai populare personalități publice din Franța, sportivul nu are experiență politică, nu beneficiază de sprijinul unui partid și dispune de numai șase luni pentru a-i convinge pe alegători.

Programul său electoral este, deocamdată, destul de vag. Printre propunerile anunțate se numără reformarea costisitorului sistem de pensii, renunțarea la săptămâna de lucru de 35 de ore și creșterea salariilor prin reducerea contribuțiilor sociale plătite de angajatori.

La prima sa apariție în campanie, într-un spital din Seine-Saint-Denis, una dintre cele mai sărace zone din regiunea pariziană, Riner a declarat vineri că „sănătatea este prioritatea numărul unu”.

Născut în Guadelupa, teritoriu francez din Caraibe, și crescut la Paris, fostul campion olimpic intră într-o competiție aglomerată. Un sondaj recent realizat de Cluster17 îl creditează cu 2% din intențiile de vot în primul tur, deși cercetarea a fost efectuată imediat după anunțarea candidaturii, când alegătorii au avut puțin timp să o evalueze.

Un fost ministru citat de POLITICO consideră însă că Riner are multe dintre calitățile necesare unui candidat competitiv: este o figură nouă, nu face parte din familia politică a președintelui Emmanuel Macron și ar putea atrage electoratul tânăr.

Și statura sa fizică ar putea conta. Cu o înălțime de peste doi metri și o greutate de aproximativ 140 de kilograme, Riner ar putea impresiona liderii internaționali chiar dacă ar face greșeli politice, consideră fostul ministru.

„Aceasta este realitatea raporturilor de putere”, a spus acesta.

Poate că Vladimir Putin ar trebui să-și intensifice antrenamentele de judo.

Thierry Breton, fostul comisar european care l-a înfruntat pe Elon Musk

Thierry Breton, fost comisar francez Foto: EPA/EFE

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Thierry Breton a avut confruntări răsunătoare cu Ursula von der Leyen și Elon Musk. Aceste dispute i-au consolidat profilul public, dar nu garantează că va reuși să câștige președinția Franței.

A părăsit Comisia Europeană în urmă cu doi ani, pe fondul tensiunilor cu președinta instituției, însă a rămas o prezență constantă în dezbaterea publică din Franța. Fostul executiv din industria tehnologiei apare frecvent la televiziune pentru a comenta evoluțiile politice interne și internaționale.

Breton, care a publicat recent cea de-a 12-a carte, a anunțat săptămâna trecută că nu exclude o candidatură la președinție. El așteaptă însă să vadă dacă în zona politică de centru va apărea un candidat puternic.

Fost ministru al Economiei și Finanțelor în timpul președinției conservatorului Jacques Chirac, Breton susține că Europa trebuie să-și reducă dependența de Statele Unite.

În privința Franței, el propune limitarea îndatorării publice prin introducerea unor reguli stricte în Constituție.

În calitate de unul dintre arhitecții reglementărilor europene privind platformele digitale, Breton a devenit un adversar declarat al lui Elon Musk, proprietarul rețelei X.

Administrația Trump l-a sancționat chiar anul trecut, acuzându-l că ar fi contribuit la un nou val de cenzură digitală.

Breton beneficiază de sprijinul fostului premier François Bayrou, un aliat politic important, dar a cărui popularitate este în prezent în scădere.

Bruno Le Maire, fostul ministru care își pregătește revenirea

Bruno Le Maire, fost ministru Foto: EPA/EFE

Bruno Le Maire nu și-a anunțat oficial candidatura, dar comportamentul său public sugerează că se pregătește pentru o posibilă revenire în prim-planul politicii franceze.

Joi, fostul ministru conservator nu a exclus participarea la alegerile prezidențiale, cu ocazia prezentării unui document programatic intitulat „Pentru o altă Franță”, care seamănă cu o platformă electorală prezidențială.

În prezent, Le Maire predă la Universitatea din Lausanne și scrie cărți. Cel mai recent volum este dedicat moștenirii sale politice și nu conține scene erotice, o referire ironică la romanul său anterior, care a atras atenția tocmai prin astfel de pasaje.

Fostul ministru face parte și din exclusivistul Rhine Club, un grup de personalități europene din lumea politică și economică asociat fostului președinte al BCE Mario Draghi.

Dacă va candida, Le Maire își va construi probabil campania în jurul experienței economice acumulate în cei șapte ani petrecuți la conducerea ministerului de resort.

Această experiență poate fi însă și o vulnerabilitate. Adversarii săi politici îl consideră responsabil pentru creșterea puternică a datoriei publice a Franței și îl asociază cu o elită politică și intelectuală îndepărtată de preocupările cetățenilor obișnuiți.

Dominique de Villepin, fostul premier care mizează pe umanism

Dominique de Villepin, fost premier Foto: X

Dominique de Villepin, în vârstă de 72 de ani, încearcă să combine ideile de stânga cu eleganța și stilul politicii franceze tradiționale, în speranța că va atrage alegătorii.

Fostul premier din timpul președinției lui Jacques Chirac nu și-a anunțat oficial candidatura, dar a înființat propriul partid, intitulat „O Franță umanistă”, a început să strângă susțineri și să contacteze alegătorii.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta, De Villepin a spus că vrea să fie pregătit pentru eventualitatea unei candidaturi.

El este cunoscut mai ales pentru discursul susținut în 2003 în Consiliul de Securitate al ONU, când, în calitate de ministru de Externe, a avertizat împotriva intervenției militare americane în Irak.

În ultimii ani, popularitatea fostului diplomat a crescut și datorită opoziției sale ferme față de războiul Israelului din Fâșia Gaza.

Cu toate acestea, sondajele îl plasează în jurul pragului de 1% din intențiile de vot. Din acest motiv, mulți analiști consideră că ar putea renunța la cursă înainte de a deveni un competitor serios.

Pierre Moscovici, revenirea unui veteran socialist

Pierre Moscovici părăsește Curtea de Conturi Europeană Foto: EPA/EFE

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Pierre Moscovici poate că nu este candidatul spectaculos pe care îl caută o parte dintre alegătorii francezi, dar veteranul socialist a surprins scena politică atunci când a anunțat luna trecută că părăsește Curtea de Conturi Europeană.

Decizia vine după mai puțin de zece luni dintr-un mandat de șase ani și marchează revenirea sa la Paris.

La fel ca Christine Lagarde, Moscovici a spus că vrea să-și recapete libertatea de a vorbi deschis, în perspectiva unor vremuri dificile, chiar tragice.

Fost comisar european pentru afaceri economice, fost ministru de Finanțe în timpul președinției lui François Hollande și fost șef al Curții de Conturi din Franța, Moscovici promite să aducă experiența sa în dezbaterea politică națională.

Deocamdată, nu a prezentat o candidatură oficială, dar revenirea sa în politica franceză este urmărită cu atenție.

François Hollande, fostul președinte încearcă o nouă revenire

François Hollande, fost președinte socialist al Franței Foto: EPA/EFE

François Hollande a părăsit Palatul Élysée în 2017 cu unele dintre cele mai scăzute cote de popularitate înregistrate vreodată de un președinte francez.

Acum, fostul lider socialist consideră că ar putea avea încă o șansă de a reveni în cea mai înaltă funcție din stat.

Hollande, care este în prezent deputat socialist, a început să fie tot mai activ în teritoriu și să participe la evenimente cu profil electoral.

El a amânat însă până la sfârșitul anului decizia privind o eventuală candidatură la alegerile din 2027.

Hotărârea sa ar putea depinde de perspectivele lui Raphaël Glucksmann, care a câștigat o competiție internă a taberei de centru-stânga, dar nu a reușit să recupereze distanța față de Jean-Luc Mélenchon în sondaje.

Un apropiat al președintelui Emmanuel Macron a descris strategia lui Hollande într-o manieră ironică:

„Este ca într-un reality-show de supraviețuire cu celebrități. El crede că, dacă rezistă suficient de mult, ar putea avea o șansă”.

Pentru moment, cursa prezidențială franceză rămâne deschisă. În timp ce extremele politice își consolidează pozițiile, candidații-surpriză încearcă să convingă electoratul că există și o alternativă la confruntarea dintre Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon.