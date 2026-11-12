 Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, ar putea candida la președinția Franței. Cum stă în sondaje | adevarul.ro
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Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, ar putea candida la președinția Franței. Cum stă în sondaje

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Un sondaj realizat de institutul Cluster17 pentru POLITICO indică faptul că actuala președintă a Băncii Centrale Europene ar putea obține 14% din voturi dacă ar candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Lagarde a exclus anterior o astfel de posibilitate, dar plecarea sa anticipată de la conducerea BCE a reaprins speculațiile.

Christine Lagarde, șefa BCE
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene Foto: EPA/EFE

Christine Lagarde, președinta în exercițiu a Băncii Centrale Europene (BCE), ar putea avea un rezultat electoral comparabil cu cel al candidatului de centru-dreapta Édouard Philippe dacă ar intra în cursa pentru președinția Franței, programată anul viitor, potrivit unui sondaj comandat de publicația POLITICO.

Conform cercetării realizate de institutul Cluster17, Lagarde ar obține 14% din voturi într-un scenariu în care l-ar înlocui pe Philippe, fost premier al Franței, care ar fi creditat cu 13,5% în competiția cu aceeași listă de candidați.

Lagarde a ocupat funcția de ministru al Economiei în guvernul fostului președinte Nicolas Sarkozy, în urmă cu aproape două decenii.

Deși a respins în trecut ideea unei candidaturi, anunțul privind plecarea sa anticipată de la conducerea BCE, în februarie anul viitor, a alimentat speculațiile privind o posibilă intrare în politică. În prezent, candidații de centru și de dreapta întâmpină dificultăți în a câștiga suficient sprijin electoral.

Într-un alt scenariu, considerat puțin probabil, în care Lagarde ar candida alături de Philippe și de mai multe persoane care și-au anunțat recent intenția de a intra în cursă, ea ar obține 8% din voturi, la egalitate cu fostul premier.

Printre candidații luați în calcul în acest scenariu se numără campionul olimpic la judo Teddy Riner și editorialista Natasha Polony.

În ambele variante analizate de sondaj, candidata extremei drepte Marine Le Pen și reprezentantul stângii radicale Jean-Luc Mélenchon ar ocupa primele două poziții. Astfel, cei doi s-ar califica în turul al doilea al alegerilor, programat pentru luna mai a anului viitor.

„Lipsă evidentă de lideri” în tabăra de centru

Sondajul Cluster17 este primul studiu de opinie făcut public care analizează o eventuală candidatură a lui Christine Lagarde. Potrivit lui Jean-Yves Dormagen, președintele institutului, rezultatele arată că electoratul de centru este „foarte fluid”.

„În acest moment, există o lipsă evidentă de lideri în zona moderată și de centru”, a declarat Dormagen.

Tabăra centristă este afectată de rivalitatea dintre Édouard Philippe și Gabriel Attal, un alt fost prim-ministru. Philippe, considerat la un moment dat favorit pentru a o înfrunta pe Marine Le Pen în turul al doilea, nu a reușit să câștige suficient teren, în ciuda campaniei desfășurate de mai multe luni, potrivit sondajelor agregate de POLITICO.

În cursă se află sau și-au anunțat intenția de a candida și conservatorul Bruno Retailleau, fost ministru de Interne în guvernul lui Emmanuel Macron, primarul de dreapta al orașului Cannes, David Lisnard, precum și europarlamentarul de centru-stânga Raphaël Glucksmann.

Toți încearcă să împiedice un scenariu în care turul al doilea ar fi disputat de Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon.

Lagarde nu exclude categoric o candidatură

Christine Lagarde a descris anterior o eventuală candidatură la președinția Franței drept „o idee deloc bună”. Totuși, după ce a anunțat, pe 29 octombrie, că va părăsi mai devreme conducerea BCE, ea a evitat să ofere un răspuns direct atunci când a fost întrebată dacă exclude în continuare intrarea în cursa electorală.

Întrebată miercuri de POLITICO, în cadrul unui panel organizat la Forumul pentru Pace de la Paris, dacă își menține decizia de a nu candida, Lagarde a făcut referire la dorința de a-și recăpăta libertatea de exprimare și de implicare în alte domenii.

Am spus că vreau să-mi recapăt libertatea de a vorbi, libertatea de a mă implica în chestiuni care nu țin de politica monetară. Asta este ceea ce vreau să fac”, a declarat ea.

Lagarde urmează să părăsească funcția de președintă a BCE pe 7 februarie anul viitor, cu aproximativ o lună înainte de termenul limită pentru depunerea oficială a candidaturilor la alegerile prezidențiale din Franța.

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