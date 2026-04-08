Acordul în 12 puncte prin care Viktor Orbán asigură parteneriatul Ungariei cu Rusia, indiferent de rezultatul alegerilor

Viktor Orbán s-a asigurat că relația Ungariei cu Rusia va continua chiar dacă pierde alegerile parlamentare. În contextul în care poziția sa în fruntea guvernului devine din ce în ce mai nesigură, premierul maghiar a semnat încă din decembrie 2025, împreună cu Moscova, un acord extins în 12 puncte care vizează cooperarea în domenii strategice, de la energie și comerț, până la educație, cultură și sport.

Documentele obținute de Politico arată că Orbán a dorit să securizeze parteneriatul cu Kremlinul și să garanteze continuitatea colaborării bilaterale pe termen lung, indiferent de rezultatul scrutinului care va avea loc duminică. Acordul evidențiază cât de mult mizează premierul pe legăturile strânse cu Rusia pentru a-și proteja interesele economice și politice și pentru a-și prezenta relația cu Moscova ca un atu electoral.

Întâlnirea în urma căreia a fost parafat documentul a avut loc în decembrie 2025, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică. Ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, și ministrul rus al Sănătății, Mihail Murașko, au semnat atunci un plan detaliat care acoperă domenii sensibile precum combustibilul nuclear, educația sau sportul, document care nu a fost făcut public până acum.

Cooperare în energie, industrie și comerț

Potrivit unuia dintre documente, Rusia și Ungaria „au abordat problemele actuale ale comerţului bilateral şi cooperării economice, activităţile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcţii şi alte domenii de interes reciproc, precum şi în sfera culturală şi umanitară” la reuniunea din 9 decembrie 2025 şi au subliniat importanţa dezvoltării „unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase”.

Printre obiectivele acordului se numără și efortul de a „inversa tendinţa negativă a comerţului bilateral”, afectat de sancțiunile europene impuse Rusiei după invazia Ucrainei, un plan care deschide calea pentru proiecte rusești în domeniul energiei electrice și hidrogenului în Ungaria și intensifică colaborarea în petrol, gaze și combustibil nuclear.

Întrebat despre implicațiile documentelor, Péter Szijjártó a ţinut să puncteze faptul că acordul bilateral se bazează exclusiv de interesul național, respingând criticile legate de relaţia cu Uniunea Europeană.

„Continuaţi cu munca subiectivă!”, a afirmat ironic, acuzând presa liberală de părtinire.

Educație, cultură și influență la nivel social

Acordul prevede și consolidarea învățământului în limba rusă, inclusiv aducerea de profesori din Rusia și recunoașterea reciprocă a calificărilor academice. De asemenea, Budapesta a fost de acord să sprijine programele de schimb pentru studenţi și activitățile culturale comune, de la sport la artele circului.

Cele două părți susțin elaborarea unui plan de acțiune pentru colaborarea sportivă în perioada 2026-2027, în pofida acuzațiilor constante potrivit cărora Moscova folosește evenimentele culturale pentru propagandă și pentru a legitima regimul Kremlinului.

Chiar și așa, unul dintre documente afirmă că strângerea relațiilor cu Moscova nu ar trebui să fie „incompatibilă cu obligaţiile Ungariei care decurg din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”.

Un acord cu impact electoral major

În timp ce Viktor Orbán mizează, în campania electorală, pe relația apropiată cu Rusia ca pe un atu politic, prezentând-o ca pe o garanție a stabilității energetice, adversarul său, Péter Magyar, îl acuză că pune în pericol orientarea occidentală a țării și acuză că acțiunile guvernului reprezintă „trădare, pur şi simplu”

Pe fondul tensiunilor geopolitice, dezvăluirile apărute în presa internaţională au adâncit controversa: într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, Viktor Orbán i-ar fi spus lui Vladimir Putin că va ajuta Rusia „în orice mod posibil” și că Ungaria va fi „şoricelul” ce va servi „leul” Moscovei.

Campania electorală este deja marcată de scurgeri de informații, acuzații de spionaj și confruntări diplomatice, semnale clare ale mizei uriașe a scrutinului de duminică.

Revenind la acordul ţinut secret până acum, trebuie precizat că Ministerul rus de Externe nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind acest document sau la întâlnirile bilaterale din 2025.