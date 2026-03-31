Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Noi scurgeri de informații din conversațiile dintre Szijjártó și Lavrov: Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe listă UE oligarhi, companii și bănci sancționate

Înregistrări audio și stenograme ale unor convorbiri telefonice dintre ministrul rus de externe Serghei Lavrov și omologul său maghiar Péter Szijjártó sugerează un nivel ridicat de contact între cei doi oficiali, în contextul unor controverse privind posibila transmitere către Moscova a unor informații din discuțiile confidențiale din cadrul Uniunii Europene.

Péter Szijjártó și Serghei Lavrov/FOTO:EPA/EFE
Péter Szijjártó și Serghei Lavrov/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unei investigații VSquare, care citează transcrieri ale convorbirilor și alte schimburi de mesaje, la scurt timp după ce Szijjártó s-a întors la Budapesta din Sankt Petersburg, în 30 august 2024, acesta a fost contactat telefonic de Lavrov.

În convorbire, Lavrov i-a transmis că omul de afaceri rus Alișer Usmanov ar fi solicitat sprijin pentru eliminarea surorii sale, Gulbahor Ismailova, de pe lista sancțiunilor UE. Szijjártó a răspuns că va încerca să ajute, confirmând că Ungaria, împreună cu Slovacia, va înainta o propunere în acest sens la nivel european.

Ulterior, ministrul ungar a descris demersurile care urmau să fie făcute în cadrul procesului de revizuire a sancțiunilor, precizând că subiectul va fi inclus pe agenda UE.

Înainte de încheierea convorbirii, Szijjártó a menționat și o vizită la noul sediu Gazprom din Rusia, adăugând că se află „mereu la dispoziția” interlocutorului său.

La doar o oră după ce ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a sosit la Budapesta din Sankt Petersburg, pe 30 august 2024, a primit un apel telefonic de la omologul său rus, Serghei Lavrov. Lavrov a declarat că Szijjártó a fost citat în toată presa rusă după vizita sa.

Am spus ceva greșit?”, a întrebat Szijjártó nervos.

„Nu, nu, nu. Spuneau doar că luptați pragmatic pentru interesele țării dumneavoastră.”

Motivul apelului lui Lavrov a fost o cerere: oligarhul rus Alișer Usmanov dorea ca sora sa, Gulbahor Ismailova , să fie scoasă de pe listele de sancțiuni ale UE, iar Szijjártó promisese să-l ajute. Usmanov, un magnat ruso-uzbec , și-a acumulat averea din minerit, industrie, telecomunicații și mass-media. El a fost descris ca fiind unul dintre oamenii de afaceri preferați ai lui Putin, unul cu „legături deosebit de strânse” cu președintele rus.

„Uite, fac apel la cererea lui Alisher, iar el tocmai m-a rugat să-ți reamintesc că făceai ceva în privința surorii lui”, a spus Lavrov.

„Da, absolut”, a răspuns Szijjártó. „Ideea este următoarea: împreună cu slovacii, depunem o propunere către Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă. O vom depune săptămâna viitoare și, pe măsură ce noua perioadă de revizuire urmează să înceapă, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă.”

Lavrov s-a bucurat și și-a exprimat aprecierea pentru „sprijinul lui Szijjártó și lupta dumneavoastră pentru egalitate în toate domeniile”.

Odată atins scopul principal al conversației, Lavrov și Szijjártó au început să discute despre disprețul lor comun față de Uniunea Europeană, în special față de țările cu o orientare pro-Ucraina.

Ambii l-au criticat pe Josep Borrell, pe atunci Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe care Lavrov l-a numit „cea mai mare dezamăgire” a sa și pe care Szijjártó l-a caracterizat disprețuitor drept „Bidenul european”. Socialistul spaniol, a remarcat Lavrov, fusese mult mai „rezonabil” atunci când a reprezentat interesele Madridului doar ca ministru de externe, înainte de numirea sa în Comisia Europeană, calitate în care un comisar nu își poate prioritiza țara natală față de blocul comunitar în general. „Deci nu poți, nu poți să-ți numești țara, dar trebuie să-ți numești genul, nu-i așa?”, l-a întrebat un Lavrov neîncrezător pe Szijjártó, care rezumase aceste protocoale birocratice.

Cum a devenit Viktor Orbán cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în UE

Înainte de a închide, ungurul a vorbit cu entuziasm despre noul sediu Gazprom pe care îl vizitase în Rusia, adăugând: „Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”.

Calitatea înregistrărilor sugerează că interceptarea ar putea proveni din telefonul oficialului rus, vocea lui Lavrov fiind redată mai clar decât cea a omologului maghiar.

La șapte luni după aceste discuții, Ismailova a fost eliminată de pe lista sancțiunilor UE.

Potrivit unor surse europene din domeniul securității, consultate de jurnaliști, tonul conversațiilor indică o relație dezechilibrată, în care Szijjártó ar fi adoptat o atitudine deferentă. Un oficial a comparat schimburile de replici cu discuțiile dintre un ofițer de informații și o sursă.

Diplomații europeni confirmă

Investigația mai arată că eforturile Ungariei și Slovaciei de a obține eliminarea unor cetățeni ruși de pe listele de sancțiuni nu sunt incidente izolate. Diplomați europeni afirmă că, în negocierile privind sancțiunile, cele două state încep adesea cu liste extinse de nume propuse pentru excludere, fără a invoca argumente juridice, ci mai degrabă motive politice.

În paralel, în cadrul negocierilor recente privind prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, Budapesta și Bratislava ar fi continuat să exercite presiuni pentru eliminarea unor persoane influente, inclusiv Alisher Usmanov.

Uniunea Europeană menține un regim de sancțiuni care vizează aproximativ 2.700 de persoane și entități implicate în susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Măsurile trebuie reînnoite la fiecare șase luni, prin consensul tuturor celor 27 de state membre, ceea ce oferă anumitor guverne o pârghie semnificativă de negociere.

În acest context, diplomați europeni susțin că Ungaria a utilizat această poziție pentru a influența lista de sancțiuni, solicitând eliminarea unor nume în schimbul sprijinului pentru prelungirea regimului sancționator.

Conform acelorași surse, în unele cazuri, numărul inițial de persoane vizate pentru delistare este redus treptat în timpul negocierilor, până la câteva nume care devin puncte-cheie de compromis.

Separat, în spațiul public au apărut și informații potrivit cărora unele state membre ale UE ar limita accesul Ungariei la documente sensibile, pe fondul preocupărilor legate de posibile scurgeri de informații către Rusia.

Guvernele de la Budapesta și Moscova au respins acuzațiile. Oficialii maghiari au catalogat relatările drept propagandă, în timp ce Szijjártó a negat că ar fi transmis informații confidențiale, descriind acuzațiile drept „știri false”.

Investigația mai indică faptul că relația dintre cele două părți s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, în paralel cu discuții tehnice și politice privind energie, sancțiuni și politica externă a Uniunii Europene. Potrivit unor analiști citați de jurnaliști, această dinamică ar putea reflecta o strategie mai amplă a Moscovei de a menține influența asupra unor procese decizionale europene.

