Video Atac armat în Texas: un mort și mai mulți răniți după ore întregi de teroare. Suspectul, găsit fără viață

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte zece au fost rănite în urma unui atac armat și a unui asediu care a durat mai multe ore în Midland, Texas (SUA), vineri, 12 iunie, potrivit autorităților. Suspectul a fost găsit mort în interiorul unei clădiri în care se baricadase.



Poliția din Midland a intervenit vineri dimineață, în jurul orei 08.00, după ce au fost semnalate focuri de armă în zona 4600 West Wall Street, potrivit USA Today.

La sosirea la locul incidentului, agenții au auzit împușcături provenind dintr-o clădire și au început evacuarea zonei.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Departamentul de Siguranță Publică din Texas, suspectul a deschis focul asupra polițiștilor și asupra persoanelor aflate în apropiere, după care s-a baricadat într-o fostă clinică veterinară abandonată.

Forțele de ordine au mobilizat unități blindate și au instituit imediat un perimetru de securitate în jurul clădirii.

După un asediu care a durat mai multe ore, suspectul a fost găsit mort în interior în jurul orei 12.30.

Autoritățile l-au identificat pe presupusul atacator ca fiind Victor Mata Villarreal, în vârstă de 45 de ani, din orașul Odessa.



Lori Blong, primarul din Midland, a declarat că moartea suspectului a fost confirmată cu ajutorul unor imagini obținute prin intermediul unui robot și al unei drone utilizate de forțele de ordine. Investigația este încă în desfășurare, iar zona rămâne securizată.

Potrivit autorităților locale, atacul s-a soldat cu 11 victime, dintre care una a decedat la fața locului. Mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Patru dintre răniți, în stare gravă

Nouă dintre răniți au ajuns la spitalul Midland Memorial. Până în jurul orei 13:00, cinci pacienți au fost externați, iar alți patru au necesitat intervenții chirurgicale, unul dintre aceștia fiind încă în sala de operație, iar ceilalți în perioada de recuperare.

Reprezentanții spitalului au anunțat organizarea unui punct de reunificare pentru familiile victimelor, precum și o campanie de donare de sânge programată pentru ziua următoare.

La intervenție au participat și agenți federali, inclusiv reprezentanți ai FBI, care au sprijinit ancheta.

Motivul atacului nu a fost stabilit până în prezent, iar autoritățile au precizat că cercetările sunt în curs și că nu pot oferi, deocamdată, informații suplimentare.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a condamnat incidentul, descriindu-l drept un „act de violență fără sens” și a transmis condoleanțe victimelor și familiilor acestora.



Amintim că, în urmă cu o săptămână, cel puțin 12 persoane au fost rănite după ce mai multe focuri de armă au fost trase în timpul unui festival stradal din orașul Toledo, statul american Ohio.

În aprilie, un atac armat extrem de violent a avut loc în Shreveport, Louisiana, unde opt copii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani au fost uciși.