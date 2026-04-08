Analiștii semnalează influența Moscovei în alegerile din Ungaria: Viktor Orbán consolidează retorica anti-Ucraina

Premierul ungar Viktor Orbán a transformat retorica anti-Ucraina într-un element central al campaniei sale pentru scrutinul din 12 aprilie 2026, iar influența Rusiei în alegerile din Ungaria devine tot mai vizibilă. Sprijinul extern pentru Orbán se manifestă deschis, inclusiv din partea lui Vladimir Putin.

Cu doar câteva zile înaintea votului decisiv pentru viitorul său politic, sprijinul extern pentru Orbán se manifestă deschis, din partea președintelui rus Vladimir Putin și a unor aliați politici din Statele Unite, inclusiv Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, notează The New York Times.

În cei patru ani de război din Ucraina, Budapesta a blocat sau slăbit în mod repetat acțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, s-a opus sprijinului financiar pentru Kiev și a împiedicat aprobarea unui împrumut european de miliarde de dolari pentru Ucraina. Președintele României, Nicușor Dan, a criticat anterior blocajul Ungariei și a afirmat că România va susține orice măsură juridică europeană pentru depășirea impasului.

Recent, Vladimir Putin l-a primit pe ministrul ungar de externe Péter Szijjártó, promițând menținerea livrărilor de petrol, în pofida crizelor regionale. Totodată, Donald Trump i-a oferit lui Orbán „sprijinul său complet și total”, iar JD Vance a vizitat Budapesta pentru a-l susține în campanie.

Analiza politică arată că influența Rusiei nu mai este subtilă: guvernul ungar promovează deschis mesaje anti-ucrainene și ostilitate față de Uniunea Europeană, iar adversarii politici ai lui Orbán, precum Péter Magyar, sunt prezentați alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe panouri publicitare sub mesajul „Sunt periculoși! Să-i oprim. Doar Fidesz pe 12 aprilie”.

Tensiunile au crescut după ce ministrul de externe a sugerat posibilitatea unui sabotaj al unei conducte de gaz din Ucraina, determinând mobilizarea trupelor pentru protejarea infrastructurii critice. Opoziția avertizează că astfel de acțiuni pot fi folosite pentru a genera panică și a influența votul.

Campania lui Orbán a fost, de asemenea, marcată de controverse, inclusiv o înregistrare în care Szijjártó discuta cu ministrul rus Serghei Lavrov despre ridicarea sancțiunilor pentru apropiați ai Kremlinului. Premierul Irlandei, Micheál Martin, a reacționat, afirmând că situația confirmă suspiciunile privind acțiunile Ungariei în interesul Rusiei în cadrul UE.

Opoziția încearcă să evite subiectul Ucrainei și se concentrează pe mesajul suveranității și independenței Ungariei. În paralel, campania pro-guvernamentală a promovat narative anti-opoziție și anti-Ucraina, folosind inclusiv materiale suspecte generate digital, ceea ce face scrutinul din 12 aprilie extrem de vulnerabil la propagandă și dezinformare, potrivit analiștilor.