Schimbare de regim în Ungaria? Care este marea teamă a alegătorilor maghiari la scrutinul din 12 aprilie

Majoritatea alegătorilor din Ungaria se tem de ingerințe și fraude la scrutinul din 12 aprilie, în timp ce opoziția condusă de Péter Magyar devansează partidul premierului Viktor Orbán, arată un sondaj de opinie.

Potrivit cercetării publicate sâmbătă de institutul maghiar Publicus, 79% dintre respondenți consideră că alegerile ar putea fi afectate de intervenții din partea unor actori externi sau de posibile manipulări ale actualei puteri.

Scrutinul de duminica viitoare este prezentat de analiști ca o confruntare majoră între direcții politice opuse, în care se vor înfrunta susținătorii democrației liberale și cei ai unui model mai autoritar.

Mișcarea de opoziție coagulate în jurul partidului Tisza, condus de Péter Magyar, încearcă să pună capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, lider perceput de critici drept apropiat de Kremlin.

Datele Publicus indică faptul că două treimi dintre alegători cred că eventuale nereguli ar fi generate de partidul de guvernământ Fidesz, în timp ce doar 15% suspectează formațiunea Tisza. În același timp, doar 30% dintre respondenți consideră că procesul electoral va fi unul complet corect.

Un alt sondaj, realizat de centrul de cercetare 21 Research Center, arată că Tisza se află în fruntea intențiilor de vot, cu 56%, în timp ce Fidesz este creditat cu 37%.

Campanie satirică anti-Orban a Partidului Câinele cu două cozi

În paralel, pe scena politică maghiară își face loc și un actor atipic: Partidul „Câinelui cu Două Cozi”, o formațiune satirică ce utilizează umorul ca instrument de critică politică la adresa lui Viktor Orbán.

În timpul campaniei, membrii partidului au atras atenția prin acțiuni neconvenționale, inclusiv prin utilizarea unui autobuz decorat cu elemente vizuale stridente și prin distribuirea de materiale promoționale care promit, în mod ironic, beneficii imposibile precum „bere gratuită” și „viață eternă”.

Partidul își construiește mesajul pe satirizarea guvernării actuale, incluzând în activitățile sale jocuri tematice, parodii și inițiative simbolice care critică perceputul clientelism politic și lipsa de transparență.

Formațiunea susține că rolul său este de a aduce o formă alternativă de discurs politic, adresată atât alegătorilor nemulțumiți de actuala guvernare, cât și celor sceptici față de opoziția tradițională.

Deși a obținut reprezentare la nivel local în 2024, partidul rămâne, conform sondajelor, sub pragul necesar pentru intrarea în parlament, fiind creditat cu aproximativ 2–3% din intențiile de vot.

În programul său, formațiunea promovează transparența în achizițiile publice, măsuri anticorupție, sprijin pentru taxe progresive, susținerea drepturilor LGBTQ+ și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. De asemenea, partidul adoptă o poziție mai liberală în privința politicilor privind canabisul, în contrast cu orientarea conservatoare dominantă în politica maghiară.

Pe fondul campaniei, dezbaterea publică din Ungaria rămâne polarizată, iar îngrijorările legate de integritatea procesului electoral continuă să fie un element central al percepției alegătorilor.