search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Incursiunile cu drone în România, Polonia, Letonia și Estonia forțează NATO să schimbe strategia militară. Alianța vrea puteri extinse pentru comandantul suprem

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Statele membre NATO intenționează să acorde mai multă libertate de acțiune comandantului militar suprem al Alianței în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, în contextul creșterii numărului de incidente cu drone.

Alexus Grynkewich FOTO INQUAM Ovidiu Matiu
Alexus Grynkewich FOTO INQUAM Ovidiu Matiu

Potrivit unor surse diplomatice, o propunere aflată în discuție ar putea fi aprobată la summitul liderilor NATO din 7–8 iulie, de la Ankara, și ar permite o reacție mai rapidă la amenințările aeriene, scrie Politico.

Planul prevede ca Alexus Grynkewich să poată seta mai flexibil nivelurile de alertă și să redistribuie mijloacele de apărare aeriană în interiorul Alianței, fără a mai solicita aprobări formale din partea fiecărui stat membru.

În prezent, utilizarea echipamentelor militare este strict reglementată la nivel național, ceea ce, potrivit unor oficiali NATO, limitează capacitatea de reacție care ar trebui să fie una rapidă în fața amenințărilor.

Inițiativa vine în contextul intensificării incidentelor, inclusiv incursiuni ale dronelor în Polonia și România, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și apariții de aparate suspecte în Letonia, unele soldate cu pagube și victime.

Proiectul prevede, totodată, integrarea sistemelor de apărare antirachetă în misiunile de poliție aeriană desfășurate de NATO, în special pe flancul estic.

Mai multe state membre au criticat anterior restricțiile naționale, considerate un obstacol în coordonarea eficientă a răspunsului la amenințările aeriene. Discuțiile privind relaxarea acestor limitări s-au intensificat în ultimele luni, inclusiv după lansarea unor rachete balistice iraniene spre Turcia, care a sporit presiunea pentru o abordare comună la nivelul Alianței.

Amintim că un raport publicat vineri de Comisia parlamentară de Apărare a Suediei arată că Rusia ar putea lansa, într-un orizont de timp relativ apropiat, acțiuni menite să testeze soliditatea NATO, dacă va considera contextul politic favorabil

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
S-a aflat! Cum s-au cunoscut Simona Halep și noul ei partener, cu 24 de ani mai în vârstă
digisport.ro
image
Lumea culturală este în lacrimi. A murit legendarul David Hockney, artistul care a vândut un tablou cu 90 de milioane de dolari
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
observatornews.ro
image
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători
playtech.ro
image
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre echipe”
fanatik.ro
image
Zilele lui Sorin Grindeanu în fruntea social-democraților, numărate: „PSD este un partid care tolerează multe, dar nu pierderea accesului la resurse”
ziare.com
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
Un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în România. „E apreciat. Poate ajunge la zeci de euro o porție”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de lei pensie suplimentară. Milioane de pensionari o pot încasa dacă depun actele
mediaflux.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Anghel Damian a vorbit deschis despre povara numelui celebru pe care îl poartă: „Am simțit-o în tinerețe”
click.ro
Marius Borg judecat Profimedia jpg
A încercat să se sinucidă? În timp ce mama sa e pe moarte, „prințișorul” violator nu mai face față arestului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Decizia luată de Johnny Depp după încheierea litigiilor cu fosta soție. Actorul nu a păstrat niciun cent din milionul primit
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Ce actor american spune că nu și-a dorit niciodată să devină tată. „Nu sunt fanul copiilor!”

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!