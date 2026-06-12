Incursiunile cu drone în România, Polonia, Letonia și Estonia forțează NATO să schimbe strategia militară. Alianța vrea puteri extinse pentru comandantul suprem

Statele membre NATO intenționează să acorde mai multă libertate de acțiune comandantului militar suprem al Alianței în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, în contextul creșterii numărului de incidente cu drone.

Potrivit unor surse diplomatice, o propunere aflată în discuție ar putea fi aprobată la summitul liderilor NATO din 7–8 iulie, de la Ankara, și ar permite o reacție mai rapidă la amenințările aeriene, scrie Politico.

Planul prevede ca Alexus Grynkewich să poată seta mai flexibil nivelurile de alertă și să redistribuie mijloacele de apărare aeriană în interiorul Alianței, fără a mai solicita aprobări formale din partea fiecărui stat membru.

În prezent, utilizarea echipamentelor militare este strict reglementată la nivel național, ceea ce, potrivit unor oficiali NATO, limitează capacitatea de reacție care ar trebui să fie una rapidă în fața amenințărilor.

Inițiativa vine în contextul intensificării incidentelor, inclusiv incursiuni ale dronelor în Polonia și România, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și apariții de aparate suspecte în Letonia, unele soldate cu pagube și victime.

Proiectul prevede, totodată, integrarea sistemelor de apărare antirachetă în misiunile de poliție aeriană desfășurate de NATO, în special pe flancul estic.

Mai multe state membre au criticat anterior restricțiile naționale, considerate un obstacol în coordonarea eficientă a răspunsului la amenințările aeriene. Discuțiile privind relaxarea acestor limitări s-au intensificat în ultimele luni, inclusiv după lansarea unor rachete balistice iraniene spre Turcia, care a sporit presiunea pentru o abordare comună la nivelul Alianței.

Amintim că un raport publicat vineri de Comisia parlamentară de Apărare a Suediei arată că Rusia ar putea lansa, într-un orizont de timp relativ apropiat, acțiuni menite să testeze soliditatea NATO, dacă va considera contextul politic favorabil