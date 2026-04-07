Cum se umilea Viktor Orban în fața lui Putin. O conversație telefonică dintre cei doi a ajuns în presă: „Sunt la dispoziția dumneavoastră”

Premierul ungar Viktor Orban şi-a manifestat anul trecut disponibilitatea de a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în orice fel, cum ar fi găzduirea unui summit la Budapesta pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, potrivit unui transcript al unei convorbiri telefonice între cei doi lideri.

Conversația dintre Orban şi Putin s-a desfășurat după ce președintele american Donald Trump anunțase organizarea la Budapesta a unui al doilea summit cu Putin, după cel din Alaska, summit care în cele din urmă nu a mai avut loc.

În convorbire Orban îl descrie pe Putin drept un prieten, amintind că legăturile lor strânse s-au format după o întâlnire din 2009 la Sankt Petersburg. „Dar ieri, prietenia noastră a ajuns la un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice fel, există o poveste în cărțile noastre ilustrate din Ungaria în care un șoarece ajută un leu", îi spune el lui Putin, conform transcriptului. „Sunt pregătit să ajut imediat (...) În orice chestiune în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră", mai afirmă Orban, scrie Agerpres.

Putin îi răspunde că prețuiește mult relațiile lor şi spune că Ungaria ar fi ceea ce a descris drept „probabil singura țară europeană care este un loc acceptabil” pentru o posibilă întâlnire cu Trump. Președintele rus îi mai spune premierului ungar că apreciază foarte mult poziția sa "independentă şi flexibilă" în conflictul din Ucraina.

Aceasta este a doua scurgere în presă a unei convorbiri a unui înalt oficial ungar, după ce luna trecută a apărut o astfel de discuţie din anul 2000 între ministrul ungar de externe Peter Szijjarto şi omologul său rus Serghei Lavrov. Guvernul lui Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri. Nu a fost precizat din ce țară ar fi acel serviciu secret, dar Szijjarto a făcut aluzie la Ucraina.

Aceste scurgeri apar înaintea alegerilor legislative care au loc duminică în Ungaria, la care se confruntă conservatorul eurosceptic Viktor Orban şi un fost aliat al său devenit între timp opozant, Peter Magyar, care se prezintă tot ca politician conservator, dar orientat spre Bruxelles.

Venit marţi la Budapesta să-l susţină pe Orban, vicepreşedintele american JD Vance a declarat că doreşte prin această vizită să transmită un semnal birocraţilor de la Bruxelles şi a criticat ingerinţele şi dezinformările Uniunii Europene. „Doresc cu adevărat să transmit un semnal către toată lumea, în special către birocraţii de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ţine poporul ungar sub presiune pentru că nu le place liderul care, el, chiar s-a ridicat pentru a apăra poporul Ungariei", a remarcat Vance la o conferinţă de presă comună cu Orban.