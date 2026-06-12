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Fotbalistul Universității Cluj a marcat pentru Bosnia, Canada a scos primul egal

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Campionatul Mondial 2026
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Într-un meci disputat la Toronto, echipa Canadei a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu reprezentativa Bosniei Herețegovina. Partida a contat pentru Grupa B a Campionatului Mondial de fotbal.

Atacantul lui „U” Cluj, Jovo Lukic, jubilează după golul marcat (Foto: EPAImages)
Atacantul lui „U” Cluj, Jovo Lukic, jubilează după golul marcat (Foto: EPAImages)

E de subliniat că Serghei Barbarez, selecţionerul Bosniei, a ales să înceapă meciul cu Jovo Lukic titular, iar atacantul Universităţii Cluj a dat satisfacţie pe stadionul BMO Field, din Toronto.

Bosniacii au început meciul mai curajos și au avut o primă ocazie bună în min. 3, când Memic a șutat de la 12 metri peste poartă. Lukic, golgheterul Superligii, s-a remarcat cu două lovituri de cap (min. 5, 13), fără emoții pentru Crepeau.

Replica gazdelor a venit odată cu şutul lui Jonathan David, în minutul 17, când portarul Vasilj a fost la post.

Lukic a marcat primul său gol la națională

Patru minute mai târziu, la un corner, mingea a circulat pe traseul Memic, Kolasinac, Jovo Lukic, iar golgeterul Superligii a deschis scorul cu o lovitură de cap. Acesta este primul fotbalist străin legitimat în Liga 1 care marchează la un turneu final de CM. Totodată, pentru atacantul Universității Cluj, care a jucat 61 de minute în acest meci, a fost primul gol marcat în tricoul echipei naționale.

Canadienii au replicat imediat, însă au ratat prin Oluwaseyi, în minutul 32.

După pauză, canadienii au fost mai insistenți, iar Oluwaseyi a fost aproape de gol în minutul 53, când a trimis spre poartă, dar Kolasinac a intervenit, iar mingea a lovit bara şi a ricoșat norocos în teren.

Un minut mai târziu, Demirovic a scăpat singur cu portarul Crepeau, dar a încercat să îl dribleze şi a pierdut mingea.

Esmir Bajraktarevic slalomează printre apărătorii canadieni (Foto: EPAImages)
Esmir Bajraktarevic slalomează printre apărătorii canadieni (Foto: EPAImages)

În minutul 67, Oluwaseyi a trimis cu capul spre poarta lui Vasilj, însă Katic a respins din apropierea liniei porţii.

Canadienii au obținut primul punct la CM de fotbal

Ofensiva gazdelor, care au acționat în viteză, a fost încununată de succes. Abia intrat în joc, Cyle Larin a egalat cu o execuție superbă în minutul 78, când a fost servit de Promise David.

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Astfel canadienii au câştigat primul punct din istoria participării lor la un turneu final al Cupei Mondiale.

Trebuie amintit, de asemenea, că Bosnia Herțegovina a remizat în ultimele sale șase meciuri, incluzând aici și partidele câștigate la loviturile de departajare cu Țara Galilor și Italia, în barajul de calificare la CM 2026.

Richie Laryea centrează în careul Bosniei Herțegovina (Foto: EPAImages)
Richie Laryea centrează în careul Bosniei Herțegovina (Foto: EPAImages)

Canada va juca următoarele meciuri în 19 iunie, cu Qatarul, și în 24 iunie, cu Elveția, în timp ce Bosnia va întâlni Elveția, în 18 iunie, și Qatarul, în 24 iunie.

Canada - Bosnia Herțegovina 1-1

TORONTO (12 iunie 2026) * Stadion: BMO Field * Spectatori: 43.002 * Arbitru: Facundo Tello * Arbitri asistenți: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (toți din Argentina) * Arbitrul nr. 4: Khalid Alturais (Arabia Saudită) * Arbitru asistent de rezervă: Mohammed Alabakry (Arabia Saudită) * Arbitru video: Hernan Mastrangelo (Argentina) * Arbitri asistenți video: Antonio Garcia (Uruguay), Tatiana Guzman (Nicaragua)

Cartonaşe galbene: A. Johnston (min. 11), De Fougerolles (min. 53), Demirovic (min. 44), Lukic (min. 45+1), Katic (min. 90+3)

Au marcat: Lukic (min. 21), respectiv Larin (min. 78)

Canada (4-4-2): 16. Maxime Crepeau - 2. Alistair Johnston, 4. Luc De Fougerolles, 13. Derek Cornelius, 22. Richmond Laryea - 17. Tajon Buchanan (20. Ali Ahmed, 61), 7. Stephen Eustaquio (căpitan; 21. Jonathan Osorio, 90+1), 8. Ismael Kone, 11. Liam Millar (14. Jacob Shaffelburg, 61) - 10. Jonathan David (24. Promise David, 61), 12. Tani Oluwaseyi (9. Cyle Larin, 76).

Rezerve neutilizate: 1. Dayne St. Clair, 18. Owen Goodman - 3. Alfie Jones, 5. Joel Waterman, 15. Moise Bombito, 19. Alphonso Davies, 23. Niko Sigur, 6. Mathieu Choiniere, 25. Nathan-Dylan Saliba, 26. Jayden Nelson.

Antrenor: Jesse Marsch

Bosnia (4-4-2): 1. Nikola Vasilj - 7. Amar Dedic, 18. Nikola Katic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (căpitan; 17. Dzenis Burnic, 83) - 20. Esmir Bajraktarevic (14. Ivan Sunjic, 74), 13. Ivan Basic (8. Armin Gigovic, 61), 6. Benjamin Tahirovic, 15. Amar Memic (19. Kerim Alajbegovic, 74) - 10. Ermedin Demirovic, 25. Jovo Lukic (9. Samed Bazdar, 61).

Rezerve neutilizate: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 21. Stjepan Radeljic, 24. Nidal Celik, 16. Amir Hadziahmetovic, 26. Ermin Mahmic, 11. Edin Dzeko, 23. Haris Tabakovic.

Antrenor: Serghei Barbarez

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