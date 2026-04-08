„UDMR votează cu Putin”. CTP critică poziția lui Kelemen Hunor în susținerea partidului antieuropean al premierului Viktor Orban

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis printr-un mesaj postat că „UDMR votează cu Putin”, criticând sprijinul formațiunii pentru partidul FIDESZ și pentru premierul maghiar Viktor Orbán în alegerile de duminică, 12 aprilie.

„Kelemen Hunor și alți fruntași UDMR și-au exprimat de multe ori poziția față de partidul naționalist agresiv – antieuropean – pro-Putin, AUR, pe care îl consideră un pericol pentru România și pentru UDMR. Chiar l-au determinat pe premierul Ungariei să nu susțină AUR, cum începuse. În schimb, dl Kelemen sprijină FIDESZ, partidul lui Orbán, și pe Orban însuși, garantând că majoritatea covârșitoare a maghiarilor din România vor vota cu el. Cu naționalistul agresiv, antieuropeanul, sluga declarată a lui Putin, Orban Viktor”, a scris CTP, pe Facebook.

Reamintim că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luna trecută că îl susține pe premierul ungar Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că acesta rămâne „varianta mai bună” pentru continuarea guvernării. Totodată, el susține că majoritatea maghiarilor din România ar vota în favoarea actualului premier ungar.

„Îl susţin pe Orban. Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, aşa consider eu după tot ce am văzut în aceşti ani, pe de o parte, poziţia lui Orban faţă de minorităţile maghiare, care trăiesc dincolo de graniţele Ungariei, o politică naţională coerentă şi responsabilă”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că opoziția ungară nu a reușit, până acum, să ofere o alternativă convingătoare. „Din partea Opoziţiei sau din partea lui Magyar, pentru că Opoziţia nu este doar el, acolo mai sunt vreo două partide de Opoziţie mai mici, este adevărat, încă nu a oferit, nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun”, a afirmat acesta.

Alegerile din Ungaria vor avea loc duminică, 12 aprilie.