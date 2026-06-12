13 iunie: 36 de ani de la cea mai violentă mineriadă din România postdecembristă

La 13 iunie 1990 a început cea mai violentă mineriadă din România postdecembristă, când protestele pașnice din Piața Universității au fost reprimate brutal, iar minerii au fost aduși în Capitală sub pretextul reinstaurării ordinii. Tot pe 13 iunie, dar în 1878, a avut loc debutul Congresului de la Berlin, iar în anul 2019 a murit actrița mexicană Edith Gonzalez. În aceeași zi, dar în anul 2021, a murit actorul american Ned Beatty.

1641- Au fost aduse la Iași moaștele Cuvioasei Parascheva

Se împlinesc 382 de ani de când au fost aduse la Iași moaștele Sf. Paraschiva. După ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol, cârmuitorii ei de atunci, patriarhul Partenie I, zis cel Bătrân (1639-1644), împreună cu membrii Sinodului, au hotărât să-i ofere, drept recunoștință, moaștele Cuvioasei Parascheva „pentru sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei” (Țara Moldovei), după cum se spune în „scrisoarea sinodicească”.

Racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropoliți greci (Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei). Ajungând la Galați, apoi la Iași, pe 13 iunie, au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu, de Sfântul Mitropolit Varlaam și de episcopii de Roman și Huși, de cler și credincioși

1930 – Guvernul Maniu II preia conducerea

La data de 13 iunie 1930, Iuliu Maniu a fost desemnat pentru a doua oară prim-ministru al României, într-un moment tensionat, marcat de întoarcerea pe neașteptate în țară a prințului Carol și urcarea acestuia pe tron. Acest al doilea guvern Maniu s-a format într-un context politic complicat, în care regele Carol al II-lea revenise din exil și fusese proclamat rege în locul fiului său minor, Mihai.

Guvernul a fost unul de tranziție, cu o durată scurtă (13 iunie – 8 octombrie 1930), iar Maniu a încercat să mențină echilibrul între interesele regelui și cele ale Partidului Național-Țărănesc. Tensiunile constante dintre prim-ministru și Carol al II-lea, în special privind influența cercului regal, au dus în cele din urmă la demisia sa.

1941 – Deportările masive din Basarabia și Bucovina de Nord

În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, autoritățile sovietice au declanșat o operațiune de deportare în masă a românilor din Basarabia și Bucovina de Nord, teritorii anexate de URSS în 1940. Peste 31.000 de persoane – intelectuali, funcționari, țărani înstăriți sau doar considerați ostili regimului comunist – au fost smulși din casele lor și trimiși în Siberia sau Kazahstan.

Transportați în vagoane pentru vite, deportații au îndurat foamete, boli și muncă forțată în condiții inumane. Multe familii au fost destrămate, iar o parte dintre cei deportați nu s-au mai întors niciodată. Aceste evenimente tragice fac parte din campania de epurare etnică și socială orchestrată de Stalin în teritoriile ocupate.

1952 – Zbor istoric fără motor în România

La data de 13 iunie 1952, Gheorghe Cucu a efectuat primul zbor planat de lungă distanță din România, fără motor, pe ruta Cluj–Siliștea–Buzău, acoperind 300 de kilometri. Realizarea a fost considerată o performanță tehnică și umană importantă pentru aviația sportivă din România.

Zborul a durat peste 6 ore și a fost realizat cu un planor de construcție românească. Gheorghe Cucu a devenit astfel un pionier al zborului fără motor în țară, contribuind la dezvoltarea școlilor de pilotaj planoristic și la promovarea aviației sportive românești.

1878: Debutul Congresului de la Berlin

Desfășurat în perioada 13 iunie – 13 iulie 1878, scopul Congresului de la Berlin era de a modifica prevederile Tratatului de la San Stefano și de a diminua influența Rusiei în Balcani. Congresul a avut loc în urma conflictului dintre Imperiul Țarist și cel Otoman (1877-1878)

Congresul de la Berlin a fost prezidat de cancelarul Prusiei, Otto von Bismark. Delegația României a fost condusă de prim-ministrul I.C. Brătianu și Mihail Kogălniceanu. Românii au solicitat recunoașterea independenței și integrității teritoriale și despăgubiri de război.

Ulterior, la 1 iulie 1878 s-a semnat Tratatul de pace de la Berlin.

1978: Vizita lui Nicolae Ceaușescu în Regatul Unit

În urmă cu mai bine de patru decenii, cea mai puternică monarhie din lume a întins covorul roşu dictatorilor români Nicolae şi Elena Ceauşescu cu ocazia vizitei efectuate în perioada 13-16 iunie 1978.

Ba mai mult, regretata regină Elisabeta a II-a l-a și plimbat cu caleaşca pe Nicolae Ceauşescu.

1959: S-a născut fostul președinte al României, Klaus Iohannis

7 iunie: Ziua când atleta Iolanda Balaș a stabilit recordul mondial la săritura în înălțime

Născut la Sibiu, Klaus Werner Iohannis a urmat cursurile Facultății de Fizică din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, conform presidency.ro. Fostul șef al statului a fost profesor de fizică și inspector școlar înainte de a fi ales primar al municipiului Sibiu, în anul 2000. Ulterior, a fost reales și în 2004, 2008 și 2012.

În luna februarie a anului 2013, a devenit membru al Partidului Național Liberal, iar după puțin timp a fost ales prim-vicepreședinte. Ulterior, la 28 iunie 2014 a devenit președintele formațiunii politice.

„Președintele Klaus Iohannis a primit numeroase distincții de stat și premii internaționale de prestigiu pentru contribuția sa la promovarea valorilor democratice, a transparenței, statului de drept și a luptei împotriva corupției, precum Premiul Civic German, conferit de Fundația Civică Bad Harzburg (2023), Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul împotriva expulzărilor din Bonn, Germania (2023), Premiul European Carol al IV-lea al Federației Germanilor Sudeți pentru 2020 (decernat în 2022), premiul „Carol cel Mare” al orașului Aachen (2020), premiul „Otto cel Mare” al orașului Magdeburg (2020), premiul European „Coudenhove – Kalergi” (Societatea Europeană Coudenhove-Kalergi, 2020), premiul „Franz Josef Strauss” (Fundația Hanns Seidel, 2018), premiul „Light Unto the Nations” (American Jewish Committee, 2017) sau placheta „Martin Buber” (Fundația Euriade, 2016)”, potrivit presidency.ro.

1990 – Începe Mineriada din 13-15 iunie

La data de 13 iunie 1990, autoritățile au declanșat represiunea violentă împotriva protestatarilor din Piața Universității din București, care manifestau pașnic împotriva regimului condus de Ion Iliescu. Forțele de ordine au intervenit în forță, arestând sute de persoane, devastând sediile unor organizații și redacții independente.

În zilele următoare, au fost aduși mii de mineri din Valea Jiului în Capitală, sub pretextul restabilirii ordinii. Mineriada din iunie 1990 a fost cea mai sângeroasă dintre cele trei desfășurate în acel an, soldându-se cu morți, răniți și o gravă deteriorare a imaginii internaționale a României în contextul post-comunist.

2000 – Întâlnire istorică între liderii coreeni

La data de 13 iunie 2000, a avut loc la Phenian prima întâlnire oficială între liderul nord-coreean Kim Jong-il și președintele sud-coreean Kim Dae-jung. Evenimentul a reprezentat un moment istoric pentru Peninsula Coreeană, fiind primul summit dintre cele două Corei de la sfârșitul Războiului Coreean (1953).

Discuțiile s-au axat pe reconciliere, cooperare economică și posibilitatea reunificării. Întâlnirea a dus la semnarea unei declarații comune și a fost urmată de mai multe reuniuni de familie între rude despărțite de granița intercoreeană. Pentru eforturile sale, Kim Dae-jung a primit Premiul Nobel pentru Pace în acel an.

2004 – Un meteorit a lovit o casă în Noua Zeelandă

La data de 13 iunie 2004, un meteorit de aproximativ 4 kilograme a străpuns acoperișul unei locuințe din Ellerslie, o suburbie a orașului Auckland, Noua Zeelandă. Corpul ceresc a lovit canapeaua din sufragerie, la câțiva metri de locatarii care se aflau în casă.

Fragmentul de meteorit avea un diametru de circa 10 centimetri și s-a dovedit a fi compus în principal din fier și nichel. Specialiștii au confirmat autenticitatea acestuia, iar evenimentul a atras atenția mass-mediei internaționale, fiind unul dintre puținele cazuri documentate când un meteorit a lovit direct o locuință.

2019: A murit actrița mexicană Edith Gonzalez

8 iunie: Prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen devine rege al României sub numele de Carol al II-lea

Născută la 10 decembrie 1964, la Ciudad de Mexico, Edith Gonzalez a debutat în telelnovele de la o vârstă fragedă, mai exact de la 4 ani. A cunoscut succesul la 13 ani, cu apariţia din „Los ricos tambien lloran/Şi bogaţii plâng“.

Ulterior, a jucat în „Aventurera“ (1998), „Dragostea învinge“, „Salome“ (2001), „Pădurea blestemată“ (2004).

În anul 2016, actrița a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

A mai jucat în filmul „Deseo“ și în telenovelele „Dona Barbara“ şi „Cameleones“ .

2021: A murit actorul american Ned Beatty

Născut la 6 iulie 1937, Ned Beatty şi-a făcut debutul pe ecran în anul 1972, în filmul „Deliverance/Eliberarea”. În anul 1977, a fost nominalizat la Oscar pentru rolul interpretat în „Network/Rețeaua”

A fost nominalizat la premiile Emmy în 1979 pentru rolul interpretat în filmul din 1979 „Friendly Fire”. Cel mai apreciat rol în televiziune a fost cel al detectivului Stanley Bolander din drama „Homicide: Life on the Street”, la începutul anilor '90.

Din filmografia sa amintim: „All the President’s Men/ Toți oamenii președintelui”, „Radioland Murders/Crime pe unde radio” și „Shooter/Lunetistul”.

2023: A murit autorul american Cormac McCarthy

Născut la 20 iulie 1933, la Providence, Rhode Island, primul roman al lui Cormac McCarthy, intitulat „The Orchard Keeper”, a fost publicat în anul 1965.

Totuși, acesta a descoperit succesul târziu cu romanele sale emblematice precum „All the Pretty Horses"/ „Căluţii mei, căluţi frumoşi" şi „The Road"/ „Drumul".

Autorul american a cucerit mai multe premii prestigioase în Statele Unite, printre care un Pulitzer în 2007 pentru „The Road" (2006), care povesteşte rătăcirile unui tată şi unui fiu într-o ţară devastată de un cataclism de origine necunoscută.

Pe de altă parte, nu a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură.

El a murit din cauze naturale.