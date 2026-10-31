Șapte vagoane ale unui tren de marfă au ieșit de pe șine în orașul bulgar Ruse, aflat pe malul Dunării, în apropiere de Giurgiu. Garnitura transporta azotat de amoniu, iar o parte din încărcătură, aproximativ 20 de kilograme, s-a împrăștiat pe sol.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 30 octombrie, în zona complexului feroviar de reparații a locomotivelor și vagoanelor din Ruse. Șapte vagoane dintr-o garnitură de marfă au deraiat, iar în urma incidentului o parte din substanța transportată a ajuns pe terenul din apropiere.

La verificarea locului, polițiștii au identificat două zone în care se împrăștiase o substanță albă, sub formă de granule. Cantitatea totală a fost estimată la aproximativ 20 de kilograme.

Autoritățile au prelevat probe atât din materialul împrăștiat, cât și din pământul din imediata apropiere, iar mostrele urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă solul a fost afectat.

A fost adusă o macara pentru repunerea vagoanelor pe şine. Foto: captură RuseMedia

Pentru ridicarea și mutarea vagoanelor a fost adusă o macara specială, iar operațiunea a început. Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, din fericire, cisternele care făceau parte din garnitură erau goale.

Poliția din Ruse a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs deraierea. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza accidentului.

Azotatul de amoniu este utilizat în agricultură ca îngrășământ. Deși este o substanță cu proprietăți chimice care impun măsuri speciale de manipulare și depozitare, autoritățile nu au anunțat existența unui pericol pentru populație în urma acestui incident.