Video Accident feroviar în Bulgaria, aproape de granița cu România. Șapte vagoane încărcate cu azotat de amoniu au deraiat în Ruse
Șapte vagoane ale unui tren de marfă au ieșit de pe șine în orașul bulgar Ruse, aflat pe malul Dunării, în apropiere de Giurgiu. Garnitura transporta azotat de amoniu, iar o parte din încărcătură, aproximativ 20 de kilograme, s-a împrăștiat pe sol.
Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 30 octombrie, în zona complexului feroviar de reparații a locomotivelor și vagoanelor din Ruse. Șapte vagoane dintr-o garnitură de marfă au deraiat, iar în urma incidentului o parte din substanța transportată a ajuns pe terenul din apropiere.
La verificarea locului, polițiștii au identificat două zone în care se împrăștiase o substanță albă, sub formă de granule. Cantitatea totală a fost estimată la aproximativ 20 de kilograme.
Autoritățile au prelevat probe atât din materialul împrăștiat, cât și din pământul din imediata apropiere, iar mostrele urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă solul a fost afectat.
Pentru ridicarea și mutarea vagoanelor a fost adusă o macara specială, iar operațiunea a început. Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, din fericire, cisternele care făceau parte din garnitură erau goale.
Poliția din Ruse a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs deraierea. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza accidentului.
Azotatul de amoniu este utilizat în agricultură ca îngrășământ. Deși este o substanță cu proprietăți chimice care impun măsuri speciale de manipulare și depozitare, autoritățile nu au anunțat existența unui pericol pentru populație în urma acestui incident.