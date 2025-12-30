Telefoanele și laptopurile Rodicăi Stănoiu, ridicate de anchetatori. Sunt verificate și conturile bancare ale fostului ministru al Justiției

Anchetatorii analizează telefoanele și laptopurile ridicate de la vila din Pipera a Rodicăi Stănoiu pentru a verifica dacă mesajele fostei ministre a justiției au fost accesate.

Anchetatorii au ridicat marți mai multe dispozitive electronice, respectiv telefoane și laptopuri, din vila fostei ministre a justiției, Rodica Stănoiu. Aceștia vor să verifice mesajele și conturile bancare, pentru a stabili dacă au fost accesate după decesul acesteia.

Avocatul Aurel Moldovan spune că sunt niște indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală și că scopul percheziției informatice este „să scoată în evidență dacă au existat anumite tipuri de amenințări discrete prin mesaje, de constrângere împotriva voinței domniei sale, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale”.

Este vorba în principal despre testamentul Rodicăi Stănoiu, care deținea un certificat care atestă discernământul, obținut după evaluarea la Institutul de Medicină Legală .

”Aici este problema. Că discernământul nu a fost afectat. Atunci de ce nu a lăsat un testament rudelor apropiate și lasă unui străin? În ce conjunctură a cunoscut-o și de ce să lase acestei persoane?”, a spus Moldovan la Antena 3 CNN.

Prin acest testament, bărbatul de 35 de ani care i-a fost alături în ultima perioadă a primit în deplină proprietate casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în imobil la data decesului – de la tablouri și tapiserii, la obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale.

În plus, i-a fost lăsată casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile din interior, locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, figura 40, locul 12, precum și două autoturisme: un Toyota Yaris Hybrid, fabricat în 2020, și un Volkswagen Touareg, fabricat în 2007. Totodată, Marius Calotă a primit o cotă de 5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.