Video „A început să sângereze”. Momentul în care un Rolls-Royce se izbește de un stâlp în fața cazinoului din Monte Carlo

O lovitură aparent banală s-a transformat într-un incident costisitor pentru șoferul unui Rolls-Royce. Mașina a lovit un stâlp metalic retractabil din fața unui cazinou de lux din Monte Carlo, iar în urma impactului a suferit avarii importante și a lăsat în urmă o baltă uriașă de ulei pe marmura din zona de acces a cazinoului.

Potrivit imaginilor apărute în mediul online, mașina de lux lovește stâlpii retractabili, iar uleiul începe să se scurgă rapid și să se răspândească pe suprafața din fața cazinoului.

Situația s-a agravat după ce vehiculul a fost mutat, iar roțile au trecut prin uleiul scurs, extinzând pata pe o suprafață și mai mare din zona de marmură.

Imaginile au fost publicate pe Instagram și au devenit rapid virale. Numeroși curioși s-au adunat la fața locului pentru a filma incidentul, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„La naiba, a început să sângereze!”, a scris unul dintre utilizatori.

Alții au făcut haz de necaz în comentarii.

„Asta e o modalitate de a schimba uleiul, presupun”, a scris altcineva.

Incidentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales din cauza pagubelor importante suferite de un SUV de mari dimensiuni în urma unei lovituri aparent minore.

„O singură lovitură ușoară și s-a dezlănțuit iadul pe acel Rolls-Royce. Construcție slabă!”, a spus o persoană.

„Un SUV atât de scump nu are senzori pe bara de protecție?”, a comentat un internaut.

Unele persoane au încercat să ofere și explicații tehnice cu privire la natura scurgerii. Potrivit acestora, problema ar putea fi legată de baia de ulei, de răcitorul de ulei sau chiar de sistemul hidraulic al direcției, în funcție de componenta afectată în urma impactului.

„Oprește motorul, frate… sună-l pe șoferul de remorcă, aprinde-ți trabucul și pleacă de la locul faptei”, a comentat un internaut.

„Motorul nu mai are deloc ulei, dar ei continuă să conducă mașina. Așadar, pe lista de reparații figurează o revizie generală a motorului”, a scris un alt utilizator.

„Chiar nu are rost să ai un Rolls-Royce și să nu ai senzori de obstacole în față în timpul conducerii”, a fost una dintre reacțiile apărute online.

Deocamdată, valoarea exactă a pagubelor nu este cunoscută.