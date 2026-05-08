Bolid de lux de jumătate de milion de euro din fraudă cu reciclare: ANAF a demascat o schemă de 18 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, utilizat de o companie din București care activează în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.

Potrivit instituției, prejudiciul estimat se ridică la 18,41 milioane de lei, sumă reprezentând impozit pe profit și TVA care ar fi fost sustrase de la plată prin intermediul unor tranzacții comerciale fictive.

Ancheta arată că, „în perioada 2023–2025, firma verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor. În realitate, spun inspectorii antifraudă, societatea ar fi introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă firme fără activitate economică reală, pentru a diminua obligațiile fiscale și pentru a deduce ilegal cheltuieli și TVA”.

„Șase dintre societățile implicate în circuitul fraudulos au fost înființate în 2024 și declarate inactive în anul următor. Acestea ar fi funcționat exclusiv în relație cu beneficiarul verificat și ar fi emis documente pentru achiziții fictive de deșeuri și servicii precum sortare sau dezmembrare”, se mai arată în comunicatul ANAF.

ANAF precizează că firmele respective nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și, în unele cazuri, nu dețineau nici măcar conturi bancare. De asemenea, documentele folosite pentru justificarea activităților conțineau date false și menționau persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societățile respective.

Inspectorii au mai constatat lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, diferențe majore între cantitățile declarate și cele procesate, dar și inexistența echipamentelor și aplicațiilor informatice necesare desfășurării activităților.

O parte din banii obținuți prin mecanismul fraudulos ar fi fost folosiți în scop personal de administratorii firmei. Potrivit ANAF, peste două milioane de lei au fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale.

Totodată, anchetatorii au identificat transferuri de peste 10,4 milioane de lei către una dintre firmele implicate, sume care ar fi fost ulterior disimulate prin retrageri succesive din conturi aparținând unor persoane fizice.

În timpul verificărilor a fost descoperită și achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, cumpărat din fondurile provenite din activitatea infracțională.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului companiei, fiind vizate un teren intravilan din București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.

ANAF a anunțat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente.