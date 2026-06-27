Video Momentul în care un șofer rămâne blocat cu un Aston Martin de aproape 200.000 de euro încercând să traverseze un vad

Un șofer a rămas blocat după ce a încercat să traverseze un vad inundat din Essex cu o mașină de lux de aproape 200.000 de euro. Vehiculul s-a oprit în apă, iar bărbatul a fost nevoit să iasă și să ceară ajutor.

Proprietarul unui Aston Martin Vantage nou, în valoare de 165.000 de lire sterline (aprox. 193.000 de euro), a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a încercat să traverseze prin vad un râu din comitatul Essex, potrivit Daily Mail.

Mașina a rămas fără putere în timp ce traversa apa, într-o curbă de pe drumul Buttsbury Wash, în apropiere de Billericay. Zona este cunoscută pentru astfel de incidente, numeroase vehicule rămânând blocate după ce șoferii subestimează adâncimea apei.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum automobilul intră cu viteză în apă, însă se oprește după ce parcurge aproximativ două treimi din vad. Șoferul a fost nevoit să coboare din mașină și să intre în apa care îi ajungea până la tibie pentru a cere ajutor.

Bărbatul, îmbrăcat cu un tricou negru, pantaloni scurți roșii și ochelari de soare, a ieșit din autoturism și a exclamat: „La naiba!”.

Ulterior, în timp ce vorbea la telefon, acesta a spus: „Mașina nu se umple cu apă, dar e clar că a ajuns apă în motor. Pur și simplu nu părea atât de adâncă.”

Întrebat ce s-a întâmplat, șoferul a explicat că motorul „pur și simplu s-a oprit”.

În cele din urmă, la fața locului a sosit o echipă de asistență rutieră, care a tractat automobilul din apă.

Înregistrarea video surprinde și alte vehicule care au reușit să traverseze vadul fără probleme. O șoferiță chiar a ridicat pumnul în semn de victorie spre persoana care filma, după ce a trecut cu bine de porțiunea inundată.

În timp ce SUV-urile și dubele au traversat fără mari dificultăți, mașinile de dimensiuni mai mici, precum un Fiat 500 și un Ford Fiesta, au avut mai multe emoții. Totuși, deplasarea lentă și constantă le-a permis să treacă în siguranță.

Asociația Automobiliștilor din Marea Britanie (AA) recomandă șoferilor să nu încerce să traverseze apă mai adâncă de 10 centimetri, cu excepția cazului în care conduc un vehicul 4x4 sau un model cu gardă la sol ridicată.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu o viteză redusă, de aproximativ 5-6 km/h (3-4 mph), să mențină turația motorului puțin mai ridicată decât în mod normal și să evite oprirea sau calarea motorului în timpul traversării.