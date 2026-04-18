Manager de spital din Iași, la serviciu cu un BMW de peste 100.000 de euro. Bolidul de lux, înregistrat pe firma tatălui său, un pensionar de 76 de ani

Managerul Maternității „Cuza-Vodă” din Iași, Robert Dâncă, a venit la serviciu cu un autoturism de lux, un BMW X7, care nu apare în declarația sa de avere. Potrivit sursei citate, mașina ar fi fost achiziționată printr-o firmă din domeniul medical. Contactat de jurnaliști, acesta susține că a folosit vehiculul „în mod excepțional”.

Managerul Maternității „Cuza-Vodă” din Iași, Robert Dâncă FOTO: FB

Informațiile au fost publicate de Ziarul de Iași, care susține că mașina ar fi fost observată în repetate rânduri în curtea unității medicale și în trafic.

Potrivit sursei citate, autoturismul ar fi fost achiziționat în leasing de societatea SC TOP MEDICAL CRONIC SRL, firmă din Valea Lupului în care apare ca asociat Ioan Dâncă, tatăl managerului, pensionar în vârstă de 76 de ani, domiciliat în județul Neamț.

Contactat de jurnaliști, Robert Dâncă a confirmat că a utilizat vehiculul, însă a susținut că acest lucru s-a întâmplat ocazional și că nu există o legătură contractuală între el și firmele familiei.

„A fost condusă în mod excepțional și nu s-a schimbat nimic, nu am nicio relație contractuală cu firmele respective. Este activitatea mea privată, a fost o decizie pe care am luat-o la momentul respectiv, fără alte considerente de altă natură. Cu atât mai mult cu cât tatăl meu este implicat în această entitate. Acuma, că o să dăm o mașină unui copil, că o împrumutăm, că merge cu ea, nu știu dacă trebuie să justificăm, dacă e obiectul discuțiilor. Putem discuta despre performanțele spitalului dacă doriți”, a declarat Robert Dâncă pentru Ziarul de Iași.

Acesta a mai adăugat că, în opinia sa, discuția despre utilizarea mașinii nu ar trebui să fie una prioritară în raport cu activitatea spitalului.

Potrivit investigației, BMW-ul X7 ar aparține firmei SC TOP MEDICAL CRONIC SRL, care deține și un spital de îngrijiri paliative în Sucevița. Societatea este asociată cu mai mulți investitori din domeniul medical, iar în 2024 ar fi înregistrat o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei și un profit net de aproximativ 1,6 milioane de lei.

Tot în firmă figurează și alte persoane implicate în domeniul medical, inclusiv medici și parteneri de afaceri din Iași.

Numele tatălui managerului, Ioan Dâncă, apare în mai multe companii din sectorul medical începând cu anul 2018, când a intrat în acționariatul SC TOP MEDICAL CRONIC SRL. Ulterior, acesta a fost implicat și în alte societăți din domeniu, inclusiv clinici și firme de servicii medicale.

