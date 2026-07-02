Un deputat PSD spune că își plătește Audi-ul de 160.000 de euro din indemnizația de parlamentar. „Nu este nimic de ascuns”

Deputatul PSD Marian Mina conduce un Audi SQ8 evaluat la aproximativ 160.000 de euro. Contactat de jurnaliștii de investigație, acesta a declarat că mașina este achiziționată în leasing și că ratele sunt plătite din indemnizația de parlamentar, susținând că „nu este nimic de ascuns”.

Potrivit unei investigații publicate de Snoop, indemnizația de deputat este singura sursă de venit declarată de Marian Mina, președintele PSD Giurgiu. Publicația susține că acesta are un credit auto de peste 200.000 de lei și un contract de leasing de peste 600.000 de lei pentru un Audi SQ8.

„Este o mașină luată în leasing, o să apară în declarația de avere. Este mașina mea, este luată în leasing în urmă cu două luni, am făcut credit și nu este nimic de ascuns”, a declarat Marian Mina, pentru Snoop, la Palatul Parlamentului, pe 29 aprilie 2026, după ce a fost filmat conducând SUV-ul.

Întrebat ce rată plătește pentru Audi SQ8 a replicat: „este treaba mea cât plătesc, nu este treaba dumneavoastră”.

„Nici așa nu este bine, nici dacă le avem în declarațiile de avere, nici dacă le luăm în leasing, nici dacă facem împrumut la bancă nici așa nu este bine pentru dumneavoastră? Vreți să venim cu trotinete?”, a exclamat Marian Mina, președintele PSD Giurgiu.

Potrivit Snoop, indemnizația unui deputat este de puțin peste 11.000 de lei pe lună, iar Mina susține că din acest venit achită ratele pentru mașina sa de lux.

Potrivit Snoop, contractele de credit și leasing sunt încheiate pe o perioadă de cinci ani, iar ratele se întind dincolo de actualul mandat de parlamentar, care expiră în decembrie 2028. Publicația mai notează că finanțarea ar fi fost completată de un coplătitor.

În declarația de avere depusă la începutul mandatului, Marian Mina a declarat și un împrumut de 128.000 de lei de la Stelică Panait.

Snoop susține că datoria a fost achitată până în iunie 2025, deși veniturile declarate de deputat în aceeași perioadă au fost apropiate de valoarea împrumutului.