A fost incinerat din greșeală la morgă. Familia unui bărbat decedat a aflat adevărul cu doar câteva minute înainte de înmormântare

Șoc pentru o familie din Italia, chiar înainte de înmormântare. Trupul unui bărbat de 87 de ani a fost confundat cu cel al unei femei la morga din Florența și trimis la incinerare. Familia a aflat despre greșeală cu doar câteva minute înainte de începerea ceremoniei funerare.

Un bărbat a fost incinerat din greșeală la morgă Foto: sursa: Pexels

Leonardo Bonazzi, în vârstă de 87 de ani, urma să fie înmormântat la Biserica San Francesco și Santa Chiara din Montughi, în Florența. Rudele, prietenii și cunoscuții se adunaseră deja pentru a participa la ceremonia prin care urmau să-și ia rămas-bun de la bărbat, relatează Il Messaggero.

Cu puțin timp înainte de începerea slujbei, fiul lui Leonardo a primit însă vestea care avea să schimbe totul. Trupul tatălui său fusese confundat la morgă cu cel al unei femei.

Trupul bărbatului a fost trimis la incinerare

Potrivit informațiilor prezentate de presa italiană, cele două persoane decedate erau pregătite pentru ceremonii funerare diferite. În urma unei erori de identificare, trupul lui Leonardo ar fi fost asociat cu documentele femeii. Cadavrul a fost, ulterior, predat pentru incinerare, fără ca eroarea să fie observată la timp.

Când familia a aflat ce se întâmplase, incinerarea era deja efectuată. Astfel, rudele nu au mai putut recupera trupul bărbatului pentru ceremonia funerară pregătită inițial.

Cenușa lui Leonardo a fost transportată, ulterior, la Crematoriul din Trespiano, unde urma să fie păstrată.

Familia susține că pe urna în care a fost depusă cenușa ar fi fost trecut chiar numele femeii cu care Leonardo fusese confundat.

Ancheta trebuie să stabilească unde s-a produs eroarea

În urma incidentului au fost demarate verificări pentru a se stabili în ce moment a fost confundat trupul și cum a fost posibil ca eroarea să nu fie observată înainte de incinerare.

Rudele vor să afle cine a făcut greșeala și de ce nu au fost realizate verificările necesare pentru confirmarea identității persoanei decedate.

Familia lui Leonardo a apelat la un avocat și analizează posibilitatea de a se adresa instanței. Rudele au solicitat, de asemenea, Primăriei Florența să efectueze verificări și să stabilească dacă au fost respectate toate procedurile privind identificarea și gestionarea trupurilor persoanelor decedate.

Cazul ar putea fi complicat și de o altă posibilă eroare. Familia susține că documentul care atestă decesul lui Leonardo ar putea conține o dată incorectă.

Din acest motiv, rudele cer ca întreaga succesiune de evenimente să fie reconstituită, de la momentul în care trupul a ajuns la morgă și până la transportul acestuia la crematoriu.