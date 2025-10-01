Video „Un superstar de o frumuseţe magnifică”. Ultimul omagiu pentru Claudia Cardinale la Paris. Actrița va fi incinerată

Câteva sute de persoane, printre care mai multe personalităţi din lumea cinematografiei, au participat, marţi, la Paris, la funeraliile actriţei franco-italiene Claudia Cardinale, o figură importantă a cinematografiei italiene din anii 1960, care a decedat săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani.

→ Imaginea 1/7: Claudia Cardinale FOTO Profimedia

Printre aceştia s-au numărat Yvan Attal, Nicolas Bedos şi Georges Beller, care a jucat alături de ea în "Les pétroleuses", film lansat în 1971 şi care a reunit cele două embleme feminine ale epocii, Claudia Cardinale şi Brigitte Bardot.

Alte personalităţi au participat la ceremonie, precum ministrul Culturii în exerciţiu Rachida Dati, Jack Lang, Nikos Aliagas sau preşedinta regiunii Ile-de-France Valérie Pécresse, a constatat un jurnalist AFP. Producătorul Alain Terzian, actorul Patrick Préjean şi actriţa Catherine Jacob au fost, de asemenea, prezenţi.

„O admir de când mă ştiu. Am crescut cu filmele ei, precum "Les Pétroleuses", şi am vrut cu adevărat să-i aduc un omagiu prin pictura mea”, a declarat la microfonul BFMTV o admiratoare care venise în faţa bisericii Saint Roch.

„Este cu adevărat o emblemă”, a mărturisit o altă persoană. „Este cu adevărat un superstar de o frumuseţe magnifică”.

Familia a invitat publicul să intre în biserică.

Sicriul Claudiei Cardinale, din lemn deschis la culoare, a fost introdus în biserica Saint-Roch din centrul Parisului, în aplauzele mulţimii, pe fondul muzicii din „Il était une fois dans l'Ouest” (A fost odată în Vest), compusă de Ennio Morricone.

Claudia Cardinale a jucat alături de Charles Bronson şi Henry Fonda în acest film din 1968 regizat de Sergio Leone, într-unul dintre cele mai importante roluri ale sale.

„Ca de obicei, mama mea a plecat ca un tren în mişcare”, a spus fiica sa Claudia, care a mulţumit Tunisiei pentru organizarea unei slujbe marţi la La Goulette, în Tunis, locul unde s-a născut Claudia Cardinale pe 15 aprilie 1938.

„A fost o mare actriţă, preferata mea. S-a născut în Tunisia, am vrut să-i aduc un omagiu”, a mărturisit Mourad, un admirator anonim care flutura steagul tunisian pe treptele bisericii.

„Ea accepta faima doar pentru a susţine cauza femeilor, a homosexualilor şi a bolnavilor de SIDA”, a amintit prietenul ei René de Ceccaty, scriitor şi traducător, insistând asupra prieteniei sale cu celebrul actor american Rock Hudson, mort de SIDA în 1985.

Lângă altarul bisericii Saint-Roch, o fotografie alb-negru a actriţei dansând a fost aşezată pe un pupitru.

Realizată în 1959 la Roma, fotografia a fost folosită pentru a ilustra afişul celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de la Cannes.

Familia Claudiei Cardinale a invitat pe cei care doresc să facă o donaţie fundaţiei care îi poartă numele şi pe care a creat-o împreună cu fiica sa în Nemours, o structură destinată să primească şi să promoveze tineri artişti.

Miercuri va fi oficiată o slujbă în această comună din Seine-et-Marne, unde locuia împreună cu fiica sa. Incinerarea va avea loc joi, în cadrul unei ceremonii private, în familie.