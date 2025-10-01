search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video „Un superstar de o frumuseţe magnifică”. Ultimul omagiu pentru Claudia Cardinale la Paris. Actrița va fi incinerată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Câteva sute de persoane, printre care mai multe personalităţi din lumea cinematografiei, au participat, marţi, la Paris, la funeraliile actriţei franco-italiene Claudia Cardinale, o figură importantă a cinematografiei italiene din anii 1960, care a decedat săptămâna trecută la vârsta de 87 de ani.

Claudia Cardinale FOTO Profimedia
Imaginea 1/7: Claudia Cardinale FOTO Profimedia
Claudia Cardinale FOTO Profimedia
Claudia cardinale 2 jpg FOTO Wikipedia
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Alain delon si Claudia Cardinale in Revista Cinema 1963 jpg
Alain delon si Claudia Cardinale jpg
10 claudia cardinale profimedia 0417680904 jpg jpeg
Claudia Cardinale FOTO Profimedia

Printre aceştia s-au numărat Yvan Attal, Nicolas Bedos şi Georges Beller, care a jucat alături de ea în "Les pétroleuses", film lansat în 1971 şi care a reunit cele două embleme feminine ale epocii, Claudia Cardinale şi Brigitte Bardot.

Alte personalităţi au participat la ceremonie, precum ministrul Culturii în exerciţiu Rachida Dati, Jack Lang, Nikos Aliagas sau preşedinta regiunii Ile-de-France Valérie Pécresse, a constatat un jurnalist AFP. Producătorul Alain Terzian, actorul Patrick Préjean şi actriţa Catherine Jacob au fost, de asemenea, prezenţi.

„O admir de când mă ştiu. Am crescut cu filmele ei, precum "Les Pétroleuses", şi am vrut cu adevărat să-i aduc un omagiu prin pictura mea”, a declarat la microfonul BFMTV o admiratoare care venise în faţa bisericii Saint Roch.

Sicriul cu trupul Claudiei Cardinale FOTO: X
Sicriul cu trupul Claudiei Cardinale FOTO: X

„Este cu adevărat o emblemă”, a mărturisit o altă persoană. „Este cu adevărat un superstar de o frumuseţe magnifică”.

Familia a invitat publicul să intre în biserică.

Sicriul Claudiei Cardinale, din lemn deschis la culoare, a fost introdus în biserica Saint-Roch din centrul Parisului, în aplauzele mulţimii, pe fondul muzicii din „Il était une fois dans l'Ouest” (A fost odată în Vest), compusă de Ennio Morricone.

Claudia Cardinale a jucat alături de Charles Bronson şi Henry Fonda în acest film din 1968 regizat de Sergio Leone, într-unul dintre cele mai importante roluri ale sale.

„Ca de obicei, mama mea a plecat ca un tren în mişcare”, a spus fiica sa Claudia, care a mulţumit Tunisiei pentru organizarea unei slujbe marţi la La Goulette, în Tunis, locul unde s-a născut Claudia Cardinale pe 15 aprilie 1938.

„A fost o mare actriţă, preferata mea. S-a născut în Tunisia, am vrut să-i aduc un omagiu”, a mărturisit Mourad, un admirator anonim care flutura steagul tunisian pe treptele bisericii.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

„Ea accepta faima doar pentru a susţine cauza femeilor, a homosexualilor şi a bolnavilor de SIDA”, a amintit prietenul ei René de Ceccaty, scriitor şi traducător, insistând asupra prieteniei sale cu celebrul actor american Rock Hudson, mort de SIDA în 1985.

Lângă altarul bisericii Saint-Roch, o fotografie alb-negru a actriţei dansând a fost aşezată pe un pupitru.

Realizată în 1959 la Roma, fotografia a fost folosită pentru a ilustra afişul celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de la Cannes.

Familia Claudiei Cardinale a invitat pe cei care doresc să facă o donaţie fundaţiei care îi poartă numele şi pe care a creat-o împreună cu fiica sa în Nemours, o structură destinată să primească şi să promoveze tineri artişti.

Miercuri va fi oficiată o slujbă în această comună din Seine-et-Marne, unde locuia împreună cu fiica sa. Incinerarea va avea loc joi, în cadrul unei ceremonii private, în familie.

image
Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
gandul.ro
image
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
mediafax.ro
image
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică dacă nu respecți legea
playtech.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort în curtea unui hotel de lux! Bărbatul i-a lăsat soției un mesaj de adio
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles, prințul Harry foto Profimedia jpg
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Prințul William, dezolant de sincer în legătură cu golul emoțional lăsat de moartea bunicilor săi

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe