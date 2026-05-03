Un om de știință de top oferă o perspectivă tulburătoare asupra a ceea ce se întâmplă cu corpul după moarte

Unul dintre cei mai populari oameni de știință americani, astrofizicianul Neil deGrasse Tyson, a stârnit dezbateri în mediul online după ce a explicat, din perspectivă științifică, ce se întâmplă cu corpul uman după moarte și de ce preferă înmormântarea în locul incinerării, relatează Daily Mail.

În cadrul podcastului său „StarTalk”, Tyson a detaliat modul în care energia din corpul uman nu dispare odată cu moartea, ci se transformă, în conformitate cu o lege fundamentală a fizicii: legea conservării energiei. Aceasta stipulează că energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar convertită dintr-o formă în alta.

Potrivit cercetătorului, corpul uman conține o cantitate semnificativă de energie chimică acumulată de-a lungul vieții prin alimentație și procese biologice. După încetarea funcțiilor vitale, această energie rămâne stocată în moleculele corpului, urmând să fie eliberată prin două procese principale: descompunere naturală sau incinerare.

De ce a ales înmormântarea

Tyson a explicat că, în cazul unei înmormântări tradiționale, corpul se descompune treptat sub acțiunea bacteriilor, microbilor și altor microorganisme. Acestea consumă materia organică, convertind o mare parte din energia chimică în căldură și transferând o parte către alte forme de viață din ecosistem. Astfel, energia corpului ajunge să fie integrată în lanțul trofic, contribuind la susținerea plantelor și animalelor.

„Dacă sunt îngropat și mă descompun, toată acea energie este absorbită de microbi și de flora și fauna care se hrănesc cu corpul meu, la fel cum eu m-am hrănit cu ele de-a lungul vieții. În acest fel, dau înapoi Pământului”, a explicat Tyson, subliniind că aceasta este alegerea sa personală.

Incinerarea și „călătoria” energiei în spațiu

Pe de altă parte, incinerarea nu înseamnă pierderea energiei, ci transformarea ei în căldură. Tyson a menționat că energia eliberată în timpul arderii este emisă sub formă de radiație infraroșie, care se propagă în spațiu cu viteza luminii.

„Conținutul energetic al acestor molecule nu dispare. El se transformă în căldură, care apoi radiază energie în infraroșu – energie care a fost odată conținutul energetic al moleculelor corpului tău – și o propulsează în spațiu, cu viteza luminii”, a explicat omul de știință în cadrul podcastului său StarTalk, pe 31 martie.

În mod teoretic, această energie poate ajunge chiar și la alte sisteme stelare.

Astrofizicianul a oferit un exemplu sugestiv: energia provenită de la o persoană incinerată ar putea ajunge, în aproximativ patru ani, la Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de Pământ. „Într-un fel, rămâi parte din univers, doar că într-o altă formă”, a spus acesta.

Conversații aprinse în mediul online

Declarațiile lui Tyson au devenit virale, generând milioane de vizualizări și o dezbatere intensă în rândul publicului privind alegerea modului de înmormântare. Mulți susținători ai incinerării s-au arătat atrași de ideea călătoriei spre stele, în timp ce alții s-au poziționat în favoarea întoarcerii în natură prin descompunere.

„Mă voi întoarce printre stele”, a comentat cineva.

„Ideea de a călători spre Alpha Centauri cu viteza luminii sună mult mai romantic și mai atrăgător decât să fii mâncat de insecte”, a spus un alt comentator.

„Fiind mâncat de insecte și microbi, particulele din care ești alcătuit sunt reciclate pe Pământ și rămân o resursă utilă mult timp după moartea ta. Într-o zi vei fi o parte mică, dar funcțională, a miliarde de creaturi și plante”, a replicat altcineva.

Discuțiile au adus în prim-plan și conceptul de „înmormântare verde”, o alternativă ecologică ce presupune îngroparea fără substanțe chimice de îmbălsămare, sicrie metalice sau structuri din beton. În multe cazuri, deasupra mormântului este plantat un copac, care beneficiază de nutrienții eliberați în sol în urma descompunerii, precum azotul, fosforul și potasiul.

Astfel, perspectiva științifică oferită de Neil deGrasse Tyson deschide o reflecție mai amplă asupra relației dintre oameni, natură și univers.