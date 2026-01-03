search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

2026, anul care poate rescrie harta politică globală. Alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Anul 2026 se anunță unul decisiv pe scena politică internațională, cu o serie de alegeri care vor modela echilibrul de putere în Europa, Orientul Mijlociu, dar și în Statele Unite. Într-un context marcat de război, tensiuni geopolitice, crize economice și dezbateri intense despre viitorul democrațiilor, votul cetățenilor va avea un impact major asupra direcțiilor politice. După 15 ani, Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, iar Israelul va da un test: dacă va merge mai departe sau nu cu Benjamin Netanyahu. Și în Rusia vor fi alegeri, primele de după începutul invaziei din Ucraina. 

Viktor Orban FOTO Profimedia
Viktor Orban FOTO Profimedia

Alegerile din Ungaria, în primăvară. Ar putea fi finalul dominației lui Orbán

În primăvara anului 2026, Ungaria va organiza alegeri legislative, iar rezultatul ar putea pune capăt dominației lui Viktor Orbán, dacă partidul său va pierde. Politicianul e la guvernare din 2010. În cursa de acum se  confruntă cu  Péter Magyar, un fost membru al partidului Fidesz care a devenit lider al opoziției. Ultimele sondaje îl plasează pe Tisza cu 13 puncte în față. Acesta pledează pentru îmbunătățirea relațiilor cu Bruxellesul și pentru creșterea puterii de cumpărare în Ungaria, dar propune tot politici conservatoare în privința migrației și drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT. 

Pe de altă parte, Viktor Orbán vrea să își mențină puterea pledând pentru un model naționalist și „nealiniat” la politicile Bruxelles-ului privind migrația, familia sau sprijinul acordat Ucrainei. Acesta a declarat, citat de agenția de presă MTI, că Ungaria va refuza să primească migranți, chiar dacă va primi penalități financiare.  Orbán este unul dintre cei mai mari aliați ai lui Donald Trump din Uniunea Europeană și au viziuni politice asemănătoare. Orbán a menținut de-a lungul anilor relații apropiate și cu Moscova, în special cu Vladimir Putin, chiar și după deteriorarea relațiilor dintre Rusia și Occident.

Bulgaria: criză politică și incertitudine după adoptarea euro

Vecinii bulgari ar putea avea anul acesta două rânduri de alegeri. Țara traversează un moment de instabilitate politică acută, în pofida aderării la zona euro la 1 ianuarie. După prăbușirea guvernului și dificultățile formării unei majorități stabile în Parlament, se îndreaptă acum spre alegeri anticipate. Parlamentul actual a aprobat un buget temporar în decembrie 2025 pentru a da timp formării unui guvern funcțional, dar negocierile politice au rămas dificile, iar partidele politice și președintele Rumen Radev discută calendarul organizării unui scrutin în primăvara acestui an. Aceste alegeri legislative vor viza întregul legislativ (Adunarea Națională), unde 240 de locuri sunt puse în joc. 

Iar în noiembrie, Bulgaria va organiza alegeri prezidențiale. Președintele în funcție Rumen Radev nu mai poate candida pentru un al treilea mandat. 

Imagine de la protestele din decembrie din Bulgaria FOTO Velina Tchakarova
Imagine de la protestele din decembrie din Bulgaria FOTO Velina Tchakarova

Alegeri regionale în Franța, Italia, Spania și Germania

Deși 2026 nu marchează alegeri legislative naționale în Franța, scrutinurile regionale și locale vor servi ca barometru pentru forțele politice înainte de alegerile generale din 2027.

Citește și: Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Avem o imagine mai clară. Și încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate”

Și Italia se pregătește pentru alegeri regionale, care vor testa coeziunea coalițiilor actuale, într-un context de nemulțumiri față de guvernarea centrală și starea economiei.

În Spania, scrutinele regionale din comunități autonome cu greutate politică și economică (Andaluzia și Aragon) vor reflecta tensiunile dintre guvernul central și autoritățile locale. Și vor readuce în discuție dezbaterile legate de autonomie, identitate și politici sociale.

Și în Germania vor fi alegeri regionale în acest an. Acestea sunt atent urmărite ca indicator al schimbărilor de opinie publică, în special în contextul creșterii popularității partidelor populiste. 

Alegeri în Rusia, în septembrie

În Federația Rusă vor avea loc primele alegeri  după invazia din Ucraina. Este vorba despre alegeri legislative, în care rușii vor vota componența Dumei de Stat pentru următorii cinci ani.

Israelul decide dacă merge înainte cu Netanyahu

În 2026, Israelul se pregătește  pentru alegeri parlamentare, în care va fi desemnat un nou guvern și, de facto, un nou prim-ministru. Netanyahu, lider al partidului de dreapta Likud și unul dintre cei mai longevivi premieri din istoria Israelului (cu 18 ani în total în conducerea Executivului), și-a anunțat intenția unui nou mandat. 

Scrutinul va avea loc într-un context de criză politică, socială și de securitate, ca efect al războiului din Gaza și al multiplelor dispute interne privind guvernarea, viziunile de extremă dreapta și acuzațiile de corupție. 

Israelienii vor decide dacă îl mai vor pe Benjamin Netanyahu la conducere. Pe numele premierului israelian există un mandat internațional de arestare, emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității, legate de acțiunile din Fâșia Gaza. 

În paralel, Netanyahu este urmărit penal  în Israel în trei dosare de corupție pornite încă din 2020, care includ cuzații de mită, fraudă și abuz de încredere. 

Înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023,  Netanyahu a generat nemulțumiri la scară largă în Israel, în special din cauza reformei judiciare controversate pe care guvernul său a încercat să o impună și percepută de o parte din populație ca o amenințare la adresa separației puterilor și independenței justiției. 500.000 de istaelieni au ieșit atunci în stradă și i-au cerut demisia. Iar după începerea războiului în Fâșia Gaza, familii ale celor răpiți de Hamas au orgranizat proteste și au acuzat guvernul Netanyahu pentru lipsă de eficiență în negocierile de eliberare a ostaticilor și obținerea păcii. La nivel internațional, cel mai mare suporter al lui Benjamin Netanyahu este Donald Trump. 

Citește și: Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă: lecție pentru democrațiile europene
Netanyahu, invitat la petrecerea de Revelion a luI Trump FOTO X/Israeli Prime Minister's Office
Netanyahu, invitat la petrecerea de Revelion a luI Trump FOTO X/Israeli Prime Minister's Office

Statele Unite: alegeri de tip ,,midterm" și test de putere pentru Trump

Pe 3 noiembrie, americanii vor merge la urne pentru alegerile de tip midterm, în care vor fi puse în joc toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților, precum și 35 de locuri în Senat și numeroase funcții guvernatoriale și legislative la nivel de stat. Acest scrutin, desfășurat în cursul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, este privit ca un barometru al orientării politice a alegătorilor și al susținerii agendei legislative actuale. 

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Explozii în capitala Venezuelei! Trump a ordonat atacarea Caracasului! Maduro activează planurile de apărare
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
digi24.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de urgenţă
playtech.ro
image
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe trebuie plătite în 2026. Majorările au fost deja aprobate de Guvern
mediaflux.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?