Cine câștigă după războiul din Iran? Cele patru scenarii ale think tank-ului Atlantic Council pentru viitorul Orientului Mijlociu

Există patru scenarii pentru situația geopolitică a lumii de după războiul din Iran, arată think tankul „The Atlantic Council”. Cel mai probabil scenariu pe termen scurt este o pace tensionată și neconcludentă: acțiuni limitate ale SUA, o Chină pasivă, dar oportunistă și o Strâmtoare Hormuz formal deschisă, dar contestată în practică. Niciuna dintre părți nu și-a atins obiectivele maxime. Conflictul de fond rămâne nerezolvat.

După mai mult de o lună de război și în contextul unui armistițiu fragil, Iranul a anunțat vineri că va redeschide Strâmtoarea Hormuz pentru navele care circulă pe o rută preaprobată, în timp ce președintele Donald Trump a promis că va continua blocada SUA asupra navelor iraniene.

Iranul a revenit asupra deciziei de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a reimpus sâmbătă, 18 aprilie, restricții asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, acuzând Statele Unite că nu și-au respectat angajamentele legate de ridicarea blocadei.

Autoritățile de la Teheran au avertizat că tranzitul prin strâmtoare va continua să fie blocat atât timp cât SUA mențin restricțiile asupra porturilor iraniene.

Decizia survine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că blocada impusă de Statele Unite va rămâne în vigoare până când Iranul va ajunge la un acord cu Washingtonul, inclusiv în privința programului său nuclear.

O mare parte a discuțiilor despre conflict s-a concentrat pe bună dreptate asupra modului în care acesta va remodela Orientul Mijlociu, însă există o altă dimensiune importantă care nu trebuie ignorată: impactul războiului asupra competiției dintre SUA și China, se arată într-o analiză a think tankului The Atlantic Council.

Pentru a explora aceste implicații geopolitice — și în special ce ar putea însemna conflictul pentru competiția SUA–China care se profilează în fundal — specialiștii de la The Atlantic Council propun un set de scenarii bazate pe intersecția a doi factori: amploarea angajamentului militar american în Golf în perioada următoare și modul în care China alege să se poziționeze în zilele și săptămânile următoare (pasiv și oportunist economic sau activ și implicat strategic în refacerea Iranului). Aceste două variabile nu sunt complet independente — deciziile SUA vor influența calculele Beijingului și invers — dar tratarea lor analitică drept axe distincte permite cartografierea unei game de rezultate plauzibile.

În toate cele patru combinații apare o a treia variabilă, poate cea mai importantă: dacă perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz rămâne limitată și de scurtă durată sau dacă se extinde în moduri care restructurează piețele globale de energie și economia mondială.

Scenariul 1: Eroziune controlată a primatului SUA

În cel mai probabil scenariu pe termen scurt, armistițiul rezistă suficient pentru a produce o înțelegere negociată sau tacită care rămâne departe de un acord cuprinzător. Statele Unite au efectuat lovituri limitate, dar eficiente, care au degradat infrastructura iraniană de drone, rachete, navală și nucleară, însă nu a avut loc o schimbare de regim, iar Iranul își păstrează capacitatea de a crea probleme vecinilor. China privește de pe margine, consolidându-și legăturile economice cu un Teheran slăbit de sancțiuni, la prețuri reduse, dar evitând sprijinul material sau diplomatic care ar constitui o alianță substanțială.

Dacă perturbarea din Hormuz rămâne limitată — absorbită prin eliberări coordonate din rezervele strategice și rute energetice alternative în Golf — sistemul rezistă. Parteneriatele de securitate SUA–Golf se adâncesc. Șocul energetic este dureros, dar finit. Rezultatul este marginal: o erodare modestă a alianțelor SUA, în special în Europa, compensată de utilizarea demonstrabilă, deși incompletă, a forței. China câștigă incremental, cel puțin prin faptul că partenerul său strategic a supraviețuit asaltului SUA–Israel.

Dacă însă perturbarea din Hormuz se prelungește — fie prin hărțuirea iraniană, mine sau continuarea unei dinamici de „taxare” prin care Iranul exploatează influența reziduală pentru a percepe taxe de tranzit — situația se înrăutățește considerabil. Japonia și Coreea de Sud, deja sub presiune energetică acută, se confruntă cu alegeri politice dificile privind costurile alinierii cu SUA. Piețele europene de gaz natural lichefiat ar resimți tensiuni majore. Fără o rezolvare mai clară, coeziunea alianțelor se erodează treptat, iar China beneficiază mai substanțial.

Scenariul 2: Câștig strategic pentru Beijing

Într-o variantă mai periculoasă, Beijingul concluzionează că abordarea limitată a Washingtonului semnalează lipsa voinței sau capacității de a susține o forță decisivă și decide să modeleze activ rezultatul. Similar primului scenariu, armistițiul nu produce un acord cuprinzător. Sprijinul Chinei pentru Iran trece de la oportunism economic pasiv la ceva mai consistent: asistență materială, schimb de informații, suport logistic și acoperire diplomatică în foruri multilaterale. Acest lucru protejează Teheranul de o izolare suplimentară, îi permite să provoace mai multă durere folosind instrumentele sale coercitive rămase și ajută la fixarea militară a SUA în Orientul Mijlociu. Alianța sino-ruso-persană se adâncește, iar Iranul își revine mai rapid decât se anticipa după loviturile SUA–Israel.

Dacă Iranul continuă să limiteze traficul prin Hormuz, făcând excepții pentru Beijing, consecințele devin sistemice. Regimurile de sancțiuni se fracturează, pe măsură ce aliații europeni și asiatici ai SUA prioritizează securitatea energetică internă în detrimentul solidarității geopolitice. Expunerea limitelor puterii coercitive a SUA — nu doar în regiune, ci în ochii tuturor actorilor — devine rezultatul cel mai semnificativ. Alianțele SUA suferă, iar aliații adoptă strategii de acoperire a riscurilor.

Scenariul 3: Reafirmarea primatului SUA

Actualul armistițiu s-ar putea dovedi nu un final, ci o pauză înainte de escaladare. Dacă negocierile eșuează, Washingtonul trebuie să aleagă: acceptă un rezultat neconcludent sau reia o campanie decisivă. În acest scenariu, SUA aleg relansarea: distrugerea sistematică a rețelelor de drone și rachete ale Iranului, capturarea materialelor nucleare, o ofensivă militară amplă pentru securizarea litoralului strâmtorii și presiune suficientă pentru prăbușirea sau capitularea regimului.

Dacă această campanie reușește, cu China rămasă pasivă și strâmtoarea redeschisă prin acțiune militară eficientă, rezultatul este mai favorabil SUA: restaurarea primatului american și un recul strategic semnificativ pentru Beijing. Actorii regionali se aliniază Washingtonului. Implicațiile pentru descurajare rămân mixte: SUA își demonstrează determinarea, dar refacerea sistemelor de armament consumate va dura ani.

În plus, o campanie decisivă ar necesita timp pentru neutralizarea amenințărilor dispersate. O perturbare prelungită a Hormuz — chiar într-o campanie câștigătoare — impune costuri vizibile SUA. Aliații le acceptă dacă există o perspectivă credibilă de final clar. China, exclusă din implicare directă, accelerează modernizarea militară. Victoria SUA este reală, dar cu costuri mai mari pentru pregătirea lor globală.

Scenariul 4: Moment de inflexiune între marile puteri

Acesta este probabil cel mai periculos scenariu. SUA urmăresc un rezultat militar decisiv; China răspunde printr-o intervenție indirectă substanțială: sprijin avansat de informații, supraveghere, contramăsuri, logistică pentru Iran și presiune coordonată în alte teatre, în special în Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud. Washingtonul se confruntă cu un conflict pe două fronturi, cum nu a mai gestionat de la Războiul Rece.

Dacă SUA acționează rapid și redeschid strâmtoarea, depășesc intervenția chineză. Însă competiția strategică se transformă într-o confruntare deschisă. Relația post-armistițiu SUA–China devine mai dură, apropiindu-se de o dinamică de tip Război Rece.

Dacă China sprijină Iranul, iar blocajul Strâmtorii Hormuz se prelungește, consecințele devin structurale și de durată. Se deschide un al treilea front global, alături de Ucraina și Taiwan. Șocurile energetice provoacă recesiune globală și intensifică rivalitatea SUA–China, inclusiv în cursa pentru inteligența artificială. Alinierea sino-rusă se consolidează într-o alianță aproape formală. Chiar și o victorie militară a SUA ar fi pirică: obținută cu costuri majore și într-un mediu internațional mult mai ostil.

Variabilele transformatoare

Durata perturbării Strâmtorii Hormuz este factorul decisiv care determină dacă efectele conflictului rămân regionale sau devin sistemice. Acest punct strategic are un rol vital în piețele energetice globale și în economia mondială. Perturbările scurte sunt absorbite; cele prelungite schimbă structura alianțelor și piețelor.

În plus, rolul Chinei este variabila-cheie pentru competiția pe termen lung între marile puteri. O Chină pasivă limitează escaladarea Iranului și lasă spațiu SUA. O Chină activă transformă războiul regional într-un punct global de inflexiune.

În cele din urmă, coeziunea alianțelor este centrul de greutate vizat de adversarii SUA. Stresul energetic este principalul mecanism de fractură: când costurile cresc și obiectivul SUA pare neclar, divergențele politice apar. Fereastra armistițiului oferă Washingtonului o oportunitate limitată de a prezenta o soluție credibilă.

Ce urmează

Cel mai probabil scenariu pe termen scurt este o pace tensionată și neconcludentă, apropiată de primul scenariu: acțiuni limitate ale SUA, o Chină pasivă, dar oportunistă și o Strâmtoare Hormuz formal deschisă, dar contestată în practică. Niciuna dintre părți nu și-a atins obiectivele maxime. Conflictul de fond rămâne nerezolvat.

Această ambiguitate este ea însăși un risc. Istoria arată că finalurile neconcludente rareori rămân astfel. Condițiile pentru escaladare există dacă negocierile eșuează. Condițiile pentru scenariul mai favorabil depind de capacitatea administrației Trump de a transforma câștigurile militare într-o strategie politică coerentă.

Ceea ce este sigur este amploarea momentului strategic. Armele au tăcut temporar. Competiția între marile puteri nu.