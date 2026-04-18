Reuniune de criză la Casa Albă: SUA ia în calcul măsuri urgente după escaladarea conflictului din Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a convocat duminică, 19 aprilie, o reuniune în „Situation Room” de la Casa Albă pentru a discuta criza din jurul Strâmtorii Ormuz și negocierile cu Iranul.

Situația cu Iranul a ajuns într-un punct critic, armistițiul urmând să expire în trei zile, iar pentru o nouă întâlnire între negociatorii americani și iranieni nu a fost încă stabilită o dată finală.

Anunțul Iranului de sâmbătă privind reluarea blocării Strâmtorii, precum și mai multe atacuri asupra unor nave din această zonă, au venit la mai puțin de 24 de ore după ce Trump a declarat că un acord pentru încheierea războiului ar putea fi realizat „într-o zi sau două”.

Un oficial american de rang înalt a spus că, dacă nu se ajunge curând la un progres, războiul ar putea reîncepe în următoarele zile, scrie Axios.

Potrivit sursei citate, la reuniunea din Situation Room au participat vicepreședintele J.D Vance, care este așteptat să ia parte la următoarea rundă de negocieri cu Iranul, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, potrivit unui oficial american.

De asemenea, au fost prezenți șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, trimisul special al Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și președintele Statului Major Interarme, Dan Caine, a precizat oficialul.

Casa Albă a refuzat să ofere detalii despre ședință.