SUA pregătesc interceptarea și sechestrarea navelor iraniene. Analist: „Dacă vrei să pui presiune, folosești toate pârghiile disponibile”

Armata SUA se pregătește, în zilele următoare, să intercepteze și să sechestreze unele petroliere asociate Iranului în apele internaționale, potrivit oficialilor americani citați de Wall Street Journal. Măsura face parte dintr-o extindere a campaniei navale de presiune asupra Iran, dincolo de regiunea Orientului Mijlociu.

Forțele iraniene își consolidează controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Sâmbătă, mai multe nave comerciale au fost atacate, iar autoritățile de la Teheran au anunțat că strâmtoarea este „strict controlată”.

Situația a provocat panică în rândul companiilor de transport maritim, la doar o zi după ce ministrul iranian de externe susținuse că traficul comercial este complet deschis.

Presiuni economice și militare

Administrația Trump intensifică presiunea economică asupra Iranului, într-o strategie menită să forțeze redeschiderea completă a strâmtorii și concesii în programul nuclear iranian.

Președintele american a afirmat recent că Iranul ar fi acceptat să cedeze stocurile de uraniu îmbogățit, însă Teheranul a respins această informație. Negocierile vizează inclusiv durata în care Iranul ar renunța la îmbogățirea uraniului și posibila deblocare a unor fonduri de miliarde de dolari.

Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, SUA au blocat deja 23 de nave care încercau să părăsească porturile iraniene, în cadrul unei blocade navale. Extinderea operațiunii ar permite interceptarea navelor legate de Iran oriunde în lume, inclusiv a celor care transportă petrol sau armament.

Generalul Dan Caine a declarat că SUA vor urmări „orice navă sub pavilion iranian sau care oferă sprijin material Iranului”, inclusiv așa-numita „flotă fantomă” – nave care evită sancțiunile internaționale.

„Furie economică” și negocieri tensionate

Noua etapă a campaniei americane implică atât acțiuni militare, cât și sancțiuni economice extinse. Casa Albă consideră că aceste măsuri ar putea facilita un acord de pace.

Totuși, armistițiul temporar dintre cele două părți urmează să expire săptămâna viitoare, iar negocierile recente din Pakistan nu au dus la un progres semnificativ.

Ambele state se pregătesc pentru o posibilă reluare a conflictului. Iranul dispune în continuare de mii de rachete cu rază scurtă și medie, în timp ce oficialii americani susțin că infrastructura militară iraniană a fost grav afectată de bombardamente.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane sunt „pregătite la maximum” pentru reluarea operațiunilor, însă utilizarea trupelor terestre rămâne puțin probabilă, fiind o opțiune nepopulară în rândul opiniei publice.

Riscuri globale și impact economic

O eventuală escaladare ar putea avea consecințe majore asupra infrastructurii energetice din regiune, inclusiv în Arabia Saudită și alte state aliate SUA.

În prezent, cea mai mare parte a exporturilor de petrol ale Iranului – aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi – ajunge în China, fiind cumpărată de rafinării independente. Oficialii americani transmit că noile măsuri reprezintă și un avertisment pentru Beijing.

Între timp, Departamentul Trezoreriei a extins lista sancțiunilor, vizând nave, companii și persoane implicate în comerțul cu petrol iranian, inclusiv rețele asociate omului de afaceri Mohammad Hossein Shamkhani.

Experții consideră că SUA adoptă o abordare dură, folosind toate instrumentele legale pentru a limita capacitatea economică și militară a Iranului.

„Este o strategie maximalistă. Dacă vrei să pui presiune pe Iran, folosești toate pârghiile disponibile”, a explicat analistul Mark Nevitt.