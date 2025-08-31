Xi Jinping anunță că „susţine aderarea" Armeniei şi Azerbaidjanului la Organizaţia de Cooperare de la Shanghai după acordul de pace convenit

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a exprimat susținerea pentru aderarea Armeniei şi Azerbaidjanului la Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS), în timpul întâlnirilor pe care le-a avut duminică, 31 august, la Tianjin cu liderii ambelor ţări, în urma tratatului de pace convenit de cele două state.

În întâlnirile sale separate cu prim-ministrul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev, Xi Jinping a afirmat că Beijingul susţine aderarea ambelor ţări la OCS, conform declaraţiilor publicate de Ministerul chinez de Externe, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Președintele chinez a pledat în timpul întâlnirilor pentru consolidarea cooperării în diverse domenii cu ambele ţări din Caucaz.

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev se află la Tianjin pentru a participa duminică şi luni la cel de-al 25-lea summit al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, la care sunt prezenţi, printre alţi lideri, preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi.

„Armenia şi Azerbaidjanul se angajează să înceteze definitiv luptele”

Pe 8 august, Paşinian și Aliev şau semnat un acord la Casa Albă care stabileşte o foaie de parcurs pentru a pune capăt la a aproape patru decenii de conflict armat.

„Armenia şi Azerbaidjanul se angajează să înceteze definitiv luptele, să deschidă comerţul, să permită călătoriile, să restabilească relaţiile diplomatice şi să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Acordul de pace este în aşteptarea unui referendum constituţional, în cadrul căruia armenii trebuie să elimine din preambulul Constituţiei lor toate referirile la teritoriul Nagorno-Karabah, o enclavă azeră locuită de armeni şi cucerită de Baku în 2023.

Aliet şi Paşinian vor participa la parada de la Beijing de pe 3 septembrie, care va marca 80 de ani de la sfârşitului celui de-Al Doilea Război Mondial în Pacific, unde China îşi va etala puterea militară.

Printre membrii OCS se numără China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan, reprezentând aproximativ 40% din populaţia lumii. De asemenea, organizaţia include ţări observatoare şi parteneri de dialog, printre care Armenia şi Azerbaidjan din 2015, deşi ambele şi-au exprimat dorinţa de a deveni membre cu drepturi depline.

OCS, spre deosebire de NATO, nu are clauze de apărare reciprocă şi se prezintă ca un forum pentru cooperare politică, economică şi de securitate.