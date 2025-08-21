Interviu Trump nu mai știe cu cine a stat de vorbă. Crede că a făcut pace între Azerbaidjan și... Albania

Președintele american Donald Trump a citat numele unei țări care nu este implicată în conflict, în timp ce se lăuda într-un interviu, cu sfârșitul ostilităților dintre Azerbaidjan și Albania.

Cele două țări se află de mult timp în conflict din cauza regiunii disputate Nagorno-Karabah din Azerbaidjan, care a fost separată de țară cu sprijinul Armeniei. Azerbaidjanul a recâștigat controlul asupra teritoriului în 2023.

Trump a avut o intervenție telefonică în ediția de marți a emisiunii The Mark Levin Show, unde și-a reiterat afirmația că a pus capăt la șase sau șapte conflicte globale în primele șapte luni de mandat.

„Am rezolvat șase războaie și mulți oameni spun șapte pentru că există unul despre care nimeni nu știe. (...) Dar, am rezolvat șase războaie și am distrus capacitatea nucleară a Iranului, pe care ar fi folosit-o împotriva Israelului, dar noi am distrus-o.”, a spus președintele Trump.

După ce a susținut că conflictul dintre India și Pakistan era „mai ușor” de rezolvat, Trump și-a îndreptat atenția către „Azerbaidjan” și Albania.

„O mulțime de lucruri uimitoare. Ai văzut Azerbaidjan. A fost un conflict mare care a durat 34, 35 de ani cu, ăă, Albania. Gândește-te. Adică, a durat ani de zile, și am ajuns să-i cunosc pe lideri, am ajuns să-i cunosc prin comerț. Am avut de-a face cu ei puțin și le-am spus: <De ce vă luptați?> Apoi am spus: <Nu voi face un acord comercial dacă voi veți lupta. E o nebunie.>

În fine, o chestie a dus la alta și am rezolvat-o. Și asta era ceva ce oamenii spuneau că nu se poate rezolva. Chiar și când i-am avut pe amândoi în Biroul Oval la sfârșit, când se pregăteau să semneze, stăteau unul lângă altul. Încercau să plece. Nu se simțeau bine. La sfârșitul unei ore, se îmbrățișau și se felicitau. A fost frumos de văzut, de fapt”, a spus Trump.