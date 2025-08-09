Trump va fi nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia

Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat să mențină o pace durabilă după decenii de conflict, a anunțat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei ceremonii de semnare a acordului la Casa Albă.

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au afirmat că medierea domnului Trump ar trebui să-i aducă acestuia Premiul Nobel pentru Pace, un premiu pe care liderul american și-a exprimat în mod deschis dorința de a-l obține.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, s-a oferit să trimită, împreună cu Pashinyan, un apel comun către comitetul Nobel, recomandând ca președintele american să primească Premiul Nobel pentru Pace.

„Cine, dacă nu președintele Trump, merită Premiul Nobel pentru Pace?”, a întrebat el.

Cele două foste republici sovietice „se angajează să înceteze definitiv toate luptele, să deschidă comerțul, călătoriile și relațiile diplomatice și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială reciprocă”, a declarat Trump în cadrul evenimentului.

Cei doi lideri vor avea o „relație excelentă”, a declarat domnul Trump.

„Dar dacă va exista un conflict... mă vor suna și vom rezolva problema”, a adăugat președintele american.

Armenia și Azerbaidjanul se află în conflict de zeci de ani cu privire la granița dintre ele și la statutul enclavelor etnice aflate pe teritoriul celeilalte țări.

Cele două națiuni au intrat de două ori în război pentru regiunea disputată Karabakh, pe care Azerbaidjanul a recucerit-o de la forțele armene într-o ofensivă fulgerătoare în 2023, provocând exodul a peste 100.000 de etnici armeni.