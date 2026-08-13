 China își sporește capacitatea rachetelor flotei, reducând decalajul față de SUA | adevarul.ro
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China își sporește capacitatea rachetelor flotei, reducând decalajul față de SUA

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China își consolidează puterea de foc a flotei militare, echipând cea mai recentă fregată din clasa 054B cu mai multe module de rachete decât predecesoarele sale. Deși rămâne încă în urma Statelor Unite la capitolul capacități de luptă, Beijingul accelerează atât producția de rachete, cât și construcția de submarine, într-un efort de a-și consolida dominația militară în regiune.

Nave militare chinezești
Nave militare chinezești/FOTO:X

China pare să își extindă capacitatea de stocare și lansare a rachetelor la bordul celei mai moderne fregate din dotare, pe fondul eforturilor prin care cea mai numeroasă flotă militară din lume continuă să reducă decalajul de putere de foc față de Statele Unite, potrivit unei relatări Bloomberg.

Imagini din satelit realizate la finalul lunii iunie arată că cea mai nouă fregată de tip 054B — a treia din serie, aflată în prezent în construcție la șantierul naval Hudong-Zhonghua din Shanghai — este echipată cu șase module de celule pentru rachete în cadrul sistemului său de lansare verticală, față de doar patru module montate pe primele două nave din aceeași clasă.

Fiecare modul este format din șase până la opt celule pentru rachete, ceea ce sugerează că noua navă dispune, în total, de aproximativ 48 de celule din care poate lansa proiectile.

Fregata de tip 054B reprezintă, în prezent, cel mai avansat model de fregată aflat în dotarea Marinei Militare a Armatei Populare de Eliberare a Chinei. Aceasta are dimensiuni mai mari și performanțe superioare față de fregata de tip 054A, cel mai răspândit model din flota chineză.

Beijingul își extinde activ capacitățile militare navale. Deși China deține mai multe nave de război decât Statele Unite, aceasta rămâne în continuare în urma principalului său rival în privința puterii de luptă a navelor. Potrivit unor estimări ale Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), publicate la finalul anului 2024, navele de suprafață americane dispuneau, în total, de aproximativ 8.400 de celule pentru rachete — de aproape două ori mai multe decât cele existente pe navele de suprafață chinezești.

China accelerează totodată construcția de submarine: imagini din satelit indică lansarea la apă a două noi tipuri de submarine în acest an, la șantierele navale Jiangnan și Huludao. Începând din 2020, China derulează o extindere amplă a facilităților destinate producției de rachete, consolidându-și astfel capacitatea de a descuraja potențial forțele armate americane și de a-și impune dominația în regiune.

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