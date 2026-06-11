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Taiwanul acuză China că a trimis nave în apele disputate din Marea Chinei de Sud

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Taiwanul a anunțat joi că două nave chineze au pătruns în perimetrul maritim restricționat din jurul insulei Taiping (Itu Aba), din Marea Chinei de Sud, și au rămas acolo aproximativ 15 minute înainte de a fi îndepărtate de garda de coastă, relatează France24.

Insula Taiping este revendicată de mai multe state din regiune. FOTO: Profimedia
Insula Taiping este revendicată de mai multe state din regiune. FOTO: Profimedia

Taipeiul a descris incidentul drept o nouă formă de presiune din partea Beijingului și a afirmat că este pentru prima dată când vase chineze intră în această zonă aflată sub restricții.

Insula Taiping, cunoscută și sub numele de Itu Aba, este cea mai mare din arhipelagul Spratly și este revendicată de Taiwan, China, Filipine și Vietnam. Potrivit gărzii de coastă, perimetrul restricționat se întinde pe o rază de patru kilometri de la țărm.

Arhipelagul Spratly se află în centrul unor dispute teritoriale vechi de decenii, mai multe state din regiune revendicând insulele și apele din jurul acestora.

Taipei condamnă incidentul

Garda de coastă taiwaneză a criticat dur acțiunile Chinei și a acuzat Beijingul că încearcă să creeze „o falsă impresie de jurisdicție” asupra zonei. Instituția a transmis că astfel de incidente fac parte dintr-o campanie prin care China „hărțuiește sistematic Taiwanul”, arată France24. 

Tensiunile dintre Beijing și Taipei continuă

Incidentul are loc pe fondul relațiilor tot mai tensionate dintre cele două părți. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și și-a intensificat în ultimii ani activitatea militară și maritimă în jurul insulei.

Beijing revendică, de asemenea, cea mai mare parte a Mării Chinei de Sud, o zonă strategică traversată de importante rute comerciale și disputată de mai multe state din regiune.

Potrivit Taipeiului, episodul de joi se înscrie într-o serie de incidente recente din jurul teritoriilor aflate sub control taiwanez. În ultimele zile, autoritățile au acuzat nave chineze că au cerut informații unor cargouri comerciale aflate în tranzit, inclusiv despre porturile lor de destinație, mai notează France24. 

Săptămâna trecută, Taiwanul a semnalat și prezența unei nave chineze de cercetare care opera împreună cu o navă a gărzii de coastă în apropierea insulei Pratas, aflată sub administrația Taipeiului și revendicată de Beijing.

Potrivit autorităților taiwaneze, a fost prima situație în care o navă de cercetare și una a gărzii de coastă chineze au acționat coordonat în apropierea unui teritoriu controlat de Taiwan.

China nu a comentat imediat acuzațiile.

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